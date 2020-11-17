Логистика эпохи пандемии: как доставить миллиарды доз охлажденных вакцин?

Человечество с нетерпением ждет вакцин от коронавируса. Ученые их создали и теперь тестируют, фармацевтические компании готовы сразу после регистрации быстро нарастить их производство, правительства разных стран планируют массовую вакцинацию населения. Но для этого вакцины нужно будет как можно быстрее доставить в разные точки земного шара.

IATA: предстоит самая комплексная логистическая операция всех времен

Мировая логистическая отрасль стоит перед беспрецедентной задачей. В ближайшие год-два ей предстоит обеспечить доставку порядка 10 млрд доз, прогнозируют в Бонне в штаб-квартире немецкого концерна Deutsche Post DHL - лидера отрасли. В любом случае доз окажется больше, чем жителей планеты, поскольку многие вакцины предполагают двухкратную прививку. По подсчетам входящей в холдинг компании DHL, различными транспортными средствами необходимо будет перевести 200 тысяч грузовых паллет (поддонов) и осуществить примерно 15 тысяч авиаперевозок.

Мощностей одних лишь грузовых самолетов для экспресс-доставки вакцин явно не хватит

Международная ассоциация воздушного транспорта IATA уже назвала предстоящее распределение вакцин по планете "крупнейшей и самой комплексной логистической операцией всех времен". 16 ноября она призвала правительства открыть границы и восстановить воздушное сообщение , напомнив, что из-за карантинных мер резко сократилось число рейсов. А это сильно ограничивает объемы грузовых авиаперевозок, поскольку крайне мало возможностей отправлять грузы пассажирскими самолетами.

Семь ведущих американских авиакомпаний обратились 19 ноября с письмом к Конгрессу США с требованием оказать отрасли финансовую помощь, чтобы она смогла справиться с "логистическим вызовом распределения вакцины".

Александр Гинцбург предрекает Европе большие проблемы с логистикой

Проблема, однако, не только и даже не столько в объемах предстоящих перевозок, сколько в том, что по меньшей мере часть вакцин необходимо будет транспортировать в особых условиях - при низких и даже сверхнизких температурах. "Количество препаратов глубокой заморозки, с которым логистической отрасли придется иметь дело из-за COVID-19, является очень серьезным вызовом", - констатирует менеджер DHL Томас Эльман (Thomas Ellmann), которому компания как раз и поручила с этим новым вызовом справиться.

Широкомасштабные поставки вакцины компаний BioNTech и Pfizer могут начаться уже в декабре

Речь идет, прежде всего, о вакцине немецкой компании BioNTech и ее американского партнера Pfizer, которую необходимо хранить при минус 70 градусах по Цельсию. Эта вакцина считается одной из самых многообещающих, и 20 ноября обе компании подали в США заявку на ее экстренную регистрацию, так что по меньшей мере в Америке вакцинация может начаться уже к концу декабря. Евросоюз подписал договор о поставке до 300 млн доз этой вакцины, США могут закупить до 600 млн доз, всего же обе фирмы намереваются выпустить в следующем году порядка 1,3 млрд единиц. Так что, скорее всего, именно они станут для логистических компаний одними из главных и одновременно наиболее сложных клиентов.

"На первый взгляд, навскидку, там очень большие проблемы будут с логистикой. Эта вакцина хранится при минус 75 - минус 80 градусах. Даже в условиях Европы ее логистика будет представлять очень непростую проблему по сравнению с вакциной, которая хранится при минус 18 градусах", - заявил в начале ноября директор московского Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, сравнивая в эфире телеканала "Россия 24" разработку BioNTech и Pfizer с собственной вакциной "Спутник V".

DHL уже с лета готовится перевозить вакцину BioNTech и Pfizer

Далеко не столь пессимистично, как российский академик, ситуацию оценивает менеджер DHL Томас Эльман. У компании уже есть немалый опыт работы с фармацевтической продукцией глубокой заморозки, хотя до сих пор это был скорее побочный бизнес, рассказал он информационному агентству dpa. Так, уже приходилось перевозить при сверхнизких температурах довольно значительные объемы препаратов против Эболы, а на границе с Нидерландами даже оборудован специальный склад, где установлено 58 особенно мощных холодильников.

Титульный лист исследования DHL о логистике вакцин против коронавируса

А главное - DHL еще летом начала готовиться к тому, что по меньшей мере одна из проходивших в то время клинические испытания многообещающих вакцин потребует особых условий транспортировки при температуре до минус 80 градусов. Об этом свидетельствует опубликованное 3 сентября исследование, проведенное совместно с международной консалтинговой компанией McKinsey. Оно содержит рекомендации, как обеспечить доставку чувствительных к температуре препаратов, и исходит из того, что в специальных рефрижераторах и термобоксах предстоит перевести 15 миллионов партий вакцин.

"Мы, как мировой лидер в сфере логистики, хотим поделиться нашим опытом работы и выводами из одного из самых больших кризисов в сфере здравоохранения в современной истории, чтобы совместно разработать стратегии взаимодействия во все более интегрированном мире", - заявила тогда коммерческий директор DHL Катя Буш (Katja Busch). Исследование адресовано логистическим компаниям, органам власти и здравоохранения, неправительственным организациям.

Kühne + Nagel заключает соглашения о транспортировке вакцин

Повышенный интерес DHL к перевозкам медицинских грузов более чем понятен: это - одно из стратегических направлений ее бизнеса, им занимается отдельное структурное подразделение Life Sciences & Healthcare. Оно имеет, по данным компании, свыше 140 специализированных холодильных складов в 40 странах (самый новый открылся этим летом в Индианаполисе в США) со специально обученным персоналом и, к примеру, уже более 15 лет обеспечивает транспортное обслуживание клинических испытаний новых медикаментов.

Летом 2020 года компания UPS установила мощные холодильники для вакцин в нидерландском Рурмонде

Так что в ходе предстоящего распространения по планете вакцин против коронавируса концерн Deutsche Post DHL станет одним из ключевых перевозчиков, но, естественно, далеко не единственным. Так, в автопарке швейцарской компании Kühne + Nagel в Европе имеются 200 рефрижираторных грузовых прицепов для доставки медицинской продукции, а в ее логистических центрах установлены холодильные камеры, рассчитанные на температуры до минус 20 градусов. "Но если понадобятся минус 80, мы это решим", - заверил агентство dpa пресс-секретарь фирмы.

И Deutsche Post DHL, и Kühne + Nagel сообщают, что уже заключили первые соглашения о транспортировке вакцин от COVID-19, но деталей пока не разглашают. Немаловажную роль не только в США, но и в Европе, предстоит сыграть также американским логистическим компаниям Fedex и UPS.

Контейнеры фирмы va-Q-tec обеспечат всемирную дистрибуцию

Тем временем корпорация Pfizer сообщила 17 ноября, что начинает в четырех штатах США - Нью-Мексико, Теннесси, Техас, Род-Айлэнд - тестировать логистику доставки своей вакцины. А 18 ноября фирма va-Q-tec из немецкого города Вюрцбурга, специализирующаяся на разработке и производстве инновационных рефрижераторных контейнеров (она называет их термоконтейнерами) и термобоксов, объявила о подписании договора "с одним из крупнейших фармацевтических производителей" о "всемирной крупномасштабной дистрибуции его вакцины" с 1-го квартала 2021 года в случае регистрации вакцины.

У фирмы va-Q-tec - весьма широкий ассортимент термоконтейнеров и термобоксов

Pfizer напрямую не называется, но явно подразумевается, особенно если учесть размеры контракта: немецкая компания предоставит партнеру в лизинг несколько тысяч термоконтейнеров. А они, это особо подчеркивается в заявлении для прессы, в течение нескольких дней могут удерживать постоянную температуру в диапазоне от минус 70 до плюс 25 градусов.

"Заключенное соглашение является самым обширным в 20-летней истории нашего предприятия и, видимо, всей отрасли, - заявил основатель и глава va-Q-tec Йоахим Кун (Joachim Kuhn). - Благодаря нашей уникальной технологии, нашему широкому ассортименту и многолетнему опыту работы с низкими и очень низкими температурами мы можем наилучшим образом поддержать глобальное распределение вакцины от коронавируса". Так что были бы вакцины и летали самолеты - за холодильниками дело не станет.

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