Немецкие СМИ о начале вакцинации от ковида: эндшпиль борьбы с вирусом?

Вакцинация от коронавируса SARS-CoV-2 началась в странах Евросоюза в воскресенье, 27 декабря. Это событие стало самым обсуждаемым в эти дни в немецкой прессе. Лейтмотивом большинства репортажей стали облегчение и радость от того, что настал важный день в борьбе с пандемией. В то же время, обозреватели ряда изданий выбрали более осторожную тональность, предостерегая от преждевременной эйфории.

Die Welt: как убедить скептиков сделать прививку

Вакцинация в Германии началась на день раньше официального старта процедуры в ЕС. Первую прививку от ковида в немецком городе Хальберштадт (земля Саксония-Анхальт) сделали еще 26 декабря - 101-летней жительнице дома престарелых Эдит Квойцалла (Edith Kwoizalla). И это можно простить, убеждена журналист газеты Die Welt Пиа Хайнеман (Pia Heinemann). "Вакцина была на месте, старики и медперсонал - тоже, так чего ждать? Тем более, на счету каждый день. Потому что каждый день в Германии заражаются коронавирусом более десяти тысяч человек, и сотни умирают", - напоминает она.

Укол 101-летней Эдит Квойцалла стал первой прививкой от ковида в Германии

По мнению автора комментария, самой большой преградой на пути вакцинации может стать обоснованный скепсис граждан: "Очень быстрый допуск вакцины и новый метод ее изготовления заставляют многих сомневаться. Те, кто получат прививку первыми, имеют привилегии или же они всего лишь подопытные кролики?".

Ответом на эти сомнения должно стать прозрачное наблюдение за возможными побочными эффектами вакцин. "Как часто после прививки возникает боль в суставах или даже температура? У кого чаще проявляются аллергические реакции - и опасны ли они для жизни? И защищает ли вакцина от инфицирования или же только от тяжелого протекания болезни?", - рассуждает Хайнеман.

Все эти вопросы должны обсуждаться открыто и честно, подчеркивает автор колонки. "Только если кампанию по вакцинации в ближайшие недели будут освещать максимально прозрачно, если ответственные лица докажут, что им можно верить, тогда готовыми к прививке будет необходимый (для возникновения коллективного иммунитета. - Ред.) процент людей", - резюмирует обозреватель Die Welt.

Süddeutsche Zeitung: роль региональных властей Германии при вакцинации

"Старт вакцинации, несмотря на своеволие в районе Гарц, - это хорошая новость. Тут нечего мудрствовать. То, что последние дни перед допуском вакцины в ЕС показались особенно длинными, не отменяет того факта, что еще несколько месяцев назад едва ли кто-то решился бы поставить на столь быстрый успех научных исследований", - пишет журналист газеты Süddeutsche Zeitung Нико Фрид (Nico Fried) в своем комментарии.

По его мнению, это "первая хорошая новость после целого ряда плохих". "После того, как Германия хорошо преодолела первую волну пандемии, во время второй она стала одной из "горячих точек" в Европе", - отмечает автор. Значительная доля ответственности за это лежит на "премьер-министрах федеральных земель, которые теперь позируют для фотокорреспондентов в центрах вакцинации", считает Фрид.

"От того, как федеральные и, прежде всего, земельные власти организуют вакцинацию, зависит не только здоровье миллионов людей. От этого зависит и то, сколько доверия к важным столпам государства - системе здравоохранения и федерализму - останется у граждан. Если регионы проведут кампанию по вакцинации с теми же точностью, прозрачностью и сплоченностью, какие они проявили в решениях по работе школ (на фоне пандемии. - Ред.) и в собственной цифровизации, то не стоит удивляться путанице, раздору и возмущению", - предупреждает обозреватель Süddeutsche Zeitung, призывая региональные власти ФРГ действовать более слаженно.

FAZ: в эндшпиле человечество должно использовать преимущество перед ковидом

Журналист газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Ким Бьерн Беккер (Kim Björn Becker) сравнил пандемию ковида с шахматной партией, а старт вакцинации с переходом ее в эндшпиль. "В дебюте вирус застал людей врасплох. К миттельшпилю они подошли в проигрышной позиции. Но со временем они все лучше изучали соперника, рассматривали его стратегию под микроскопом. Так шаг за шагом они улучшали свою позицию", - пишет Беккер.

Очередь перед центром вакцинации в Берлине

К "эндшпилю" расклад поменялся, считает обозреватель издания. "Теперь преимущество у людей. Но они должны остерегаться того, чтобы считать это преимущество гарантией победы. Это не так", - предупреждает автор колонки. Считается, что популяционный, то есть коллективный иммунитет достигается при уровне вакцинации в 60-70 процентов населения. "И как шахматную партию не выиграть без должной дисциплины, так и коронавирус можно победить, лишь если много людей сделают прививку", - подытоживает журналист FAZ.

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