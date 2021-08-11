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DHL International GmbH

DHL Express startet in emissionsfreie Zukunft der Luftfahrt: Kauf der ersten vollständig elektrischen Frachtflugzeuge von Eviation. dhl-eviation-alice-sky-side

Электрические самолеты: аэротакси, бизнес-джеты и доставка почты 11.08.2021

Регулярные коммерческие безэмиссионные авиаперевозки должны начаться в 2024 году. DW - о трех сделках и проектах в Европе, Северной и Южной Америке с участием немецких фирм.
Joachim Kuhn, Gründer und Chef der deutschen Firma va-Q-tec aus Würzburg, vor Thermocontainern für den Transport von tiefgekühlten Impfstoffen gegen COVID-19

Логистика эпохи пандемии: как доставить миллиарды доз охлажденных вакцин? 22.11.2020

Немецкая DHL и вся транспортная отрасль готовятся развозить по миру вакцины от COVID-19, а Pfizer нашла в ФРГ поставщика рефрижераторных контейнеров для сверхнизких температур.
Bremen/ ARCHIV: Ein Postbote faehrt ueber den Marktplatz in Bremen (Foto vom 16.09.09). Die Deutsche Post muss Staatsbeihilfen in mindestens dreistelliger Millionenhoehe zurueckzahlen. Das gab die EU-Kommission am Mittwoch (25.01.12) in Bruessel bekannt. Nach Ansicht der EU-Wettbewerbshueter hatten die Subventionen, die dem frueheren Staatsbetrieb zur Finanzierung der Pensionskosten ehemaliger Beamten gewaehrt wurden, dem Unternehmen ab 1995 unzulaessige Wettbewerbsvorteile verschafft, da zu deren Finanzierung neben den Subventionen zusaetzlich die Portoentgelte erhoeht worden waren. (zu dapd-Text) Foto: Joerg Sarbach/AP/dapd

Как работает немецкая почта 09.10.2019

Сколько времени требуется для доставки письма или посылки в Германии, и во сколько она обойдется? Довольны ли немцы почтовым сервисом? DW объясняет.
30.08.2019, Nordrhein-Westfalen, Köln: Ein Streetscooter steht vor der Zustellbasis. Bei der Elektrifizierung ihrer Transporterflotte kommt die Deutsche Post schrittweise voran. Sie schickt nun den 10 000. Elektro-Lieferwagen des Modells Streetscooter auf die Straße. (Zu dpa/lnw: Fast jeder fünfte Transporter der Post fährt elektrisch vom 30.08.2019) Foto: Oliver Berg/dpa | Verwendung weltweit

Грузовой электромобиль Streetscooter: убыточная история успеха 09.10.2019

Deutsche Post DHL хочет продать свою автостроительную дочку, а та готовится к международной экспансии и открытию заводов в Китае и США. Так это удачный или провальный проект?
30.08.2019, Nordrhein-Westfalen, Köln: Ein Streetscooter steht vor der Zustellbasis. Bei der Elektrifizierung ihrer Transporterflotte kommt die Deutsche Post schrittweise voran. Sie schickt nun den 10 000. Elektro-Lieferwagen des Modells Streetscooter auf die Straße. (Zu dpa/lnw: Fast jeder fünfte Transporter der Post fährt elektrisch vom 30.08.2019) Foto: Oliver Berg/dpa | Verwendung weltweit

Курьеры DHL пересели на 10-тысячный электромобиль StreetScooter 31.08.2019

Уже каждый пятый грузовой автомобиль немецкой почты стал электрическим. Компания выпускает их на двух собственных автозаводах - и создала крупнейшую в ФРГ сеть зарядных станций.

StreetScooter WORK XL / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/6955 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: obs/Ford-Werke GmbH

Немецкая почта и Ford начали серийный выпуск грузового электромобиля 09.10.2018

Завод американской корпорации в Кельне стал третьей производственной площадкой компании Streetscooter. Она переводит автопарк концерна Deutsche Post DHL на электрическую тягу.

Eine Hand hält am 17.97.2016 in Hamburg mehrere tausend Euro in 500-Euro-Scheinen. Diese werden ab Ende 2018 in der Europäischen Union aus dem Verkehr gezogen. Foto: Markus Scholz | Verwendung weltweit

Кошелек или репутация: как немецкие фирмы становятся жертвами шантажа 07.12.2017

Обезвреженная в Потсдаме посылка с гвоздями и петардами должна была стать средством шантажа компании DHL. В Германии это далеко не единственный случай. Как действуют злоумышленники?
01.12.2017*** Auf dem Weihnachtsmarkt in Potsdam, Brandenburger Strasse Ecke Dortusstrasse, wurde am Nachmittag ein verdächtiges Paket gefunden. Am Abend teilte die Polizei mit, es handele sich um einen Spreng- oder Brandsatz. Potsdam, 01.12.2017 | Verwendung weltweit

Обезвреженная в Потсдаме посылка предназначалась для шантажа DHL 03.12.2017

Следователи полагают, что инцидент с опасным пакетом, обнаруженным у рождественского базара в Потсдаме, не связан с терроризмом. Речь идет о вымогательстве, сообщил министр внутренних дел Бранденбурга.

BONN, GERMANY - APRIL 24: The new headquarters of German mail carrier Deutsche Post towers over one of the company's administrative buildings April 24, 2003 in Bonn, Germany. Deutsche Post, which is now a publicly traded company but remains majority-owned by the German government, has moved aggressively into the U.S. market by buying up San Fransisco-based DHL in 2002 and more recently acquired Seattle-based Airborne, the third-largest U.S. package-hauling company. (Photo by Sean Gallup/Getty Images) © Getty Images/S.Gallup

DHL объяснила особенности своей работы в Крыму 09.11.2017

В международной логистической компании DHL объяснили специфику своей деятельности в аннексированном Россией Крыму. Почтовый гигант утверждает, что не нарушает режим санкций ЕС.
ARCHIV - Elektrofahrzeuge der Post fahren am 10.05.2016 durch die Innenstadt von Passau (Bayern). Die Deutsche Post will die Produktion ihres Elektrolieferwagens Streetscooter noch in diesem Jahr ausweiten. «Wir werden in Nordrhein-Westfalen eine zweite Fabrik für den Streetscooter aufbauen, die noch dieses Jahr starten soll», sagte der für das Paketgeschäft zuständige Vorstand, Gerdes, der «Rheinischen Post» (Dienstag). Foto: Armin Weigel/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Как Deutsche Post обогнала Volkswagen с электромобилем 02.05.2017

Почта ФРГ продает не только марки и конверты: у Deutsche Post первый крупный заказ на электромобили собственного производства. Своих почтальонов DHL электротягой уже обеспечивает.

Грузовые электробайки - на службе у немецких почтальонов (02.03.2017) 02.03.2017

В немецком Франкфурте и голландском Утрехте почту в пределах города доставляют на грузовых электробайках. Это - пилотный проект компании DHL.
***ACHTUNG: Verwendung nur im Zusammenhang mit Berichterstattung über Elektromobilität der Deutschen Post.*** Quelle: http://www.dpdhl.com/de/presse/specials/elektromobilitaet.html Copyright: Deutsche Post AG

Как немецкая почта занялась выпуском электромобилей 26.08.2016

DHL переходит в Германии на электрическую тягу. Служба доставки писем и посылок переоснащает свой парк коммерческих автомобилей с помощью стартапа при техническом университете.

Грузовой самолет DHL неудачно сел в аэропорту Бергамо (05.08.2016) 05.08.2016

После посадки лайнер пробил заграждение и врезался в автостраду, ведущую к аэропорту. Причины аварии выясняются.
FILE - In a Jan. 25, 2007 file photo Brandy Goggin polishes a UPS sign on a UPS truck in New Orleans. United Parcel Service Inc. said Monday March 19, 2012, it has agreed to buy TNT Express NV for $6.77 billion (€5.16 billion). (Foto:Bill Haber/file/AP/dapd)

Концерн UPS вложит в европейский рынок миллиард долларов США 02.07.2014

В ближайшие несколько лет американский логистический концерн UPS намерен инвестировать в европейский и, в частности, в немецкий рынок один миллиард долларов США.

Deutsche Post протестировала почтовые беспилотники (10.12.2013) 10.12.2013

Первая тестовая посылка приземлилась в Бонне около центрального офиса компании. Мини-вертолет в роли почтальона сможет поднимать грузы до 3 килограммов. Подробности – в видеосюжете DW.
Bildergalerie zum Städteportrait Leipzig. Aufgenommen hat sie unser Mitarbeiter Felix Forberg (Alle Aufnahmen: Felix Forberg). Zulieferer: Ingo Pickel. Das Neue Rathaus ist seit 1905 der Sitz der Leipziger Stadtverwaltung. Der Rathausturm ist 114,7 Meter hoch.

Лейпциг: саксонская красота 13.11.2012

Лейпцигу наряду с другими восточногерманскими городами нужно было бороться с безработицей и оттоком населения. Но ему удалось преодолеть трудности и привлечь инвестиции таких крупных фирм как Porsche, BMW, Amazon и DHL.
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