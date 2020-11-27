Вакцина от коронавируса: как и где будут делать прививки немцам

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn) оптимист. Он твердо рассчитывает, что первые вакцины от коронавируса получат разрешение на использование в Европе уже в ближайшее время. Так что прививки в Германии смогут, по его прогнозу, начать делать уже в начале 2021 года, а, быть может, даже до конца текущего. Так что подготовка к невиданной ранее кампании массовой, но добровольной вакцинации здесь идет уже полным ходом.

В Германии создается сеть центров вакцинации

Обычные прививки, будь то взрослым от гриппа или детям от ветрянки, в Германии делают в кабинетах домашних врачей. В случае с вакциной от коронавируса, в частности, той, которую разработали совместно американская компания Pfizer и немецкая BioNTech, такой метод не подходит.

Многие немцы сомневаются в безопасности вакцин от коронавируса

Их препарат BNT162b2, который будет, скорее всего, первым на европейском рынке, нужно хранить при экстремально низких температурах около 70-80 градусов ниже нуля. Таких холодильников у домашних врачей нет. Поэтому в Германии решили создать целую сеть из порядка 400 специально оборудованных стационарных центров вакцинации, которые должны быть готовы уже к 15 декабря.

Конкретная реализация плана поручена земельным властям, к компетенции которых относятся вопросы здравоохранения. Но порядок вакцинации во всех предусмотрен примерно одинаковый: check-in с проверкой персональных данных, консультация у врача, укол, около 30 минут под наблюдением - все ли в порядке, check-out. Вся процедура должна будет занимать не более часа.

Прививки в терминалах бывших аэропортов и на ледовой арене

В Рейнланд-Пфальце решено построить 36 центров вакцинации, в Гессене - 30, в Северном Рейне - Вестфалии - 53. В трех немецких городах, имеющих статус федеральных земель - Берлине, Бремене и Гамбурге, - центров будет меньше, поскольку далеко ехать здесь никому не надо.

В Берлине их будет шесть. Работы координирует 77-летний Альбрехт Брёмме (Albrecht Broemme). Он вообще-то уже давно на пенсии, но бывшего начальника берлинской пожарной охраны позвали на помощь еще весной, когда во время первой волны пандемии решили быстро построить временный госпиталь для ковид-пациентов в одном из павильонов столичного выставочного комплекса.

В одном из пустующих ангаров аэропорта Темпельхоф будет устроен центр вакцинации

Под создание центров вакцинации Брёмме выбрал шесть объектов в разных концах Берлина: пустующие терминалы бывших аэропортов Тегель и Темпельхоф, 11-й выставочный павильон, велодром в районе Панков, мультифункциональный зал "Арена" в Трептове и крытый ледовый стадион в Веддинге.

В Берлине будут делать почти по 20 000 прививок в сутки

Труднее всего Брёмме дался последний выбор, поскольку пришлось потеснить секции хоккея и фигурного катания. Но выхода не было, пояснил бывший пожарный: "Нам нужны были шесть по возможности больших залов, равномерно размещенных в городе, а ледовый стадион - единственное помещение в этой центральной части города с необходимым размером в 3000 квадратных метров".

В центрах вакцинации, как в этом в Ульме, будут делать прививки сразу нескольким пациентам одновременно

В берлинских центрах будет по пять прививочных трактов, их суммарная расчетная пропускная способность - по 3300 человек каждый. Получается, что в сутки в общей сложности в шести центрах прививки будут сделаны почти 20 000 берлинцам. Расчетная мощность центров вакцинации в регионах, где плотность населения намного ниже, меньше - по 1500 прививок в сутки.

Кто получит вакцину в первую очередь

Ясно, что после допуска вакцины к применению в Европе сразу на всех ее не хватит. Власти Берлина (население города составляет почти 3,8 млн человек) рассчитывают на первых порах получить 900 000 доз, которых при необходимых двукратных инъекциях хватит, соответственно, только на 450 000 горожан.

В первую очередь прививки будут делать очень пожилым немцам

Окончательная очередность еще не установлена, но уже ясно, что первым получат прививки лица с наивысшим риском смертельного исхода COVID-19. Это прежде всего старики. В Берлине одних только жителей старше 75 лет - 390 000. Плюс 22 500 обитателей домов престарелых, нуждающихся в постоянном уходе. Следующим в очереди, говорят представители берлинского сената, будет медперсонал больниц, домов престарелых и фирм по уходу за стариками. Это еще почти 100 000 человек.

На третье место власти Берлина решили поставить тех, кто считается незаменимыми с государственной точки зрения: работников органов здравоохранения, пожарных и полицейских. И только потом очередь дойдет до тех, кто по роду деятельности общается с большим количеством людей - например, учителей и воспитателей детских садов.

Сколько продлится вакцинация населения

900 000 предназначенных для Берлина доз планируется вколоть в течение первых 40 дней после их получения. Но в целом "горячая" фаза вакцинации, когда прививки будут делать только приоритетным группам, продлится в Берлине, по расчетам городских властей, до середины-конца весны. И только потом препараты против коронавируса станут доступны всем желающим.

Для выработки коллективного иммунитета прививки должны сделать 60-70 процентов населения

Считается, что популяционный, то есть коллективный иммунитет достигается при уровне вакцинации в 60-70 процентов населения. Это значит, что прививки надо будет сделать 50-60 миллионам немцев, что по оценке немецкого правительства может растянутся на полтора года.

Если, однако, появится вакцина, не требующая столь специфических условий хранения, как, например, та, которую разрабатывает AstraZeneca, то к делу подключатся домашние доктора. Председатель правления Федерального объединения касс обязательного медицинского страхования (Kassenärztliche Bundesvereinigung, KBV) Андреас Гассен (Andreas Gassen), подсчитал: "В Германии 110 000 врачебных кабинетов. Если хотя бы половина из них будет делать в день по 10 прививок, то в сумме это будет полмиллиона. Значит, за один-два месяца можно привить 20-30 млн человек".

Будет ли ажиотажный спрос на вакцину?

При всех своих расчетах и Гассен, и немецкое правительство, и власти Берлина, и немецкие СМИ исходят из того, что на вакцину от коронавируса будет ажиотажный спрос. На самом же деле, как ни парадоксально, чем ближе тот день, когда она появится, тем ниже готовность немцев, а также жителей других промышленно развитых западных стран делать прививку.

Согласно репрезентативному опросу, проведенному в середине ноября в США, Великобритании, Франции, ФРГ и Италии одним из ведущих в мире британским институтом изучения рынка Kantar, хотя большинство опрошенных немцев и заявили, что "вероятно" сделают такую прививку, но "наверняка" это готовы сделать только 35 процентов. А "целиком и полностью" в безопасность будущей вакцины верят и того меньше - 26 процентов. По сравнению с аналогичным опросом, проведенным прошлым летом, скептиков во всех этих странах стало заметно больше.

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