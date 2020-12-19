Коронавирус: как сравнить цифры в Германии, России, Беларуси и Украине

Вторая волна коронавируса в Европе оказалась намного масштабнее, чем первая весной 2020 года. Показатели заражаемости коронавирусом начали резко расти в конце октября и в начале января 2021 года продолжают оставаться на высоком уровне. В России массовая вакцинация населения началась в начале декабря, в Германии и Беларуси - в конце декабря. В Украине ее планируют начать в феврале.

Локдаун в Германии

Пытаясь снизить число заражений, в Германии со 2 ноября ввели мягкий локдаун, в ходе которого были закрыты все гастрономические и развлекательные учреждения и ужесточены нормы социального дистанцирования для граждан. С 16 декабря меры были ужесточены: закрылись непродовольственные магазины, парикмахерские, а также школы. Хотя первоначально эти меры были рассчитаны на период до 10 января, решением от 5 января они были продлены до конца месяца. Кроме того, введены более строгие ограничения, касающиеся числа частных контактов. В регионах ФРГ с уровнем заражения выше 200 случаев на 100 тысяч жителей за неделю также вводятся ограничения на передвижение граждан (не более 15 километров от дома).

Ограничения в России и Украине

В России, в отличие от весны 2020 года, власти не вводят локдаун, рассчитывая на меры профилактики и вакцинацию, хотя, по данным на 6 января, число новых случаев заражения превысило 24 тысячи. По всей стране обязательно лишь ношение масок в общественных местах и транспорте. Кроме того, в разных регионах действуют ограничения для ресторанов и развлекательных заведений по числу посетителей и часам работы. В Москве предписали, а в некоторых регионах лишь рекомендовали предприятиям отправить 30 процентов сотрудников на удаленную работу.

В Украине в ближайшие дни власти могут ввести жесткий карантин на всей территории страны, сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на источник в офисе президента. Ранее глава украинского Минздрава Максим Степанов сообщил, что эпидемиологи призывают ввести жесткий карантин с 8 по 24 января, чтобы сбить волну заболеваемости. По словам министра, в среднем в Украине фиксируются около 5-7 тысяч случаев коронавируса в сутки. В остальном в Украине с 19 декабря действуют ограничения, во многом схожие с российскими.

Приведенные в графике цифры опираются на сведения официальных органов, ведущих статистику по коронавирусу в своих странах. Однако ряд цифр, например из России, уже неоднократно вызывал сомнения у экспертов. Так, в РФ за эту статистику отвечает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, и по его данным, в стране в 2020 году умерло чуть более 55 тысяч человек. Однако Росстат сообщил, что только в октябре и ноябре, по его собственным данным, от коронавируса в РФ умерло около 60 тысяч человек.

В Беларуси президент Александр Лукашенко весной прошлого года отрицал наличие пандемии и выступал против каких-либо мер борьбы с ней, соответственно и официальные органы могли серьезно занижать число заразившихся в стране. Осенью Лукашенко изменил свое отношение к пандемии, однако некоторые врачи сомневаются в реалистичности местной коронавирусной статистики. Как заявил DW в ноябре координатор белорусского Фонда медицинской солидарности Андрей Ткачев, согласно данным, которые поступают в фонд от медработников по всей стране, статистика по коронавирусу в РБ может быть занижена от 5 до 10 раз.

Также имеются сомнения о реалистичности украинской коронавирусной статистики. Как сообщило издание "Корреспондент.net", в октябре, по данным Госстата, в стране умерло на 9 тысяч человек больше, чем в этот же месяц в прошедшие пять лет. В то же время, согласно официальным данным, от COVID-19 в октябре скончалось около 3 тысяч человек. Кроме того, в Украине в этом месяце почти в 2,5 раза выросло число смертей из-за болезней органов дыхания и в 4 раза из-за пневмонии.

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