У BND нет данных о российском следе в крушении самолета DHL

У германской разведслужбы BND нет конкретных данных о возможной российской диверсии, приведшей к катастрофе самолета DHL в Литве. Однако подозрения в отношении России там считают очевидными.

Федеральная разведывательная служба Германии (BND), по словам ее руководителя Бруно Каля (Bruno Kahl), не имеет достоверных сведений о том, что крушение грузового самолета DHL в Литве стало результатом российской диверсии. "Пока у нас нет конкретных свидетельств", - сказал Кал в интервью немецкого общественно-правовому медиаканалу ARD. Отрывки из интервью были опубликованы в среду, 27 ноября.

Однако подозрения в отношении России очевидны, полагает Каль: "Подозрения обязаны были возникнуть немедленно после того, как мы получили предварительные сигналы". Немецкие органы безопасности еще летом предупреждали о самовоспламеняющихся посылках в грузовых самолетах DHL, подчеркнул президент BND. В спецслужбах считали возможным, что речь идет о попытках диверсий со стороны российских спецслужб.

По словам Каля, президент РФ Владимир Путин "хочет разрушить наше общество. Он хочет посеять сомнения и страх и, конечно же, хочет заставить политиков отказаться от поддержки Украины". Глава BND заявил, что немецкие власти в целом имеют доказательства того, что критически важные элементы инфраструктуры находятся под наблюдением.

Литва: Нет признаков диверсии

Утром 25 ноября грузовой самолет немецкого логистического концерна DHL, выполнявший рейс из Лейпцига, совершил аварийную жесткую посадку рядом с жилым домом в Вильнюсе. В результате крушения погиб один человек. Литовские власти начали расследование, в нем также участвуют эксперты из Германии.

27 ноября в Вильнюсе заявили, что Литва не обнаружила признаков того, что причиной крушения грузового самолета DHL была диверсия, и считает более вероятным объяснением технические проблемы. В свою очередь генеральный инспектор бундесвера (вооруженных сил ФРГ) генерал-лейтенант Карстен Бройер (Carsten Breuer) в эфире ARD заявил, что крушение грузового самолета DHL в Литве может быть своего рода "проверкой" со стороны России на уязвимость системы безопасности.