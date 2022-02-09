Коронавирус в Беларуси. Что изменилось за два года пандемии?

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Как пандемия коронавируса изменила жизнь белорусов? Каково ее влияние на политику и экономику? С какими вызовами пришлось столкнуться врачам? DW собрала мнения и комментарии.
С начала пандемии коронавируса прошло два года. В Беларуси власти долго отрицали ее существование, в стране ни разу не объявляли локдаун, практически не вводили обязательный масочный режим. По официальной статистике Минздрава Беларуси на 9 февраля 2022 года, за все время эпидемии зарегистрировано 797 188 случаев коронавируса, 6190 человек умерли. Между тем в целом данные о смертности в стране не публиковались уже два года. Каковы социальные и экономические последствия такого подхода Александра Лукашенко к борьбе с коронавирусом?
"Общество очень устало за два года. В первую волну COVID-19, несмотря на политические заявления о том, что ничего страшного не происходит, отсутствие необходимых средств и ресурсов, управленцы на местах пытались предпринять какие-то усилия, которые способствовали бы меньшему числу заболевших и умерших. К тому же, люди старались оказывать помощь, сейчас этого нет", - говорит бывший заведующий отделением реанимации Витебской клинической больницы скорой медицинской помощи Владимир Мартов.
После президентских выборов 2020 года и событий, последовавших за ними, отмечает врач, медицинский менеджмент поменяли на более управляемый, средств на борьбу с пандемией стало еще меньше, а нагрузка на медперсонал выросла. "Задача (чиновников из сферы здравоохранения. - Ред.) была - скрыть то, что происходит. Любое недовольство врачей стало удобно списывать на политику. Не нравится работать - уходите, - рассказывает Владимир Мартов. - Сегодня отдельно существует оказание медицинской помощи и люди, которые должны этим управлять. Никакого менеджмента в здравоохранении нет, есть лакирование действительности".
Cобеседник DW убежден, что из-за загруженности врачей многие люди, заболевания которых не связаны с коронавирусом, были лишены медицинской помощи. Что касается статистики заболеваемости коронавирусом в Беларуси, Владимир Мартов считает, что даже цифры 5-8 тысяч заболевших в день, которые Минздрав начал выдавать последние две-три недели, не соответствуют реальной картине заболеваемости. "Полторы-две недели назад произошел взрывной рост количества заболевших, это все увидели, было принято решение увеличить цифры, до 5-8 тысяч. Это не имеет отношения к статистике, потому что никто не занят выявлением заболевших", - говорит врач.
"Мне представляется, что ущерб для социальной сферы и многих уязвимых категорий населения от эпидемии очень значимый. Он огромный и с чисто демографической точки зрения: согласно альтернативным оценкам, Беларусь находится в разряде наиболее пострадавших от эпидемии стран мира (по показателю излишней смертности на душу насления)", - комментирует сооснователь и академический директор варшавского исследовательского центра Eurasian States in Transition (EAST) Андрей Елисеев.
По его словам, серьезное цензурирование статистики и манипуляции ей со стороны госорганов, невозможность проводить научные исследования в стране в связи с политической ситуацией не позволяют общественности увидеть и осознать весь масштаб социально-экономических и демографических последствий пандемии.
Также эксперт считает, что коронавирус во многом повлиял на политическую ситуацию в Беларуси. "Эпидемия очень сильно поспособствовала политической мобилизации оппонентов Лукашенко в 2020 году. Она ускорила эрозию его легитимности, да и всех действующих госорганов. Судя по проводимой социально-экономической политике, серьезная делегитимизация Лукашенко в любом случае произошла бы в краткосрочной перспективе, но эпидемия ускорила эти процессы в несколько раз", - отмечает Андрей Елисеев.
В тоже время госорганы, со своей стороны, часто использовали эпидемию как вспомогательный инструмент для продвижения своих репрессивных и недемократических решений, как то отказ приглашать международных наблюдателей и допускать внутренних независимых наблюдателей на выборах 2020 года. "Сейчас эпидемию используют для обоснования лишить шторок кабины для голосования на референдуме, чтобы сорвать альтернативный план голосования от продемократических сил. То есть, политический эффект эпидемии неоднозначный: с одной стороны, она в 2020 году быстрее сплотила противников Лукашенко, а с другой - госорганы ее используют в качестве "идеальной отговорки" для продвижения различных неправовых действий", - говорит Елисеев.
Между тем коронавирус привел к неожиданным результатам в экономике Беларуси. Несмотря на то, что в 2020 году страна испытала серьезное снижение экспортного спроса на свои товары, наблюдался спад в сфере ритейла, а меры по поддержки бизнеса были несвоевременными и малоэффективными, в Беларуси не было серьезного падения экономики, более того, в 2021 году наблюдался экономический рост.
"Мировой спрос на определенные группы товаров начал резко расти во 2-3 квартале 2021 года. Цены на отдельные товары, которые мы экспортируем, начали подниматься почти небывалыми до этого темпами. Это белорусское внешнеторговое чудо - наш экспорт, не увеличиваясь в физических объемах, начал приносить гораздо больше денег. После 3 квартала 2021 года экономика Беларуси росла на 3,3% - такой рост мы последний раз видели примерно десятилетие назад", - комментирует старший научный сотрудник независимого исследовательского центра BEROC Лев Львовский.
Тем не менее политика, проводимая в Беларуси относительно коронавируса, считают эксперты, привела к подрыву доверия к ключевым общественным и государственным институтам, что в дальнейшем негативно скажется на всех сферах, в том числе и на экономике. К тому же, сейчас влияние на нее политического кризиса гораздо выше, чем влияние пандемии.
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