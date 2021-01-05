Меркель выступила в защиту правительственной стратегии вакцинации

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) призвала с пониманием отнестись к тому, что правительство страны придерживается избранной ранее стратегии вакцинации. "В первом квартале мы сможем привить только приоритетные группы", - подчеркнула Меркель во вторник, 5 января, по окончании совместного заседания с премьер-министрами федеральных земель.



Увеличения числа доз вакцины, доступных для других категорий населения, следует ждать со второго квартала, предупредила глава правительства. Кроме того, по ее оценкам, правильная стратегия заключается в том, чтобы ФРГ в рамках прививочной кампании продолжала координировать свои действия с другими странами ЕС. "Мы не хотим никаких единоличных национальных подходов", - подчеркнула Ангела Меркель.

Она также выступила в защиту министра здравоохранения страны Йенса Шпана (Jens Spahn), которого раскритиковали члены Социал-демократической партии Германии, обратившие внимание на ряд организационных проблем при старте прививочной кампании в ФРГ, а также на нехватку препаратов. "Йенс Шпан отлично выполняет свою работу", - подчеркнула в свою очередь канцлер.

Ужесточение ограничений до 31 января

По итогам заседания представителей германских федеральных земель и правительства 5 января было принято решение о дальнейших ограничениях в связи с пандемией.

В округах, где на протяжении семи дней будут выявлять более 200 новых случаев инфицирования на 100 тыс. человек, начнут действовать ужесточения, которые предполагают "сокращение радиуса (допустимых. - Ред.) перемещений до 15 км от места жительства - без наличия уважительной причины". По словам Меркель, задача состоит в том, чтобы снизить количество случаев заражения до 50 - на каждые 100 тыс. населения. Это крайне важно с учетом распространения новой мутации коронавируса. "В этой связи мы должны быть особенно осторожны", - отметила канцлер, добавив, что речь идет о "новой и нехарактерной" ситуации.

Ограничения, уже действующие до 10 января, к примеру, для розничных сетей и ресторанов, продлены на три недели - до 31 января.

Встречи возможны только "с одним, не проживающим в том же домохозяйстве, человеком, либо в кругу родственников, принадлежащих к тому же домохозяйству".

Детские сады и школы останутся закрытыми до 31 января. При необходимости возможна экстренная помощь в уходе за детьми, обучение по-прежнему будет идти в дистанционном формате. Кроме того, родители смогут взять оплачиваемый отпуск для ухода за ребенком.

При въезде из "зон риска", где угроза распространения коронавируса повышена, вводится обязательная сдача теста - в дополнение к 10-дневному карантину.

Жесткий локдаун в Германии

С 16 декабря минувшего года в ФРГ действует жесткий локдаун, который изначально должен был продлиться минимум до 10 января 2021 года.

До этого, 26 декабря 2020 года - на день ранее официально запланированного для ЕС срока - в Германии началась вакцинация. Прививку получили несколько десятков жителей одного из домов для престарелых в федеральной земле Саксония-Анхальт, в том числе 101-летняя женщина.

Всего в мире с начала пандемии, по состоянию на утро 5 января, зарегистрированы более 86 миллионов случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, около 61 миллиона человек считаются выздоровевшими, более 1,8 миллиона пациентов скончались.

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