Преодоление COVID-кризиса в 2020 году обойдется ФРГ в 1,3 трлн евро

Расходы на борьбу с кризисом, вызванным пандемией заболевания COVID-19, в Германии только в 2020 году составят 1,3 трлн евро. Об этом в четверг, 31 декабря, сообщают издания группы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), ознакомленные с ответом министерства финансов на запрос фракции Левой партии в германском бундестаге. Речь идет о всех действующих пакетах помощи на федеральном и земельном уровнях, ожидаемой нехватке поступлений, а также государственных гарантиях на общую сумму в 826,5 млрд евро.

Основная часть нагрузки (397,1 млрд евро) ложится на федеральный бюджет и фонд стабилизации экономики. Обременение земельных бюджетов составит 82,8 млрд евро, коммунальных - 2,3 миллиарда. Кассы обязательного социального страхования уже выплатили 27 млрд евро, большинство этой суммы (25,5 миллиарда) пришлось на пособия по безработице и оплату труда за неполный рабочий день.

Официальный Берлин ожидает, что в 2021 году дальнейшие расходы на преодоление последствий пандемии составят 184 млрд евро. В эту сумму могут войти средства, выделенные еще в 2020-м, но не использованные или потраченные не в полной мере.

Глава парламентской фракции Левой партии Дитмар Барч (Dietmar Bartsch) призвал разработать план финансирования преодоления кризиса. "Расходы еженедельно растут, а федеральное правительство до сих пор не волнует, кто должен их понести", - заявил он. Доходы и состояние сверхбогатых людей растут, при этом среднему классу и простым людям в 2021 и 2022 годах грозит "молот налогов и жесткой экономии", если не привлечь к преодолению кризиса тех, кто извлекает из него выгоду, подчеркнул Барч.

Распространение вируса в мире и ФРГ

РНК-содержащий вирус SARS-CoV-2 с начала пандемии выявлен более чем у 83 млн жителей планеты, свыше 1,8 млн больных с вызываемой им инфекцией COVID-19 умерли, около 59 млн выздоровели. В Германии по состоянию на 31 декабря возбудитель COVID-19 выявлен у 1 719 737 человек, 33 071 пациент скончался, около 1,32 млн выздоровели. Массовая вакцинация от инфекции началась в ФРГ 27 декабря.

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