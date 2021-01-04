Глава Минздрава Германии ищет пути для ускорения вакцинации

На фоне критики темпов прививочной кампании в Германии и опасений в том, что заказанных доз вакцин от коронавируса SARS-CoV-2 окажется слишком мало, министр здравоохранения страны Йенс Шпан (Jens Spahn) ищет пути выхода из сложившейся ситуации. Одним из них может стать ускорение вакцинации и экономия препарата за счет того, что из одного пузырька вакцины BioNTech/Pfizerбудут делать не пять прививок, как сейчас, а шесть. Об этом сообщает в понедельник, 4 января, агентство Reuters со ссылкой на письмо министра комитету по медицине бундестага и земельным министрам здравоохранения. Этот шаг позволит на 20 процентов увеличить число прививок из уже имеющихся в наличии вакцин. Отмечается, что окончательное решение должно очень скоро принять Европейское агентство лекарственных средств (EMA). По предварительным данным экспертов, иммунный ответ организма при введении несколько меньшей дозы вакцины идентичен реакции на полную дозу.

Ожидается сертификация вакцин Moderna и AstraZeneca

3 января Шпан заявил, что эксперты также прорабатывают вопрос, нельзя ли вместо того, чтобы делать вторую обязательную прививку, увеличить число первых прививок.

Компании BioNTech предоставляются дополнительные производственные мощности для удвоения объема выпуска препарата. До сих пор планировалось, что к концу января будет поставлено порядка 4 миллионов доз вакцин.

Кроме того, министерство здравоохранения обратилось в Европейское агентство лекарственных средств с просьбой ускорить процесс сертификации американской вакцины Moderna и британско-шведской AstraZeneca. Сертификация препарата от Moderna ожидается 6 января. В течение нескольких недель компания готова поставить в Германию полтора миллиона вакцин.

СДПГ: Надо собрать представителей фармкомпаний за одним столом

Тем временем генеральный секретарь входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil) призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель (Angela Merkel) продемонстрировать большую личную ответственность в проведении кампании вакцинации в стране. По его словам, федеральный канцлер и министр здравоохранения ФРГ должны собрать представителей фармацевтических компаний за одним столом, чтобы те внесли предложения о возможном ускорении производства вакцин.

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