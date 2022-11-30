Участника штурма Капитолия признали разжигателем мятежа

Основатель правоэкстремистской американской группировки "Хранители клятвы" Стюарт Родс признан виновным в подстрекательстве к мятежу из-за участия в штурме Капитолия. По этой статье ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Основатель правоэкстремистской американской группировки "Хранители клятвы" Стюарт Родс признан виновным в подстрекательстве к мятежу из-за участия в штурме Капитолия. Соответствующее решение приняли присяжные в Вашингтоне во вторник 29 ноября, сообщает агентство AFP.

Вместе с 57-летним Родсом виновной в том же признана лидер "Хранителей клятвы" в штате Флорида Келли Меггс. Теперь ей и Родсу грозит до 20 лет тюремного заключения за это преступление, подпадающее под действие закона времен Гражданской войны в США. Приговор будет оглашен позднее.

Еще с троих фигурантов дела обвинение в подстрекательстве к мятежу присяжными было снято, однако их признали виновными в других преступлениях.

Родс "вел себя как генерал" во время штурма Капитолия

Стюарт Родс, бывший солдат армии США и выпускник юридического факультета престижного Йельского университета, носящий черную повязку на глазу, основал группировку "Хранители клятвы" в 2009 году. В нее принимают в основном бывших солдат и полицейских. Группировка считает своей задачей "защиту от тирании правительства США".

Согласно обвинительному заключению, перед штурмом Капитолия Родс и другие активисты-"Хранители клятвы" приобрели оружие и боевое снаряжение, и хранили его в отеле неподалеку от Вашингтона. Во время самого штурма 6 января 2021 года Родс вел себя "как генерал на поле боя", заявил прокурор Джеффри Нестлер во время процесса.

Сам Стюарт Родс и его соратники отвергают выдвинутые против них обвинения. Они утверждают, что хотели лишь обеспечить безопасность участников митинга сторонников проиграшего президентские выборы Дональда Трампа.

Несколько участников штурма уже получили тюремные сроки

Радикально настроенные сторонники Трампа после его речи на митинге в Вашингтоне 6 января вышли к Капитолию, где участники совместного заседания Сената и Палаты представителей утверждали итоги выборов. Протестующим удалось ворваться в здание, дебаты в Конгрессе были приостановлены на несколько часов, а законодатели эвакуированы. Полиция применила против участников штурма слезоточивый газ, в Вашингтон прибыла Национальная гвардия. В ходе столкновений погибли пять человек, среди них - один служащий полиции. Власти вновь взяли здание Конгресса под контроль спустя несколько часов.

После беспорядков были задержаны около 50 человек, некоторым из них предъявили обвинения. Ранее несколько участников штурма уже были приговорены к различным срокам лишения свободы. В частности, "шаман" конспирологического движения QAnon Джейкоб Энтони Чансли получил 41 месяц, а житель Техаса Гай Реффитт, признаный виновным в нападении на сотрудников полиции и воспрепятствовании следствию - 7 лет тюрьмы.

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