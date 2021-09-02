Смертность и экспорт. Зачем Беларусь скрывает статистику
В Беларуси перестали публиковать данные о смертности, а также об экспорте некоторых товаров, попавших под санкции. Эксперты считают, что это связано с идеологией и нежеланием властей слушать критику.
Среди данных, которые белорусские власти предпочли скрыть от широкой общественности в первую очередь оказались данные о смертности - их Белорусский статистический комитет (Белстат) не публиковал с июня 2020 года, то есть практически всю пандемию коронавируса. В итоге Беларусь является единственной страной в Европе, которая не опубликовала количество умерших за 2020 год.
Кроме того, недавно Белстат скрыл статистику за январь-май 2021 года по обороту некоторых экспортных товаров. С сайта ведомства исчезли данные о минеральных и химических продуктах, пластмассах и резине, транспортных средствах и самолетах, а также машинах и механизмах. Именно эти товары попали под санкции Европейского Союза.
Катерина Борнукова
Секретные данные - не новость для РБ
Впрочем, в Беларуси такая ситуация не впервые. Директор Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра BEROC Катерина Борнукова отмечает, что Белстат всегда был закрытым ведомством. "Долгое время не публиковались цифры по безработице по международной методологии", - отмечает она. А руководитель белорусского проекта "Кошт Урада" (koshturada.by), эксперт по данным Владимир Ковалкин напоминает, что в стране скрывали данные по табачной продукции: "По понятным причинам - огромная контрабанда идет и в Россию, и в ЕС".
Директор минского института "Политическая сфера" Андрей Казакевич также отмечает тенденцию большей секретности со стороны белорусского государства в последние годы. "Например, ситуация с интеграцией с Россией, это важный вопрос, который определяет развитие страны на долгие годы, но власти не считают нужным давать какую-либо информацию. И в целом количество нормативных актов, которые имеют секретный характер, увеличивается", - говорит политолог.
Власти Беларуси скрывают данные по идеологическим причинам
Говоря о причинах таких действий властей, Борнукова отмечает, что это в основном связано с государственной идеологией, ведь засекреченные данные - самые критические в идеологическом плане. "Данные по безработице не публикуют, потому что официально ее в стране нет, государство считает, что работу можно найти всегда. Цифры смертности - госпропаганда говорит, что пандемии у нас нет, ну или серьезного эффекта она не имеет. Хотя сливы некоторых данных намекают, что цифры смертности Минздрава отличаются в 15 раз", - поясняет экономист.
Андрей Казакевич
"Касательно сокрытия данных о товаров под санкциями, тут, с одной стороны, не хочется показывать, что они наносят ущерб, ведь чиновники говорят, якобы "санкции делают нас сильнее". С другой стороны, есть соображения, что власти не хотят показывать, что эти санкции можно как-то обойти", - говорит Катерина Борнукова.
Эксперт Казакевич поддерживает мысль коллеги: "Это исходит из логики режима, что народу ничего не надо знать, ничего обсуждать и никого критиковать. Мол, государство знает, что делать, а обществу информация не нужна, ведь ее могут использовать в якобы "деструктивных" целях".
Аналитики смогут получить скрытые данные
Владимир Ковалкин также говорит, что белорусские власти считают себя непогрешимыми, не могут допустить провала, а поэтому прибегают к двум методам - врать и скрывать. "Врут, когда данных недостаточно и аналитиков в сфере мало, чтобы разоблачить ложь. Если специалистов много, то врать сложнее, поэтому скрывают, а вакуум заполняют государственной пропагандой".
Но в целом ситуацию с отсутствием статистических данных эксперт не считает катастрофической, ведь все равно все можно узнать. "Все данные можно пересчитать из других показателей. Например, реальную смертность аналитики смогут узнать, если, например, посмотрят на различные душевые показатели и пересчитают их - это просто усложнит работу специалистов, но не позволит скрыть данные полностью", - поясняет эксперт по данным Ковалкин.
Отсутствие экспортных данных политолог Казакевич также не считает проблемой: "Их всегда можно проверить по нашим торговым партнерам, это будет отражаться в их статистике".
Отсутствие данных влияет на эффективность работы госаппарата
Однако в целом политику скрытности в отношении важной информации Борнукова оценивает негативно, ведь данные помогают принимать рациональные решения. "Люди начинают лучше понимать, что происходит в экономике, бизнес оценивает, упадет завтра покупательская способность белорусов или нет, инвестировать или нет. Неопределенность создает новые риски, а большие риски - это меньше инвестиций и медленное развитие".
А некоторые данные, по мнение экономиста, могли бы вообще иметь решающее значение для общества. "Данные о смертности могли реально повлиять на восприятие пандемии, возможно кого-то это убедило бы носить маски и прививаться. А то, с одной стороны, мы говорим, что пандемии нет и данные не публикуем, а потом удивляемся, почему люди не стоят в очередях на вакцинацию", - отмечает Катерина Борнукова.
Между тем, ключевым эффектом отсутствия публичной информации по важным показателям Андрей Казакевич называет снижение уровня критики и эффективности работы государственных органов. "У них нет стимулов, чтобы стремиться снижать негативные последствия. Власть будет чувствовать себя безнаказанно ввиду отсутствия отчета перед обществом и понимания, что кто-то может это оценить. Нет причин работать лучше и эффективнее", - констатирует политолог.
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Беларусь в различных мировых рейтингах
Индекс демократии
При составлении рейтинга Democracy Index аналитики издания The Economist учитывают такие показатели, как выборы и плюрализм, гражданские свободы, деятельность правительства, участие населения в политике, политическая культура. В 2020 году Беларусь заняла 148-е место из 167 - рядом с Гвинеей-Бисау и Суданом. Из постсоветских стран хуже ситуация только в Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане.
Беларусь в различных мировых рейтингах
Уровень восприятия коррупции
Рейтинг Corruption Perceptions Index, который составляет Transparency International, - индикатор уровня коррупции в общественном секторе. В 2020 году Беларусь заняла 63-е место, поделив его с Кубой и Хорватией. Это лучше, чем показатели России и Украины, но хуже, чем Литвы и Латвии. Из стран Восточной Европы и Центральной Азии лучше всего обстоят дела в Грузии (45 место) и Армении (60-е).
Беларусь в различных мировых рейтингах
Условия для ведения бизнеса
В отчете Всемирного банка Doing Business-2020, который охватывает 190 экономик мира, Беларусь опустилась на 49-е место с 37-го. Россия - на 28-м месте, Украина - на 64-м. Самые высокие позиции Беларуси - по индикаторам "регистрация собственности" и "подключение к системе электроснабжения". Хуже всего - по критериям "налогообложение", "получение кредита" и "защита миноритарных инвесторов".
Беларусь в различных мировых рейтингах
Гендерное неравенство
В рейтинге неравенства мужчин и женщин, составляемом Всемирным экономическим форумом, Беларусь на 29-м месте из 153. Для сравнения: Украина - на 59-м, РФ - 81-м. Среди критериев - репродуктивное здоровье, уровень образования, участие в политике, возможности на рынке труда. По экономической активности женщин Беларусь на 5-м месте, по уровню образования - на 39-м, по участию в политике - на 81-м.
Беларусь в различных мировых рейтингах
ВВП на душу населения с учетом стоимости жизни
Показатель ВВП на душу населения, рассчитанный по паритету покупательской способности, говорит об экономическом развитии страны и благосостоянии ее среднестатистического жителя. В рейтинге Всемирного банка на основе данных за 2019 год Беларусь занимала 66-ю строчку из 186 стран. Среди стран СНГ по этому показателю она находится на третьем месте после России (50) и Казахстана (54).
Беларусь в различных мировых рейтингах
Уровень свободы СМИ
По уровню свободы прессы Беларусь находится на 158-м месте из 180. Это результаты рейтинга 2021 года. Россия - на 150-й строчке, Украина - на 97-й. Для его составления "Репортеры без границ" проводят опрос среди журналистов, исследователей и правозащитников из разных стран мира. Среди критериев - цензура, арест тиражей, обыски, избиения, аресты и другие репрессии против журналистов.
Беларусь в различных мировых рейтингах
Рейтинг милитаризации
Глобальный индекс милитаризации (GMI), который составляет Боннский международный центр конверсии (BICC), показывает соотношение военного бюджета и расходов на другие общественные нужды. По данным за 2019 год, Беларусь входит в двадцатку самых милитаризованных в мире государств (17-е место). Ее соседи по индексу - Азербайджан и Ирак. Доля расходов на оборону в ВВП страны - 1,2 процента.
Беларусь в различных мировых рейтингах
Всемирный индекс счастья
В этом "Всемирном индексе счастья" нынешний кризис в Беларуси не учтен. Последние данные за 2017-19 годы. Тогда Беларусь заняла 75-ю строчку из 153. Для сравнения: Узбекистан - 38-ю, Россия - 73-ю, Украина - 123-ю. Авторы принимают во внимание такие факторы, как уровень ВВП на душу населения, продолжительность жизни, субъективное восприятие жителями уровня соцподдержки, коррупции и другие.
Беларусь в различных мировых рейтингах
Индекс человеческого развития
При составлении этого рейтинга учитываются такие критерии, как уровень благосостояния и грамотности, продолжительность жизни. В докладе 2020 года Беларусь на 53-й позиции из 189 - между Россией и Турцией. Средняя продолжительность жизни белорусов - 74,8 лет. Уровень образования сравним с Японией и Францией. По ВВП на душу населения Беларусь отстает от России, Польши и Литвы.
Беларусь в различных мировых рейтингах
Свобода перемещения
В мировом индексе привлекательности паспортов, автором которого является консалтинговая компания Henley & Partners, Беларусь вместе с Казахстаном и Китаем делит 70-ю строчку из 110. С белорусским паспортом сейчас можно посетить 75 стран без оформления визы. Для сравнения: с паспортом РФ - 116 стран, Украины - 130.
Беларусь в различных мировых рейтингах
Почтовые услуги
Рейтинг стран по уровню развития почтовых услуг Integrated Index for Postal Development охватывает 170 стран. У Беларуси в нем высокий показатель. В списке за 2020 год она занимает 20-е место между Россией (19) и Словакией (21). Всемирный почтовый союз, вычисляя этот рейтинг, учитывает надежность, доступность, релевантность почтовых услуг и их устойчивость к кризису, например, во время пандемии.
Беларусь в различных мировых рейтингах
Индекс глобальных климатических рисков
В Индексе глобальных климатических рисков, составитель которого - экологическая организация Germanwatch, в 2019 году Беларусь с рядом других стран заняла последнее 130-е место. Этот индекс оценивает уязвимость стран для природных катастроф. С 2000 по 2019 годы РБ занимала 166-е место из 180. В рейтинге учитывается информация о стихийных бедствиях и социально-экономические данные от МВФ.
Автор: Янина Мороз
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