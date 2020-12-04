Ученый о ковиде в Беларуси: Занижение данных о смертности говорит само за себя
Цифры избыточной смертности могут позволить ученым выяснить реальное число жертв COVID-19 в разных странах - в том числе и в тех, которые намеренно занижают официальную статистику. Интервью DW.
Израильский ученый Ариэль Карлински из Еврейского университета в Иерусалиме вместе с Дмитрием Кобаком, научным сотрудником, специализирующимся на машинном обучении и нейронауке в университете немецкого города Тюбингена, провели исследование, в котором собрали данные об уровне смертности в пандемию коронавируса в разных странах. Ученые проанализировали то, как случаи смертей, связанные с COVID-19, отражаются в официальной статистике. Их научная статья (препринт) опубликована на портале medRxiv.
В интервью DW Дмитрий Кобак рассказал о выводах, к которым ученые пришли.
Дмитрий Кобак: Наша цель - собрать оперативные данные об общем числе смертей по разным странам. К сожалению, не существует единой базы, в которой бы собирались эти данные. Скажем, Россия публикует данные о числе смертей за каждый месяц на сайте Росстата. Украина - на сайте Укрстата. Соединенные Штаты публикуют данные о числе смертей за каждую неделю у себя на сайте. И так далее. Мы постарались собрать все это в одну таблицу. Пока получилось найти данные по 79 странам. Надеемся, что удастся еще расширить этот список.
Исходя из этих данных, можно посчитать так называемую избыточную смертность в каждой стране с начала пандемии. Избыточная смертность - это превышение количества смертей за время пандемии над ожидаемым количеством смертей, исходя из данных за предыдущие годы - за период с 2015-го по 2019-й.
- Почему данных Университета Джонса Хопкинса недостаточно для оценки масштаба пандемии?
Научный работник Тюбингенского университета Дмитрий Кобак
- Потому что разные страны по-разному ведут подсчет коронавирусных смертей. В некоторых странах считают только умерших с подтвержденным диагнозом. В других - считают в том числе и умерших с подозрением на коронавирус. В некоторых считают только тех, у кого коронавирус записан как основная причина смерти. В других - всех умерших с коронавирусом. И так далее. Методики подсчета разные, поэтому сравнивать страны между собой трудно. Считается, что более надежный и более объективный показатель - это избыточная смертность, которая никак не зависит от методики подсчета коронавирусных смертей. Мы просто считаем избыточную смертность, и всё.
- В составленной вами международной базе данных 79 стран. Согласно одному из ваших выводов, во многих странах официальные данные по количеству умерших от COVID-19 занижены. Каков реальный масштаб?
- Действительно, во многих странах количество умерших оказывается занижено, но обычно не очень сильно. Например, во многих странах ЕС избыточная смертность раза в полтора больше, чем официальное количество ковидных смертей. По всей вероятности, это происходит из-за того, что там не учитываются ковидные смерти без подтвержденного диагноза. Думаю, в большинстве случае в занижении нет ничьего злого умысла. Это просто следствие неудачно или неправильно выбранной методики подсчета ковидных смертей.
Вакцинация от коронавируса в Беларуси
Но есть и страны, где совпадение очень хорошее: например, Швеция, Франция, Бельгия - там никакого занижения нет. А, например, в некоторых странах Латинской Америки занижение сильнее, в два-три раза. Есть, конечно, страны, где, к сожалению, можно подозревать намеренное занижение.
- Беларусь в числе стран, которые "грешат" недоучетом больше всего. Хуже ситуация только в Узбекистане. Согласно вашим подсчетам, по состоянию на 30 июня 2020 года в Беларуси от COVID-19 скончались 5800 человек. Официально Минздрав РБ тогда сообщал о 400 погибших. Есть ли основания говорить о преднамеренном занижении?
- В Беларуси у нас получилось занижение в 14,7 раз. Примерно как в Египте (13 раз) и Казахстане (11 раз). В Узбекистане занижение почти в 30 раз. На пятом месте по этому показателю идет Россия, где занижение в 6,5 раз. Объяснение этих чисел не входит в задачу нашей статьи. Но трудно предположить, что такие большие коэффициенты занижения могут иметь какое-то незлонамеренное объяснение.
Я отдельно изучал Россию, где доступны данные по отдельным регионам, и, например, в Башкортостане занижение получается больше, чем в сто раз. Я считаю, это нельзя объяснить никак, кроме как намеренным занижением числа ковидных смертей. Это подтверждается и журналистскими расследованиями из Башкортостана. Что касается Беларуси, то я таких расследований не видел, но занижение в 14,7 раз говорит само за себя.
- С какими данными по Беларуси вы работали? Временной отрезок заканчивается 30 июня 2020 года. Далее данных пока нет, или они еще не обработаны? Запрашивали ли вы дополнительные цифры?
- Данные из Беларуси по какой-то загадочной причине нашлись в базе данных Организации Объединенных Наций. В этой базе информация появляется с очень большой задержкой, и там почти нет стран с информацией за 2020 год. Но почему-то именно данные из Беларуси там есть, за первое полугодие 2020-го. Сама Беларусь никаких данных не публикует. Мы обращались в Белстат, и нам ответили, что никаких данных у них нет. К сожалению, это означает, что нет никаких надежных данных о количестве умерших от ковида в Беларуси на сегодня - слишком много времени прошло с июня.
- Какая ситуация у стран-соседей Беларуси? В России, Украине?
- В России ужасная ситуация. По официальным данным, на сегодня умерло 72 тысячи человек, но с учетом коэффициента занижения в 6.5 реально избыточную смертность на сегодняшний день можно оценить выше 450 тысяч, то есть скоро будет полмиллиона жертв эпидемии. Думаю, Россия скоро обгонит США по этому показателю и выйдет на первое место в мире. На Украине занижение у нас получилось в 2 раза, это терпимый показатель.
- Что вы планируете делать в дальнейшем с вашей базой данных, будете расширять, актуализировать?
- Будем стараться обновлять в режиме реального времени до тех пор, пока пандемия не закончится. Надеемся, эти данные помогут другим исследователям в их работе.
Первую фотографию в нашей рубрике "Кадр за кадром", связанную с пандемией коронавируса в Германии, мы опубликовали 28 февраля 2020 года. Именно тогда в самом посещаемом немецком храме приняли меры по профилактике распространения инфекции - в том числе, перестали наполнять чаши для святой воды. Прочитать эту и другие публикации можно, нажав на "+" справа над текстом или на ссылки под галереей.
В 2020 году мы видели много разных памятников в масках. Вот, например, фотография из Бремена, сделанная в конце марта. Обычно здесь следует подержаться за ногу осла и загадать желание, но из-за распространения коронавирусной инфекции от этого во время пандемии лучше воздержаться.
Самолет с таким баннером могли наблюдать в конце марта в небе над городом жители Гамбурга. В связи с пандемией коронавирусной инфекции подобные призывы появились в Германии повсюду - например, в виде хештегов #zuhausebleiben и #stayathome на экранах телевизоров или трафаретных граффити на тротуарах.
Готовясь уйти на многонедельный карантин из-за коронавируса, жители Германии весной особенно охотно закупали впрок макаронные изделия, муку, крупы и туалетную бумагу. Спрос на последнюю увеличился на 700 процентов! Полки опустели. В одной кондитерской в Дортмунде решили выпускать свой вариант этого товара повседневного спроса - сдобные рулоны.
Эти фотографии были сделаны в конце марта на датско-германской границе около Зюдерлюгума. Из-за пандемии граница была закрыта, но эти влюбленные пенсионеры - 89-летний немец Карстен Тюхзен Хансен и 85-летняя датчанка Инга Рассмусен - нашли решение проблемы. Они встречались каждый день - устраивали посиделки около шлагбаума.
Так во время весеннего локдауна проходили репетиции берлинского Государственного балета - транслировались через веб-камеру. Эта фотография сделана в однокомнатной квартире балерины Вивиан Ассал Кохнавард. В театральной мастерской для артистов изготовили специальные напольные покрытия, чтобы они могли выполнять упражнения у себя дома.
В 2020 году из-за коронавируса пасхальный декор в Германии несколько отличался от традиционного. Например, такого пасхального зайца установили около школы в баварском Оттенхофене - из соломы, в баварских кожаных штанах и с табличкой "Дурацкий коронавирус"!
Эта фотография сделана в Мюнхене в апреле. Глава баварского правительства Маркус Зёдер идет на пресс-конференцию, чтобы сообщить об отмене традиционного Октоберфеста за пять месяцев до запланированного начала. Символический снимок. Октоберфест и другие многолюдные народные праздники, музыкальные, винные и прочие фестивали во время пандемии в Германии не состоялись.
Задержимся в Баварии. Раньше портреты короля Людвига II украшали разные баварские сувениры. Во время пандемии этого популярного и любимого монарха, построившего замок Нойшванштайн, можно было увидеть на защитных масках.
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Специалисты-вирусологи - герои нашего времени. Среди немецких ученых особую известность в 2020 году получил профессор Кристиан Дростен из Берлина. Один из мастеров традиционных промыслов в Рудных горах даже решил посвятить уважаемому вирусологу партию курящих человечков - таких вот рождественских сувениров с курительными свечами.
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Автор: Максим Нелюбин
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