Казус польского судьи - лотерейный билет для режима в РБ

Томаш Шмидт на пресс-конференции в Минске, 6 мая 2024 года Фото: Maxim Guchek/BelTA/Handout/REUTERS

6 мая имя судьи 2-го отделения воеводского административного суда Варшавы Томаша Шмидта (Tomasz Szmydt) прогремело в СМИ. В этот день в госагентстве Белта в Минске прошла пресс-конференция, на которой судья сообщил о своей отставке, позитивно отозвался о режиме Лукашенко и заявил о своем намерении просить политическое убежище в Беларуси. Из уст Шмидта прозвучали традиционные нарративы белорусской государственной пропаганды об отсутствии свободы слова в Польше, о кознях "коллективного Запада", в первую очередь - США, которые якобы разжигают антироссийскую и антибелорусскую истерию в Польше и всеми силами стремятся втянуть Варшаву в войну против Минска и Москвы.

Появление Шмидта в белорусской столице стало скандалом в Польше, но не является первым подобным случаем. В эпоху Лукашенко в Беларуси регулярно находили приют "западные иностранцы" с сомнительной репутацией: в конце 1990-х в Беларусь бежал швейцарский отрицатель Холокоста Юрген Граф, приговоренный на родине к тюремному сроку и штрафу. В Бресте с сентября 2021 года живет американец Эван Ньюмэн, активный участник штурма Капитолия в январе того же года. В последние годы в Беларусь перебираются поклонники "русского мира" из стран Балтии, а в декабре 2021 года границу Польши и Беларуси нелегально перешел польский военнослужащий Эмиль Чечко.

Если "белорусский след" в биографии Графа (он быстро переехал в Москву, а в 2018 году и вовсе вернулся в Швейцарию) в Минске по причине одиозности фигуры предпочитали не афишировать, то Ньюмэну и балтийским сторонникам "русского мира" государственные СМИ уделили определенное внимание. Чечко со своими бездоказательными и, очевидно, выдуманными историями о массовых расстрелах мигрантов на польской стороне границе и вовсе стал на короткое время любимцем пропаганды. Однако после начала полномасштабной войны России против Украины его откровения утратили свою актуальность, а в середине марта 2022 он был найден повешенным.

В отличие от авантюристов Ньюмэна и Чечко варшавский судья Шмидт являлся в Польше важной персоной, возглавлял юридический отдел в Национальном совете судей, и, как оперативно выяснили польские СМИ, имел доступ к секретной информации. Для белорусской и российской пропаганды он стал находкой. А что означает казус Шмидта для белорусских спецслужб?

Иностранцы на службе пропаганды

В эпоху "холодной войны" перебежчиков использовали в пропагандистской войне между Востоком и Западом. Они служили наглядным доказательством превосходства одной из сторон конфликта. Западные государства имели очевидное преимущество: недостатка желающих перебраться (даже под угрозой репрессий и смерти в случае неудачи) из "социалистического барака" в "свободный мир" не наблюдалось.

Советская сторона, в свою очередь, стремилась максимально использовать редкие случаи перебежчиков из Европы и США. Одной из самых известных подобных историй стало дело американских биологов, коммунистических активистов Арнольда и Лорен Локшин, прибывших в 1986 году в СССР. Как и в случае Томаша Шмидта, эпопея семьи Локшин фактически началась с официального сообщения агентства ТАСС и большой пресс-конференции в Москве 10 октября 1986.

На этой пресс-конференции Арнольд Локшин раскритиковал политику администрации Рональда Рейгана, подчеркнул угрозу войны, подробно остановился о дискриминации за политические взгляды и преследовании со стороны ФБР, а также выразил надежду на "свободную" жизнь в СССР. О своих контактах с советским посольством в Вашингтоне, подготовившем переезд семьи из Хьюстона в Москву, Локшин предпочел умолчать.

Значение "проекта Локшин" подтвердила встреча американцев с председателем Верховного Совета СССР Андреем Громыко. В СССР биолог Локшин действительно смог продолжить свою научную карьеру, его семья пользовалась особыми привилегиями, а сами Арнольд и Лорен стали заметными участниками советских антиамериканских пропагандистских акций, но при этом отвергали обвинения в сотрудничестве с КГБ.

По следам советских предшественников

В случае Чечко и Шмидта официальный Минск идет по стопам своих советских предшественников. Вопрос трудоустройства судьи пока на повестке дня не стоит, а до публичных встреч с руководством страны дело еще не дошло. Но если Чечко воспринимался как "малозначительная фигура", то Шмидт в будущем вполне может удостоиться аудиенции у министра иностранных дел Сергея Алейника, председателя Совета Республики Натальи Кочановой и даже у самого Александра Лукашенко, с удовлетворением назвавшего бегство Шмидта "ударом под дых властям Польши".

О Чечко писали и в России, но его история так и осталась белорусским пропагандистским проектом. А в кампании вокруг Шмидта уже активно участвует Москва: 7 мая интервью с судьей опубликовало российское государственное РИА "Новости", а топ-пропагандист Владимир Соловьев даже пригласил перебежчика в свой эфир. Именно в передаче Соловьева Шмидт назвал США и Великобританию врагами славянских народов и открестился от обвинений в многолетней работе на белорусские спецслужбы.

Кто вы, пан Шмидт?

Обвинения в шпионаже в пользу Беларуси, а также предположения о связях Шмидта с Россией звучат от высокопоставленных польских чиновников и политиков и в польской прессе. Масла в огонь подлил и сам Шмидт, намекнувший в интервью с белорусским пропагандистом Игорем Туром на секретные документы, которые с его помощью могут попасть в руки белорусского КГБ, и появившийся в эфире пропагандистского канала с георгиевской ленточкой - одним из символов российской войны против Украины.

Историк Александр Фридман Фото: privat

Польским следователям еще предстоит установить истинные мотивы действий судьи, за которым в Польше тянется шлейф скандалов. Если чета Локшин имела коммунистическое мировоззрение и искренне симпатизировала СССР, то в прошлом близкого к правоконсервативной и откровенно антироссийской партии PiS Шмидта сложно заподозрить в идеализме, а его нынешний радикальный антиамериканизм белорусского разлива выглядят весьма наигранно. В этой ситуации "шпионскую версию" не следует сбрасывать со счетов, а вот рассуждения о "московском следе" пока скорее отражают распространенные в Польше представления о режиме Лукашенко как о "марионетке" и "верном вассале" Кремля.

Последствия побега Шмидта и масштаб ущерба для безопасности Польши пока сложно оценить, но уже сегодня можно говорить о провале польских спецслужб, позволивших такому человеку занять столь важный пост. КГБ Беларуси данный казус пришелся, напротив, как нельзя кстати. После скандалов с утечкой базы данных сотрудников и обращений граждан, которые попали в распоряжение "киберпартизан", белорусская госбезопасность нуждается в позитивных новостях. До последнего времени она могла похвастаться лишь своими источниками в рядах оппонентов режима и определенными успехами по разложению демократических сил. Теперь же ей приписывается внедрение своего агента на важную позицию в одной из ключевых стран НАТО, и его своевременная эвакуация в Беларусь.

Дело Томаша Шмидта для белорусских властей стало беспроигрышным лотерейным билетом.

Автор: Александр Фридман, историк, преподает новейшую историю и историю стран Восточной Европы в университете имени Генриха Гейне в Дюссельдорфе и Саарском университете.

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