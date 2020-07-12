Укол в большом городе: как в Берлине готовятся вакцинировать по 20 тысяч человек в день

В назначенный день и час счет будет идти на минуты. Вход в кабинку, снятие верхней одежды, посадка на стул - четыре минуты. Дезинфекция и сам укол - две минуты. Еще четыре минуты на то, чтобы встать, одеться и выйти из кабинки. После этого - 30 минут в зале ожидания под наблюдением врачей. В общей сложности, с учетом предварительной беседы с медперсоналом, оформления всех необходимых формальностей и 15-минутного запаса времени на ожидание своей очереди, прививка от коронавируса займет у жителей Берлина не больше 70 минут

А ровно через 21 день - повторный визит, за второй дозой вакцины.

Шесть центров вакцинации в немецкой столице

По такой формуле планирует работу шести центров массовой вакцинации в столице Германии Альбрехт Брёмме (Albrecht Broemme), отставной шеф городской пожарной охраны и главный в Берлине специалист по комплексным проектам в сфере гражданской обороны. Весной он руководил экстренным строительством временного госпиталя для больных COVID-19 на территории городского выставочного комплекса, а теперь координирует экстренное возведение центров вакцинации.

Дилек Калайчи и Альбрехт Брёмме

По его словам, идея создания одного центрального пункта вакцинации на весь город была отброшена сразу - потребовалось бы слишком большое помещение с одной стороны, а с другой - слишком сложно было бы координировать людские потоки, медперсонал и доставку 20 тысяч доз вакцины в день. В результате Брёмме предложил открыть шесть центров вакцинации, расположенных в относительной близости от городского железнодорожного кольца. В каждом из центров планируется делать порядка 3000-4000 прививок в день.

В Берлине на первом этапе планируется привить 450 тысяч человек

Шесть точек на карте Берлина - это ледовый дворец недалеко от штаб-квартиры BND (Федеральной разведывательной службы Германии), два бывших аэропорта, выставочный павильон, крытый концертный зал и велодром. Все строительные работы и подготовка персонала должны быть завершены к 15 декабря. Таким образом власти Берлина играют на опережение - инфраструктура для массовой вакцинации города с населением в четыре миллиона человек будет готова еще до того, как вакцина от коронавируса будет официально допущена к использованию. Всего в Германии к середине декабря будет создано порядка 400 подобных центров.

На первом этапе вакцину получат 450 тысяч жителей Берлина, причем приглашать их всех будут индивидуально - по почте. Эти письменные приглашения уже отпечатаны и готовы к отправке, говорит сенатор по вопросам здравоохранения Берлина Дилек Калайчи (Dilek Kalayci). Но все упирается в вопрос, кого и в какой последовательности приглашать, и здесь городские власти зависят от федеральных - решение о приоритетности конкретных групп населения должно принять министерство здравоохранения Германии. Рассылка приглашений начнется после этого.

Кроме шести стационарных центров вакцинации в городе будут задействованы мобильные группы, которые будут делать прививки тем, кто не сможет приехать в центры массовой вакцинации - в домах престарелых, а также пациентам и персоналу в медицинских учреждениях.

Вакцину от коронавируса будут хранить на секретном складе в Берлине

По данным газеты Tagesspiegel, вакцина производства компаний BioNTech и Pfizer будет храниться на секретном складе в Берлине при температуре минус 70 по Цельсию. Оттуда ампулы будут развозиться по центрам вакцинации и размораживаться на месте.

В общем сложности на создание центров вакцинации из городского бюджета потрачено около 200 миллионов евро. По предварительным данным, центры будут работать как минимум до апреля, с 9.00 до 17.30, причем прививка будет бесплатной.

Врачи, которые будут делать прививки в центрах и ради этого откажутся от своей частной практики, будут получать 120 евро в час. В общей сложности для работы в шести центрах массовой вакцинации понадобится порядка одной тысячи человек, примерно сто из них - врачи. Еще тридцать - для вакцинации на дому. Поскольку рук не хватает, в городе уже звучат призывы не только к медработникам, но даже к стюардессам, оставшимся не у дел из-за пандемии, помочь в работе центров вакцинации.

"Новость о появлении вакцины - наш единственный свет в окошке во время этой ужасной пандемии, и мы ждем ее с нетерпением", - сказала сенатор по вопросам здравоохранения Берлина Дилек Калайчи в ходе презентации одного из центров вакцинации на прошлой неделе.

Между тем пока ситуация как в самом Берлине, так и во всей Германии остается напряженной - так называемый "мягкий локдаун" лишь притормозил, но не переломил ход пандемии. Во вторник, 8 декабря, Национальная академия наук "Леопольдина" призвала власти страны резко ужесточить карантинные меры.

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