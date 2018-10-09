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Фото: Jan Woitas/dpa/picture alliance
Фото: Jan Woitas/dpa/picture alliance
DHL
DHL - международная компания доставки грузов и документов.
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Новости
25.11.2024
25 ноября 2024 г.
Германия начала расследование крушения самолета DHL в Литве
25.11.2024
25 ноября 2024 г.
В Вильнюсе грузовой самолет DHL совершил жесткую посадку
Пропустить раздел Контекст
Контекст
Электрические самолеты: три сделки с участием немецких фирм
Электрические самолеты: три сделки с участием немецких фирм
Регулярные коммерческие безэмиссионные авиаперевозки должны начаться в Европе, Северной и Южной Америке в 2024 году.
Экономика и бизнес
11.08.2021
11 августа 2021 г.
Логистика против ковида: как доставить охлажденные вакцины?
Логистика против ковида: как доставить охлажденные вакцины?
DHL готовится развозить по всему миру вакцины от COVID-19, а Pfizer нашла в ФРГ поставщика рефрижераторов.
Здоровье
22.11.2020
22 ноября 2020 г.
Как работает почта в Германии
Как работает почта в Германии
Сколько длится и стоит доставки письма или посылки в Германии? Довольны ли немцы почтовым сервисом? DW объясняет.
Культура
09.10.2019
9 октября 2019 г.
Электромобиль Streetscooter: убыточная история успеха
Электромобиль Streetscooter: убыточная история успеха
Deutsche Post DHL хочет продать свою автостроительную дочку. Так это удачный или провальный проект?
Экономика и бизнес
09.10.2019
9 октября 2019 г.
Курьеры DHL пересели на 10-тысячный электромобиль
Курьеры DHL пересели на 10-тысячный электромобиль
Компания выпускает их на двух собственных автозаводах - и создала крупнейшую в ФРГ сеть зарядных станций.
Экономика и бизнес
31.08.2019
31 августа 2019 г.
Немецкая почта и Ford начали выпуск грузового электромобиля
Немецкая почта и Ford начали выпуск грузового электромобиля
Завод американской корпорации в Кельне стал третьей производственной площадкой компании Streetscooter.
Экономика и бизнес
09.10.2018
9 октября 2018 г.
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Всего публикаций: 35
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