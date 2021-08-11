DHL International GmbH

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Регулярные коммерческие безэмиссионные авиаперевозки должны начаться в 2024 году. DW - о трех сделках и проектах в Европе, Северной и Южной Америке с участием немецких фирм.
Немецкая DHL и вся транспортная отрасль готовятся развозить по миру вакцины от COVID-19, а Pfizer нашла в ФРГ поставщика рефрижераторных контейнеров для сверхнизких температур.
Сколько времени требуется для доставки письма или посылки в Германии, и во сколько она обойдется? Довольны ли немцы почтовым сервисом? DW объясняет.
Deutsche Post DHL хочет продать свою автостроительную дочку, а та готовится к международной экспансии и открытию заводов в Китае и США. Так это удачный или провальный проект?
Уже каждый пятый грузовой автомобиль немецкой почты стал электрическим. Компания выпускает их на двух собственных автозаводах - и создала крупнейшую в ФРГ сеть зарядных станций.
Завод американской корпорации в Кельне стал третьей производственной площадкой компании Streetscooter. Она переводит автопарк концерна Deutsche Post DHL на электрическую тягу.
Обезвреженная в Потсдаме посылка с гвоздями и петардами должна была стать средством шантажа компании DHL. В Германии это далеко не единственный случай. Как действуют злоумышленники?
Следователи полагают, что инцидент с опасным пакетом, обнаруженным у рождественского базара в Потсдаме, не связан с терроризмом. Речь идет о вымогательстве, сообщил министр внутренних дел Бранденбурга.
В международной логистической компании DHL объяснили специфику своей деятельности в аннексированном Россией Крыму. Почтовый гигант утверждает, что не нарушает режим санкций ЕС.
Почта ФРГ продает не только марки и конверты: у Deutsche Post первый крупный заказ на электромобили собственного производства. Своих почтальонов DHL электротягой уже обеспечивает.
В немецком Франкфурте и голландском Утрехте почту в пределах города доставляют на грузовых электробайках. Это - пилотный проект компании DHL.
DHL переходит в Германии на электрическую тягу. Служба доставки писем и посылок переоснащает свой парк коммерческих автомобилей с помощью стартапа при техническом университете.
После посадки лайнер пробил заграждение и врезался в автостраду, ведущую к аэропорту. Причины аварии выясняются.
В ближайшие несколько лет американский логистический концерн UPS намерен инвестировать в европейский и, в частности, в немецкий рынок один миллиард долларов США.
Первая тестовая посылка приземлилась в Бонне около центрального офиса компании. Мини-вертолет в роли почтальона сможет поднимать грузы до 3 килограммов. Подробности – в видеосюжете DW.
Лейпцигу наряду с другими восточногерманскими городами нужно было бороться с безработицей и оттоком населения. Но ему удалось преодолеть трудности и привлечь инвестиции таких крупных фирм как Porsche, BMW, Amazon и DHL.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact