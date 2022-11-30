  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Сторонники Трампа перед Капитолием 6 января 2022 года
Сторонники Трампа перед Капитолием 6 января 2022 годаФото: Tayfun Coskun/AA/picture alliance
ПолитикаСША

Участника штурма Капитолия признали разжигателем мятежа

Олег Соколенко
9 мин. назад

Основатель правоэкстремистской американской группировки "Хранители клятвы" Стюарт Родс признан виновным в подстрекательстве к мятежу из-за участия в штурме Капитолия. По этой статье ему грозит до 20 лет лишения свободы.

https://p.dw.com/p/4KGb4

Основатель правоэкстремистской американской группировки "Хранители клятвы" Стюарт Родс признан виновным в подстрекательстве к мятежу из-за участия в штурме Капитолия. Соответствующее решение приняли присяжные в Вашингтоне во вторник 29 ноября, сообщает агентство AFP.

Вместе с 57-летним Родсом виновной в том же признана лидер "Хранителей клятвы" в штате Флорида Келли Меггс. Теперь ей и Родсу грозит до 20 лет тюремного заключения за это преступление, подпадающее под действие закона времен Гражданской войны в США. Приговор будет оглашен позднее.

Еще с троих фигурантов дела обвинение в подстрекательстве к мятежу присяжными было снято, однако их признали виновными в других преступлениях.

Родс "вел себя как генерал" во время штурма Капитолия

Стюарт Родс, бывший солдат армии США и выпускник юридического факультета престижного Йельского университета, носящий черную повязку на глазу, основал группировку "Хранители клятвы" в 2009 году. В нее принимают в основном бывших солдат и полицейских. Группировка считает своей задачей "защиту от тирании правительства США".

Согласно обвинительному заключению, перед штурмом Капитолия Родс и другие активисты-"Хранители клятвы" приобрели оружие и боевое снаряжение, и хранили его в отеле неподалеку от Вашингтона. Во время самого штурма 6 января 2021 года Родс вел себя "как генерал на поле боя", заявил прокурор Джеффри Нестлер во время процесса.

Сам Стюарт Родс и его соратники отвергают выдвинутые против них обвинения. Они утверждают, что хотели лишь обеспечить безопасность участников митинга сторонников проиграшего президентские выборы Дональда Трампа.

Несколько участников штурма уже получили тюремные сроки

Радикально настроенные сторонники Трампа после его речи на митинге в Вашингтоне 6 января вышли к Капитолию, где участники совместного заседания Сената и Палаты представителей утверждали итоги выборов. Протестующим удалось ворваться в здание, дебаты в Конгрессе были приостановлены на несколько часов, а законодатели эвакуированы. Полиция применила против участников штурма слезоточивый газ, в Вашингтон прибыла Национальная гвардия. В ходе столкновений погибли пять человек, среди них - один служащий полиции. Власти вновь взяли здание Конгресса под контроль спустя несколько часов.

После беспорядков были задержаны около 50 человек, некоторым из них предъявили обвинения. Ранее несколько участников штурма уже были приговорены к различным срокам лишения свободы. В частности, "шаман" конспирологического движения QAnon Джейкоб Энтони Чансли получил 41 месяц, а житель Техаса Гай Реффитт, признаный виновным в нападении на сотрудников полиции и воспрепятствовании следствию - 7 лет тюрьмы.

Смотрите также:

Что Дональд Трамп на самом деле знал о штурме Капитолия

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Дэвид Фрам: Дональд Трамп не является другом Украины, Трамп нашел своего героя во Владимире Путине

Дэвид Фрам: Дональд Трамп не является другом Украины, Трамп нашел своего героя во Владимире Путине

Американский публицист Дэвид Фрам уверен, что у России нет оправданий для зверской войны против Украины. Сравнения с войной в Ираке он считает необоснованными. При этом бывший спичрайтер президента США Джорджа Буша-младшего опасается последствий возможного возвращения Дональда Трампа в Белый дом. "Трамп - не друг Украины", - уверен Фрам. По его мнению, Трамп нашел своего героя во Владимире Путине.
Политика16 августа 2022 г.26:00 мин.
external

Службы безопасности в Вашингтоне готовятся к инаугурации Байдена (13.01.2021)

Службы безопасности в Вашингтоне готовятся к инаугурации Байдена (13.01.2021)

Вокруг Капитолия усилена охрана, магазины закрывают витрины деревянными щитами, а власти Вашингтона не рекомендуют американцам выходить на улицу в день инаугурации. Все эти меры приняты из-за опасения новых беспорядков.
Политика13 января 2021 г.02:38 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

После ракетного удара по Днепру

279-й день войны: G7 и НАТО обещают помощь Украине

Конфликты5 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

"Экс-глава Счетной палаты Алексей Кудрин" взобрался на букву "Я", напоминающую логотип "Яндекса", а "президент России Владимир Путин" с недовольным выражением лица смотрит на него - карикатура DW

Кудрин больше не чиновник: ищите его в "Яндексе"!

Кудрин больше не чиновник: ищите его в "Яндексе"!

Экономика и бизнес10 ч. назад
СПГ-танкер "Доха" в порта Рас-Лаффана - центра газовой промышленности Катара

СПГ-контракт между ФРГ и Катаром: факты о неожиданной сделке

СПГ-контракт между ФРГ и Катаром: факты о неожиданной сделке

Экономика и бизнес9 ч. назад
Алматы, Казахстан (сентябрь 2022 года)

Скандал с менеджером из РФ. Чего хотят рабочие "Казфосфата"?

Скандал с менеджером из РФ. Чего хотят рабочие "Казфосфата"?

Общество12 ч. назад
Ангела Меркель, бывший федеральный канцлер Германии

Новый фильм о Меркель

Новый фильм о Меркель

Культура15 ч. назад
Цех по производству "Ласточек" на "Уральских локомотивах", Верхняя Пышма, фото из архива 2021 года

Первые "Ласточки". В РФ сокращают маршруты поездов Siemens

Первые "Ласточки". В РФ сокращают маршруты поездов Siemens

Политика23 ч. назад
Результаты российских ракетных ударов по Киеву

278-й день войны: Обход санкций - уголовное преступление

278-й день войны: Обход санкций - уголовное преступление

Конфликты28 ноября 2022 г.
На главную страницу