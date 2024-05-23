Польша ищет российских агентов: при чем здесь крупные пожары

В Польше растут опасения перед угрозой с востока. На этом фоне в стране пытаются выяснить, не являются ли некоторые политики PiS российскими шпионами, а ряд недавних крупных пожаров - диверсией?

С момента российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Польша фактически стала прифронтовым государством - одной из стран ЕС, рядом с границами которой идет война. Но, похоже, польское общество только сейчас осознало весь масштаб угрозы, исходящей с востока. Несколько крупных пожаров, произошедших в стране за последнее время, напугали жителей Польши.

Хотя до сих пор не найдено неопровержимых доказательств, многие поляки подозревают, что за пожарами стоят иностранные спецслужбы. "Сегодня у нас больше нет сомнений в том, что российские и тесно сотрудничающие с ними белорусские спецслужбы очень активны в Польше", - сказал глава польского правительства Дональд Туск после заседания кабинета министров 21 мая. В эти дни он использует любую возможность, чтобы предупредить население об угрозе диверсий и дезинформации, исходящей с востока.

12 подозреваемых в подготовке диверсий в Польше

По словам Туска, в настоящий момент в Польше под стражей находятся 12 человек, которых подозревают в подготовке диверсий на польской территории по заказу России. Он также сообщил, что к крупному пожару в торговом центре на северо-востоке Варшавы, вероятно, "как-то могут иметь отношение" российские спецслужбы.

Дым во время пожара в торговом центре в Варшаве, 12 мая 2024 года Фото: Attila Husejnow/SOPA/IMAGO

12 мая огонь уничтожил в этом торговом центре 1400 торговых точек. В течение короткого времени тысячи продавцов, в основном из Вьетнама, лишились всего. Тот факт, что пламя одновременно вспыхнуло сразу в нескольких местах, уже стал поводом для подозрений. "Мы проверяем это", - подчеркнул Туск.

В течение последних недель число подобных случаев в стране выросло: например, загорелась крупная мусорная свалка, произошел пожар в здании школы во время выпускных экзаменов. А удививший всех побег в начале мая польского судьи Томаша Шмидта в Беларусь, откуда он по заказу диктатора Лукашенко начал вести антипольскую пропаганду, лишь усилил сомнения в Польше. Не исключено, что сбежавший судья уже давно сотрудничает с иностранными разведками и все это время передавал им важные материалы.

Туск обещает жесткие меры - даст ли Брюссель деньги?

На фоне растущей угрозы безопасности страны премьер Туск принял решение перейти в контрнаступление. На прошлой неделе он представил проект линии обороны, которая должна защитить 400 км границы Польши с Россией и Беларусью. Наряду с естественными препятствиями - реками, озерами, лесами, болотами - на границе должны появиться оборонительные сооружения, которые Туск назвал "защитным щитом", из противотанковых заграждений и множества электронных объектов, в частности, предназначенных для разведывательных целей. Глава польского правительства надеется, что часть расходов на эти цели оплатит Брюссель.

Граница Польши и России Фото: Michal Fludra/NurPhoto/picture alliance

21 мая премьер Туск воссоздал комиссию, которая займется расследованием влияния российской и белорусской спецслужб на польскую политику. Комиссия будет работать под руководством главы военной контрразведки Ярослава Строжика и должна представить свой первый доклад еще до летних каникул.

Комиссия займется контактами PiS и России

В комиссию должны войти эксперты, которые будут работать за закрытыми дверями, им предстоит изучить события с 2004 года, включая и время правления в стране партии Туска с 2007 по 2015 годы. Несмотря на то, что Туск стремится соблюдать нейтралитет, для политических наблюдателей очевидно, что в центре внимания комиссии находится деятельность партии Ярослава Качиньского "Право и справедливость" (PiS), формировавшей правительство страны с 2015 по 2023 годы.

В этом контексте особенно часто звучит одно имя - Антоний Мачеревич. Бывший критик режима, который с 70-х годов прошлого века выступал против коммунистической системы, после установления демократии в Польше все больше сближался с националистически-клерикальным крылом оппозиции. С 2006 года, выполняя различные функции в министерстве обороны, Мачеревич проводил радикальные чистки в спецслужбах, относящихся к военному ведомству. Критики обвиняют его в том, что тем самым он парализовал польскую армию. На посту министра обороны Польши в 2015- 2017 годах он препятствовал модернизации войск из-за расторжения договоров о поставках оружия, в частности, с Францией.

Чего хочет Дональд Туск

"Информация, которую мы собираем, затягивает петлю вокруг Мачеревича", - сказал Туск. В окружении экс-министра обороны действовали люди, которые разоружили польскую армию и нейтрализовали разведку. "Многие решения (принятые Мачеревичем) пошли на пользу России", - заявил Марек Бернацкий, глава парламентского комитета по контролю над деятельностью спецслужб в интервью телеканалу TVN. Впрочем, по его мнению, партия PiS является "не пророссийской, а подвергнувшейся влиянию России".

Дональд Туск Фото: Viacheslav Ratynskyi/REUTERS

"Я не современный Маккарти", - в свою очередь заверил Туск. Но во время избирательной кампании перед выборами в Европарламент, которые пройдут в начале июня, глава правящей партии "Гражданская платформа" хочет мобилизовать своих избирателей, которые будут голосовать на фоне усиливающейся конфронтации ЕС и России. Один из спорных предвыборных лозунгов партии Туска звучит так: "Россия уже здесь". Кроме того, со стороны этой партии в ходе предвыборной борьбы звучат обвинения в адрес PiS, представителей которой уличали в контактах с Россией и Беларусью. Наконец, активно цитируется одна из речей нынешнего премьер-министра в парламенте, где он называет польских правых "проплаченными предателями и слугами России".

"Туску любой ценой необходима победа на этих выборах, чтобы ускорить передачу контроля над государством", - пишет газета Rzeczpospolita. Несмотря на многочисленные скандалы, в том числе связанные с коррупцией, поддержка партии Качиньского в Польше остается на высоком уровне. Согласно данным соцопросов, на выборах предстоит напряженная борьба, с равными шансами участников. Но победа на выборах партии PiS была бы сильным ударом по престижу Туска. Месседж, с которым он то и дело обращается к своим избирателям, сегодня звучит так: "Путин хочет дестабилизировать Европу; если ты хочешь мира, иди голосовать".