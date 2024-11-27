Крушение самолета DHL: в Литве не видят признаков диверсии

Литва не обнаружила признаков того, что причиной крушения грузового самолета DHL была диверсия, и считает более вероятным объяснением технические проблемы, сообщили официальные лица в среду, 27 ноября. "С учетом всего того, что у нас есть сейчас и что мы знаем, нет оснований полагать, что это могла быть диверсия", - цитирует агентство Reuters министра обороны Литвы Лауринаса Касчюнаса.

По его словам, визуальный анализ показал, что внешнего воздействия на приземляющийся самолет не было, а разговоры с выжившими членами экипажа свидетельствуют, что перед крушением на борту не было никакого хаоса или беспокойства, как и не было зафиксировано дыма или запаха.

Глава Национального центра кризисного управления Вилмантас Виткаускас заявил, что следователи пока склоняются к технической причине инцидента. "Если мы получим дополнительные данные, мы можем изменить направление, но в данный момент у нас их нет", - сказал он журналистам.

Бундесвер допускает причастность России к инциденту

В свою очередь генеральный инспектор вооруженных сил ФРГ (бундесвера) генерал-лейтенант Карстен Бройер (Carsten Breuer) в эфире ARD заявил, что крушение грузового самолета DHL в Литве может быть своего рода "проверкой" со стороны России на уязвимость системы безопасности.

По мнению Бройера, слова которого приводит 27 ноября издание Die Welt, президент РФ Владимир Путин создает ситуацию, которая находится "между миром и войной", чтобы оценить, насколько далеко он может продвинуться в своих действиях. "Мы уже сталкивались с подобной ситуацией летом этого года, и теперь там произошло нечто, что вписывается в такую схему", - указал он.

Крушение самолета DHL в Вильнюсе

Утром 25 ноября грузовой самолет немецкого логистического концерна DHL, выполнявший рейс из Лейпцига, совершил аварийную жесткую посадку рядом с жилым домом в Вильнюсе. В результате крушения погиб один человек.

Литовские власти начали расследование, в нем также участвуют эксперты из Германии. Спустя примерно сутки на месте крушения были найдены бортовые самописцы, их извлекли из обломков самолета, сообщило министерство юстиции Литвы. Специалисты занялись организацией считывания информации с "черных ящиков".

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал воздержаться от излишних спекуляций о причинах крушения грузового самолета немецкого логистического концерна DHL в Вильнюсе. "Еще раз повторяю: конечно, существует вероятность диверсии, мы не можем ее исключать. Поэтому это будет расследовано со всей серьезностью", - сказал Науседа в эфире литовского радио 26 ноября.