Штурм Капитолия: Участника нападения приговорили к 7 годам

Участник штурма Капитолия Патрик Маккой III приговорен к семи годам и шести месяцам тюремного заключения, он вырвал пластиковый щит у одного из полицейских и применил к последнему насилие.

Окружной судья США Тревор Макфадден приговорил участника штурма Капитолия Патрика Маккойя III к семи годам и шести месяцам тюремного заключения с последующим двухлетним освобождением под надзор. Вердикт вынесен в пятницу, 14 апреля.

Маккой вырвал пластиковый щит у одного из полицейских и использовал его, чтобы оттеснить сотрудника полиции. Агентство AP назвало эпизод одним из самых жестоких в ходе нападения 6 января 2021 года. На кадрах, распространенных The Washington Post, видно, как один из правоохранителей кричит от боли.

Федеральные прокуроры рекомендовали тюремное заключение на период в 15 лет и 8 месяцев, что могло бы стать самым длительным сроком по делу о беспорядках на Капитолийском холме.

"Ваши действия - одно из самых вопиющих преступлений, совершенных в тот мрачный день", - отметил судья. Сам подсудимый признался, что вел себя "скорее не как гражданин, а как животное".

Спецкомитет Палаты представителей завершил 18-месячное расследование

Специальный комитет Палаты представителей Конгресса США 22 декабря 2022 года завершил 18-месячное расследование, опубликовав 814-страничный отчет по итогам опроса более 1000 свидетелей, проведения 10 слушаний и изучения миллионов страниц документов.

Штурм Капитолия "серьезно угрожал демократии" и "поставил под угрозу жизнь американских законодателей", резюмировала группа в составе девяти экспертов.

Штурм Конгресса после выборов президента США

В январе 2021 года, за две недели до окончания президентского срока Дональда Трампа, который на прошедших к тому моментах выборах проиграл демократу Джо Байдену, радикально настроенные сторонники главы Белого дома после его речи на митинге в Вашингтоне вышли к Капитолию.

В этот момент участники совместного заседания Сената и Палаты представителей утверждали итоги выборов. Протестующие ворвались в здание, дебаты в Конгрессе были приостановлены на несколько часов, а законодатели эвакуированы. Полиция применила против участников штурма слезоточивый газ, в Вашингтон прибыла Национальная гвардия. В ходе столкновений погибли пять человек, среди них - один служащий полиции. Власти вновь взяли здание Конгресса под контроль спустя несколько часов. После беспорядков были задержаны около 50 человек, некоторым из них предъявили обвинения. Несколько участников штурма были приговорены к различным срокам лишения свободы. Экс-президент США Дональд Трамп обвинения в свой адрес отвергал, называя их политически мотивированными.

В августе 2022 года жителя Техаса Гая Реффитта приговорили к семи годам и трем месяцам тюрьмы по делу о штурме Капитолия. Вердикт вынесла судья округа Колумбия Дабни Фридрих.

Техасец состоял в милитаризированной радикальной ультраправой группировке. В марте его признали виновным в том, что он пронес огнестрельное оружие на территорию, прилегающую к Капитолию, а также в нападении на сотрудников полиции и воспрепятствовании следствию.

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