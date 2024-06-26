Пожар в Берлине на Diehl: поиск пошел по российскому следу

Причиной пожара в здании оборонного концерна Diehl в Берлине в начале мая сначала считали технический дефект. Но спецслужбы западных стран уверены: это не просто пожар, а диверсия.

3 мая район Берлина Лихтерфельде затянули черные клубы дыма: пламя охватило одно из зданий немецкого концерна Diehl. Пожар стал одним из самых крупных в столице ФРГ за последние годы: в общей сложности 200 пожарных в течение почти 170 часов участвовали в тушении огня. Ущерб исчисляется десятками миллионов евро. Страховая компания провела экспертизу и пришла на минувшей неделе к выводу: причиной пожара стала техническая неисправность. Но сомнения в версии технической неисправности возникли сразу, а теперь западные спецслужбы уверены, что это была диверсия, организованная российскими властями.

Первым об этом подозрении в конце прошлой недели сообщила немецкая газета Bild, затем на выходных, независимо от нее, американская Wall Street Journal (WSJ). Оба издания ссылаются на источники в спецслужбах западных государств. Bild сообщила, что правительство ФРГ получило соответствующее сообщение от одной из разведок неназванной страны и проверяет версию, что за пожаром могут стоять российские власти. Издание добавляет, что в распоряжении имеются конкретные свидетельства их причастности. Wall Street Journal пишет, что "сотрудники западных спецслужб" уверены, что пожар возник вследствие деятельности российских диверсантов.

Производство систем ПВО IRIS-T и другой оборонной продукции не пострадало

Diehl Group - крупный оборонный концерн, чья продукция поступает в том числе и в Украину, самая известная - это системы ПВО IRIS-T. Берлин поставил две такие установку Киеву. Считается, что они задействованы как раз для защиты украинской столицы. Первые подозрения в причастности Москвы к пожару возникли сразу же после ЧП, но эти подозрения несколько ослабли после того то, как выяснилось, что пожар затронул не оборонный, а гражданский цех, где велась обработка автомобильных деталей.

Система ПВО IRIS-T, которую производит концерн Diehl Фото: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

Следователи обращают, однако, внимание на то, что пожар возник в техническом помещении фабрики, доступ к которому имел лишь ограниченный круг лиц. Сгоревшее здание не подлежит восстановлению, его придется строить заново. Не осталось никаких свидетельств происшествия: пожар уничтожил не только само здание, но вместе с ним и все записи с видеокамер. Представители берлинской полиции говорят, что расследование ведется и что никакие версии не могут быть исключены. Подразумевая: и диверсия. Не исключают ничего и в самой Diehl Group: хотя признаков диверсии обнаружено не было, "чисто теоретически к техническому дефекту может привести и диверсия", - пояснили там.

Возможная схема найма исполнителей

WSJ утверждает, что свидетельством российской причастности стала перехваченная электронная переписка. Тем не менее издание, со ссылкой на двух немецких чиновников, добавляет, что фактов переписки не хватило бы для суда и предъявления официальных обвинений Кремлю. Издание также передает слова вовлеченного в расследование сотрудника, который предполагает, что пожар стал делом рук профессионалов. Возможная схема, которую описывает WSJ: за вознаграждение в криптовалюте были наняты преступники, которые могли даже не знать, кто конечный заказчик диверсии.

Реакции экспертов и политиков

"Давно ясно, что Россия ведет гибридную войну против европейских стран, включая Германию", - заявил, комментируя последние публикации о пожаре на Diehl, эксперт по обороне из партии немецких консерваторов ХДС Родерих Кизеветтер (Roderich Kieswetter). Россия, по его словам, пытается нащупать, где граница, после которой НАТО задействует 5 статью договора альянса, которая предусматривает применение коллективной обороны. Предполагаемая диверсия на фабрике может быть эпизодом этой гибридной войны, но все это еще предстоит расследовать, добавил Кизеветтер.

Эксперт по безопасности Нико Ланге (Nico Lange) заметил, что в целом Россия "не боится никаких последствий" за свои нападения. "Это даже стало стимулом для России усилить свои атаки", - сказал он. По его мнению, подобные инциденты недооцениваются, хотя угрожают целостности западных государств. Он выразил уверенность в том, что внутри НАТО следует вести консультации, "если Россия продолжит подобные акты. Вопрос о том, можно ли объявить о применении статьи 5 в случае таких нападений, является сложным. В настоящее время все избегают четко называть вещи своими именами, так как боятся, что придется действовать", заключил Ланге.