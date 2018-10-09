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Грузовой самолет DHL в аэропорту Лейпциг/Галле
Фото: Jan Woitas/dpa/picture allianceФото: Jan Woitas/dpa/picture alliance

DHL

DHL - международная компания доставки грузов и документов.

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Новости

25 ноября 2024 г.

Германия начала расследование крушения самолета DHL в Литве

25 ноября 2024 г.

В Вильнюсе грузовой самолет DHL совершил жесткую посадку

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Контекст

Заказанный DHL грузовой электрический самолет компании Eviation

Электрические самолеты: три сделки с участием немецких фирм

Электрические самолеты: три сделки с участием немецких фирм

Регулярные коммерческие безэмиссионные авиаперевозки должны начаться в Европе, Северной и Южной Америке в 2024 году.
Экономика и бизнес11 августа 2021 г.
Глава фирмы va-Q-tec Йоахим Кун перед рефрижераторными контейнерами

Логистика против ковида: как доставить охлажденные вакцины?

Логистика против ковида: как доставить охлажденные вакцины?

DHL готовится развозить по всему миру вакцины от COVID-19, а Pfizer нашла в ФРГ поставщика рефрижераторов.
Здоровье22 ноября 2020 г.
Почтальон немецкой почты - Deutsche Post

Как работает почта в Германии

Как работает почта в Германии

Сколько длится и стоит доставки письма или посылки в Германии? Довольны ли немцы почтовым сервисом? DW объясняет.
Культура9 октября 2019 г.
Грузовые автомобили Streetscooter

Электромобиль Streetscooter: убыточная история успеха

Электромобиль Streetscooter: убыточная история успеха

Deutsche Post DHL хочет продать свою автостроительную дочку. Так это удачный или провальный проект?
Экономика и бизнес9 октября 2019 г.
10-тысячный грузовой автомобиль DHL

Курьеры DHL пересели на 10-тысячный электромобиль

Курьеры DHL пересели на 10-тысячный электромобиль

Компания выпускает их на двух собственных автозаводах - и создала крупнейшую в ФРГ сеть зарядных станций.
Экономика и бизнес31 августа 2019 г.
StreetScooter модель WORK XL

Немецкая почта и Ford начали выпуск грузового электромобиля

Немецкая почта и Ford начали выпуск грузового электромобиля

Завод американской корпорации в Кельне стал третьей производственной площадкой компании Streetscooter.
Экономика и бизнес9 октября 2018 г.
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