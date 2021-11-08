Коронавирус в Беларуси: как недоверие к властям тормозит вакцинацию

Два года эпидемии ковида позволили социологам выяснить, как в Беларуси меняется восприятие COVID-19, отношение к вакцинам и к мерам властей по ограничению пандемии. Немецкий Центр восточноевропейских и международных исследований (ZoiS) провел среди белорусов два социологических онлайн-опроса на тему COVID-19.

В опросах участвовала одна и та же группа респондентов - две тысячи человек в возрасте от 16 до 64 лет, проживающие в белорусских городах с населением более 20 тыс. жителей. Первый соцопрос прошел в декабре 2020 года, второй - в июне 2021 года. Таким образом, социологи смогли сравнить изменение отношения белорусов к пандемии за шесть месяцев.

Белорусы предпочитают BioNTech/Pfizer

Результаты опроса ZoiS в целом отражают уровень недоверия белорусов к власти. Так, до 50% опрошенных немецкими социологами в июне 2021 года выступали однозначно против вакцинации. Лишь 8% респондентов готовы были сделать прививку.

Белорусы могут бесплатно привиться "Спутником V", а также китайской вакциной Vero Cell от компании Sinopharm. Те вакцины, которые респонденты считают надежными - западные, - в Беларуси не допущены. Но каким именно вакцинам доверяют белорусы?

Лидером в опросах ZoiS стала вакцина BioNTech/Pfizer, разработанная в Германии (43%), на втором месте - AstraZeneca из Великобритании (30%), чуть меньше респондентов назвали Moderna от Johnson&Johnson из США (27%). Меньше всего доверия вызывают у белорусов вакцины из Китая и Индии – Vero Cell и Covaxin: на них готовы были бы согласиться лишь 20% респондентов. Таков же уровень доверия (20%) и к российской "Спутник V". В опросе была возможность выбрать один или несколько вариантов.

Социологи отмечают связь между этими данными и политическими взглядами белорусов. "Те респонденты, которые называли западные вакцины, связывали их с политической системой. Они скорее оппозиционно настроены к действующему режиму, участвовали в протестах, выступают за кооперацию с ЕС и поддерживают санкции Запада", - объясняет один из авторов исследования ZoiS Феликс Кравачек.

В целом эти данные говорят о недоверии населения к белорусским властям, считают исследователи. "Освещение вакцин в СМИ сильно политизировано, - поясняет Феликс Кравачек. - В Беларуси западные вакцины выставляют в негативном свете, доминируют новости о несчастных случаях из-за этих вакцин, о побочных эффектах BioNTech/Pfizer и Moderna. При этом "Спутник V" расхваливают. Это вызывает скепсис в белорусском обществе".

В чем белорусы согласны с властями?

К неожиданным данным пришли социологи в вопросе: "Считаете ли вы правильным решение правительства не вводить ограничительные меры по борьбе с COVID-19?". За шесть месяцев, прошедших между опросами, число критиков такого решения сократилось: с 45% в декабре 2020 года до 35% в июне 2021-го. При этом незначительно, но выросло число тех, кто одобрял действия властей: с 31% до 38% за соответствующий период.

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Исследователи объясняют эти данные двумя факторами. Во-первых, экономическими: "Когда в декабре 2020 года европейские страны вводили локдаун, на этом фоне 45% белорусов были не согласны с бездействием белорусских властей, - поясняет Феликс Кравачек. - В июне 2021 года на фоне экономических проблем в ЕС после локдауна последствия пандемии для белорусской экономики оказались относительно низкими".

Во-вторых, на данные опроса в декабре прошлого года повлияли протестные настроения после выборов 2020 года. Тогда для большинства белорусов все, что исходило от режима, воспринималось критически, поясняет Феликс Кравачек. "Впрочем, те, кто выступал против локдауна в 2020 году, не утверждали, что поддерживают Лукашенко или считали пандемию преувеличением, - добавляет эксперт. - Они выступали за спасение экономики. Это единственный пункт, где было согласие с властями".

Страхи перед коронавирусом

Отсутствие достоверной статистики по заболеваниям и по смертности, а также невозможность оценить риски снижает уровень доверия белорусов к власти, считают социологи. Но в сравнении с декабрем 2020 года, показатель страха перед заболеванием незначительно снизился - в целом почти 49% белорусов не боятся контакта с вирусом. В эту группу входят преимущественно мужчины без высшего образования, но с высоким уровнем доверия к белорусским властям.

"Кроме того, в июне - не только в Беларуси, но и в мире - была более спокойная ситуация, проходила активная кампания по вакцинации, - говорит Феликс Кравачек. - Думаю, сегодня после появления омикрон-варианта картина может выглядеть иначе".

Треть белорусов считает, что переболели ковидом

Немецких социологов удивило, что в июне 2021 года почти треть опрошенных (31,9%) были уверены, что уже перенесли COVID-19. В абсолютных цифрах это было бы почти 1,5 млн заболевших. При этом, согласно официальной статистике на 9 декабря 2021 года, всего с начала пандемии зарегистрировано 669 631 случаев заболеваний.

"Нельзя утверждать, что эти 32% действительно переболели. Но это еще раз показывает несоответствие между официальной риторикой властей, которая утверждает, что смертность от COVID-19 низкая, и тем, как думает общество", - отмечает один из авторов исследования ZoiS Феликс Кравачек.

К сожалению, говорит он, риторика властей не меняется и до сих пор: белорусское государство не объясняет населению, почему важна вакцинация. "Классическая проблема автократии - нет никаких возможностей построить диалог с обществом, убедить его. Все, что режиму остается, - насилие. Поэтому нет доверия к государству", - резюмирует эксперт.

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