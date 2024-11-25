Что думают в Литве и ФРГ о крушении самолета DHL в Вильнюсе

Расследование катастрофы самолета DHL в Вильнюсе только начинается. Версия о диверсии вызвала дискуссию в литовском обществе. Одни считают, что пора начать консультации с союзниками по НАТО, другие - не торопить события.

"Я спал и не слышал взрыва, проснулся от звука сирен и стрекотания вертолета на домом", - рассказывает журналист Витольд Янчис, дом которого расположен недалеко от аэропорта в Вильнюсе и меньше, чем в полукилометре от места крушения 25 ноября грузового самолета международной логистической компании доставки грузов DHL.

Погиб один из пилотов, двое других людей, находившихся на борту, сейчас в больнице. При падении самолет повредил дом. К счастью, никто из жильцов не погиб. "Мы с соседями до сих пор в шоке. Ведь лайнер заходил на посадку прямо над нами. Случись то, что случилось, на 20-30 секунд раньше, и он рухнул бы прямо на наши дома", - сказал Витольд Янчис в беседе с DW.

Диверсия или технический сбой?

Что именно случилось, однако, пока остается неясным. Вопрос, а не было ли это терактом, в Литве задают снова и снова. Здесь немедленно вспомнили появившиеся в начале ноября сообщения о том, что российских агентов подозревают в попытке устроить диверсии на самолетах DHL, которые должны были лететь в Соединенные Штаты и Канаду, и с этой целью доставки на борт посылки с самовоспламеняющейся "начинкой". Причем случилось это именно в лейпцигском логистическом центре DHL.

Гитанас Науседа Фото: Nina Haase/DW

Литовские соцсети едва ли ни каждый час пополняются очередной записью с какой-нибудь камеры наружного наблюдения или видеорегистратора автомобиля, зафиксировавших падение грузового самолета. Машина стремительно снижается, в последний момент пилот как будто бы пытается набрать высоту, но поздно - самолет падает на землю. Через секунду происходит взрыв. По мнению авиационного эксперта Видаса Каупелиса, не похоже, что самолет мог взорваться в воздухе. Опубликована запись переговоров пилотов с авиадиспетчерами вильнюсского аэропорта. Если она подлинная, то можно предположить, что проблема на борту возникла в считанные секунды.

Буквально через несколько часов после катастрофы глава Национального центра кризисного управления Вилмантас Виткаускас назвал ее "несчастным случаем". Для начала такая общая формулировка кажется неуместной - погиб человек, несколько ранено. При этом генеральный комиссар литовской полиции Арунас Паулаускас не сбрасывает со счетов версию о возможной диверсии. По его словам, на осмотр места происшествия и сбор материала уйдет не меньше недели, поэтому "ответы будут нескоро".

Германия также начала свое расследование причин катастрофы. В Берлине обещают тесно взаимодействовать с литовскими властями и помогать им. Президент Литвы Гитанас Науседа вместе с послами Германии и Испании (один из пилотов - испанский гражданин) побывали на месте катастрофы и пообщался с местными жителями. А министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) отметила: "Одно то, что мы задаемся вопросом, было ли произошедшее в Литве несчастным случаем, показывает, как неспокойны нынешние времена".

Разные версии крушения самолета

Тем временем дискуссия в соцсетях на тему: "Теракт это или нет?" идет очень активно. Некоторые обратили внимание на то, что самолет рухнул очень близко к производственным помещениям и складам компании Teltonika, специализирующейся на высокотехнологичной продукции, и намекают на то, что целью возможной диверсии могла быть именно она. Другие отметают этот вариант как "конспирологический".

Преподаватель военной академии, полковник в отставке Вэйдотас Малинёнис написал в Facebook: "Если это диверсия ГРУ, то значит, у нас теперь есть первые жертвы российско-украинской войны на нашей территории… Минимальное, что в таком случае нужно будет сделать - активировать четвертую статью Североатлантического договора. Только представьте себе, что было бы, если бы подобное случилось в Лондоне, Париже или Вашингтоне!".

Родерих Кизеветтер Фото: Bernd Elmenthaler/IMAGO

Известный политолог Марюс Лауринавичюс, наоборот, призывает не множить версии катастрофы: "Могла ли Россия совершить такой теракт? Теоретически, конечно, могла. Нужно ли теперь… спекулировать на такой вероятности? Нет! Потому что такие измышления - это то, чего Россия хотела бы, и особенно именно в том случае, если она к нему непричастна! Зачем России это нужно? Затем же, зачем совершают и сами теракты - чтобы посеять страх и атмосферу неопределенности… Не нужно ей в этом помогать".

Мысли Лауринавичюса совпали с мнением, которое депутат бундестага от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС), полковник бундесвера в отставке Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) высказал в интервью радиостанции Deutschlandfunk: "Мы не хотим предаваться домыслам. Но один эффект достигнут - создается атмосфера неопределенности и страха". Он призывает к тому, чтобы как можно скорее расследовать этот случай. "Речь идет о нашей безопасности, и наше население имеет право получить четкую информацию о случившемся", - сказал Кизеветтер.