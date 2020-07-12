Укол в большом городе: как в Берлине готовятся вакцинировать по 20 тысяч человек в день
Вход строго по приглашениям и ровно 70 минут на посетителя - в столице Германии через неделю будет готова инфраструктура для массовых прививок от коронавируса.
Ледовый дворец в Берлине - один из будущих центров массовой вакцинации в столице
В назначенный день и час счет будет идти на минуты. Вход в кабинку, снятие верхней одежды, посадка на стул - четыре минуты. Дезинфекция и сам укол - две минуты. Еще четыре минуты на то, чтобы встать, одеться и выйти из кабинки. После этого - 30 минут в зале ожидания под наблюдением врачей. В общей сложности, с учетом предварительной беседы с медперсоналом, оформления всех необходимых формальностей и 15-минутного запаса времени на ожидание своей очереди, прививка от коронавируса займет у жителей Берлина не больше 70 минут
А ровно через 21 день - повторный визит, за второй дозой вакцины.
Шесть центров вакцинации в немецкой столице
По такой формуле планирует работу шести центров массовой вакцинации в столице Германии Альбрехт Брёмме (Albrecht Broemme), отставной шеф городской пожарной охраны и главный в Берлине специалист по комплексным проектам в сфере гражданской обороны. Весной он руководил экстренным строительством временного госпиталя для больных COVID-19 на территории городского выставочного комплекса, а теперь координирует экстренное возведение центров вакцинации.
Дилек Калайчи и Альбрехт Брёмме
По его словам, идея создания одного центрального пункта вакцинации на весь город была отброшена сразу - потребовалось бы слишком большое помещение с одной стороны, а с другой - слишком сложно было бы координировать людские потоки, медперсонал и доставку 20 тысяч доз вакцины в день. В результате Брёмме предложил открыть шесть центров вакцинации, расположенных в относительной близости от городского железнодорожного кольца. В каждом из центров планируется делать порядка 3000-4000 прививок в день.
В Берлине на первом этапе планируется привить 450 тысяч человек
Шесть точек на карте Берлина - это ледовый дворец недалеко от штаб-квартиры BND (Федеральной разведывательной службы Германии), два бывших аэропорта, выставочный павильон, крытый концертный зал и велодром. Все строительные работы и подготовка персонала должны быть завершены к 15 декабря. Таким образом власти Берлина играют на опережение - инфраструктура для массовой вакцинации города с населением в четыре миллиона человек будет готова еще до того, как вакцина от коронавируса будет официально допущена к использованию. Всего в Германии к середине декабря будет создано порядка 400 подобных центров.
На первом этапе вакцину получат 450 тысяч жителей Берлина, причем приглашать их всех будут индивидуально - по почте. Эти письменные приглашения уже отпечатаны и готовы к отправке, говорит сенатор по вопросам здравоохранения Берлина Дилек Калайчи (Dilek Kalayci). Но все упирается в вопрос, кого и в какой последовательности приглашать, и здесь городские власти зависят от федеральных - решение о приоритетности конкретных групп населения должно принять министерство здравоохранения Германии. Рассылка приглашений начнется после этого.
Кроме шести стационарных центров вакцинации в городе будут задействованы мобильные группы, которые будут делать прививки тем, кто не сможет приехать в центры массовой вакцинации - в домах престарелых, а также пациентам и персоналу в медицинских учреждениях.
Вакцину от коронавируса будут хранить на секретном складе в Берлине
По данным газеты Tagesspiegel, вакцина производства компаний BioNTech и Pfizer будет храниться на секретном складе в Берлине при температуре минус 70 по Цельсию. Оттуда ампулы будут развозиться по центрам вакцинации и размораживаться на месте.
В общем сложности на создание центров вакцинации из городского бюджета потрачено около 200 миллионов евро. По предварительным данным, центры будут работать как минимум до апреля, с 9.00 до 17.30, причем прививка будет бесплатной.
Врачи, которые будут делать прививки в центрах и ради этого откажутся от своей частной практики, будут получать 120 евро в час. В общей сложности для работы в шести центрах массовой вакцинации понадобится порядка одной тысячи человек, примерно сто из них - врачи. Еще тридцать - для вакцинации на дому. Поскольку рук не хватает, в городе уже звучат призывы не только к медработникам, но даже к стюардессам, оставшимся не у дел из-за пандемии, помочь в работе центров вакцинации.
"Новость о появлении вакцины - наш единственный свет в окошке во время этой ужасной пандемии, и мы ждем ее с нетерпением", - сказала сенатор по вопросам здравоохранения Берлина Дилек Калайчи в ходе презентации одного из центров вакцинации на прошлой неделе.
Между тем пока ситуация как в самом Берлине, так и во всей Германии остается напряженной - так называемый "мягкий локдаун" лишь притормозил, но не переломил ход пандемии. Во вторник, 8 декабря, Национальная академия наук "Леопольдина" призвала власти страны резко ужесточить карантинные меры.
2 ноября в Германии начался второй локдаун за время коронавирусной пандемии - мягкий или частичный, как здесь его называют. В конце месяца федеральные и земельные власти локдаун решили продлить - пока до 20 декабря. Но канцлер Ангела Меркель отметила, что у страны впереди - "тяжелые месяцы".
В этой галерее мы собрали снимки, сделанные в первые недели второго локдауна. Подборка, конечно, субъективная, но мы попытались взглянуть на ситуацию с разных сторон, отметить какие-то характерные моменты. На первом кадре - закрытое кафе в новом аэропорту Берлина, а фотография этого пасхального яйца (!) была сделана в ноябре в одном из музеев.
В Германии во время локдауна в декабре смогут одновременно встречаться дома или в общественных местах не более пяти человек из двух домашних хозяйств, без учета детей возраста до 14 лет. В Рождество в большинстве земель, пока - кроме Берлина, запланированы послабления: до 10 человек. Отели для туристов закрыты. На фотографии - пустой причал на курорте Зеллин на острове Рюген.
Второй локдаун в Германии. Фотографии
11 ноября в Германии обычно шумно и весело открывают карнавальный сезон. Власти заранее приняли меры и договорились с организаторами карнавальных мероприятий об отмене торжеств. По всему Кельну, например, развесили плакаты с убедительными просьбами оставаться в этот день дома, а над городом даже летал дирижабль с таким же призывом на местном диалекте.
Второй локдаун в Германии. Фотографии
Несмотря на локдаун, в Кельне все же выбрали карнавальных Принца, Крестьянина и Деву. "Править" будут не один, а два карнавальных сезона. Вот они на службе в соборе. Понятно, что во время пандемии не будет традиционных заседаний, вечеринок и шествий. Карнавальный триумвират сосредоточит свои усилия на благотворительности.
От карнавала - к Рождеству. Привычных рынков, базаров или ярмарок в немецких городах не будет, но улицы и площади украшают или уже украсили. Хотя и не везде. В Дортмунде, к примеру, решили отказаться от установки самой большой в мире елки из живых деревьев. Мы об этом рассказывали. А эта фотография сделана в столице Тюрингии - Эрфурте.
Во времена пандемии в Германии защитные маски носят даже шоколадные Санта-Клаусы, вернее - немецкие Рождественские деды. Большинство людей, подрабатывающих "Морозами" в праздники, в этом сезоне останется без работы. Увы. Хотя есть надежда на визиты по видеосвязи. Хорошая новость на этом фоне - традиционные рождественские почтамты в Германии заработали.
Второй локдаун в Германии. Фотографии
Предрождественские недели очень важны для торговли. Этот робот напоминает посетителям торгового центра в Дюссельдорфе о необходимости носить маски. Обсуждая дополнительные меры при продлении локдауна, власти решили в декабре ограничить количество посетителей магазинов - в зависимости от торговой площади. Эту меру многие встретили скептически, опасаясь очередей на входах.
Второй локдаун в Германии. Фотографии
Такие знаки или надписи сейчас можно увидеть повсюду в Германии, особенно - в пешеходных зонах. Решение принимают местные власти. Они же следят за исполнением требований. Делают это обычно сотрудники ведомств общественного порядка, иногда - совместно с полицией. Этот снимок - из Мюнхена.
К отдельным мерам относятся в Германии по-разному, не отвергая при этом самой необходимости бороться с вирусом. Но есть и те, кто полностью отрицает сам факт существования вируса. Корона-скептики считают все происходящее заговором. Организуемые ими по всей Германии демонстрации - еще одна сторона пандемии.
Второй локдаун в Германии. Фотографии
Этот и предыдущий снимки сделаны 18 ноября в Берлине, когда бундестаг принял новую редакцию закона о борьбе с инфекционными заболеваниями, чтобы подвести правовую базу под ограничения общественной и экономической жизни, введенные для борьбы с коронавирусом. Демонстранты около Рейхстага не соблюдали требуемые гигиенические правила и отказались расходиться. Полиции пришлось применить водометы.
Второй локдаун в Германии. Фотографии
Этот снимок сделан 22 ноября в Гамбурге - во время демонстрации тех, кто не согласен с корона-скептиками и поддерживает меры властей. Людей на этой акции меньше? Может быть. Скорее - они просто соблюдают дистанцию.
Второй локдаун в Германии. Фотографии
Вот так борются с последствиями пандемии в палатах интенсивной терапии. Эта фотография сделана в Университетской клинике Ахена. Пока коек для тяжелобольных пациентов в Германии хватает, но число их все же ограничено, даже если задействовать все резервы и персонал.
Второй локдаун в Германии. Фотографии
Общее число жертв пандемии, скончавшихся в результате коронавирусной инфекции или от возникших осложнений, уже превысило в Германии 15 тысяч человек, а подтвержденных случаев болезни - более миллиона. Эта фотография сделана во время экуменической службы в память о жертвах коронавируса в Хильдесхаймском соборе.
Поводы для оптимизма дают сообщения об эффективности разрабатываемых прививок. В Германии уже создают инфраструктуру и готовят планы вакцинации. Этот снимок сделан на одной из немецких фирм, работающих в этой области: IDT Biologika в Дессау. Ее в ноябре посетил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.
Второй локдаун в Германии. Фотографии
Одними из первых прививки от коронавируса получат сотрудники домов престарелых, медицинский персонал, а также представители групп риска. Эта фотография сделана в ноябре в одном из баварских центров по уходу за пожилыми людьми.
Второй локдаун в Германии. Фотографии
Во время пандемии жители Германии стали реже сдавать кровь в качестве доноров, но это очень важно и нужно делать. С призывами не забывать об этом к населению регулярно обращаются политики и представители разных организаций. На этом ноябрьском снимке - один из донорских центров в Кельне.
Особенно нелегкие времена сейчас - для бездомных. На улицах - меньше людей. Значит - меньше пожертвований. Благотворительным организациям тоже сложнее работать - из-за профилактических требований. В Гамбурге для бездомных сейчас приспособили этот крытый рынок. Люди могут находиться здесь в тепле хотя бы в дневное время.
Второй локдаун в Германии. Фотографии
Во время частичного локдауна в Германии продолжают работать школы и детские сады. На занятиях нужно носить маски, классные помещения - регулярно проветривать. В этой школе в Майнце испытывают новую систему вентиляции.
Второй локдаун в Германии. Фотографии
Футбольные и другие спортивные матчи тоже проводятся, но без публики. Игроки и сотрудники команд регулярно проходят тесты на коронавирус и должны соблюдать другие строгие правила. Этот снимок сделан в немецкой столице 20 ноября во время игры баскетбольных команд "Альба" (Берлин) и "Зенит" (Санкт-Петербург).
Второй локдаун в Германии. Фотографии
"Test to Fly". В середине ноября немецкая авиакомпания "Люфтганза" начала проводить бесплатные экспресс-тесты пассажиров перед рейсами. Посадочный талон активируется только после получения негативного результата. Этот снимок сделан в международном аэропорту Мюнхена.
Второй локдаун в Германии. Фотографии
Здесь перед нами - не какие-то домашние посиделки или уютное телевизионное ток-шоу. Так проходил очередной съезд "зеленых", приуроченный к 40-летию создания этой партии. Он был организован в форме большой видеоконференции. Руководство партии и журналисты собрались в просторном конференц-центре в Берлине. Делегаты участвовали в работе съезда из дома или из офисов.
Второй локдаун в Германии. Фотографии
Так называемый мягкий локдаун оказался весьма жестким для культуры. Концертные залы, театры, музеи и другие учреждения закрыты. Такую акцию под названием "Social Distance Stacks" провели в ноябре музыканты филармонического оркестра в Штутгарте - сыграли в пластиковых шарах.
Второй локдаун в Германии. Фотографии
Выступать нельзя, но репетировать все же можно. В Любеке участники ансамбля "Vagabund" сняли для этих целей пустующий магазин по продаже одежды.
Второй локдаун в Германии. Фотографии
В отличие от первого локдауна сейчас в Германии продолжают работать парикмахерские. Хозяйка одного салона в саксонском Айленбурге решила расширить площадь своего заведения, вернее - оборудовать отдельное и очень уютное помещение в своем садовом домике, который раньше использовался для хранения инвентаря. И дистанцию клиентам соблюдать легче, и атмосфера более спокойная.
В конце подборки - несколько фотографий, которые мы уже публиковали в нашей рубрике "Кадр за кадром". Партию таких вот необычных рождественских украшений (курящих человечков-вирусологов) выпустили в немецком регионе Рудные горы. Жители Германии без труда узнают в этом человечке руководителя Института вирусологии берлинской клиники "Шарите" - профессора Кристиана Дростена.
"Пальцы фрустрации" (нем. Frustfinger) - новые пончики от братьев-кондитеров Якоба и Хавьера Ноймайеров из Баварии. С помощью этого однозначного жеста они хотят обратить внимание на потерю почти половины оборота из-за второго локдауна. Обслуживать клиентов за столиками сейчас нельзя, плюс отсутствуют заказы из отелей.
"Посетителей нет, но есть 100 панд на продажу". Такое объявление появилось на входе в один из ресторанов Франкфурта-на-Майне, который сейчас для посетителей закрыт. Внутри - инсталляция под названием "Панда-Мия". Панд можно купит по 150 евро, чтобы поддержать владельца и сотрудников ресторана в нынешние нелегкие времена.
Второй локдаун в Германии. Фотографии
Завершим же наше путешествие по ноябрьской Германии в Берлине, где к началу рождественского сезона включили праздничную иллюминацию. Пусть эти огни станут тем самым светом в конце затянувшегося туннеля...
Автор: Максим Нелюбин
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