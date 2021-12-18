 Штурм Капитолия: сторонника Трампа приговорили к пяти годам тюрьмы | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 18.12.2021

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Мир

Штурм Капитолия: сторонника Трампа приговорили к пяти годам тюрьмы

На приговор Роберту Скотту Палмеру не повлияло его раскаяние. Американец атаковал полицейских во время штурма Капитолия 6 января.

Во время штурма Капитолия 6 января

Во время штурма Капитолия 6 января

Сторонник Дональда Трампа - 54-летний Роберт Скотт Палмер - приговорен к пяти годам тюремного заключения за нападение на полицейских во время атаки на Капитолий 6 января. Федеральный суд американского округа Колумбия под председательством судьи Тани Чаткэн вынес в пятницу, 17 декабря, соответствующий вердикт.  

Речь идет о самом суровом наказании в отношении фигуранта дела, связанного со штурмом здания Конгресса США в начале года. При этом к смягчению приговора не привели доводы защиты о том, что у Палмера было трудное детство, а также принесенные им письменные извинения, в которых утверждалось, что его доверие обманул занимавший на тот момент пост президента США Трамп.

Называл полицейских агрессорами

В день штурма мужчина вначале бросал в полицейских у Капитолия доски, огнетушитель и другие предметы. Затем Роберт Скотт Палмер попытался проникнуть в здание Конгресса США, однако в итоге был оттеснен перцовым аэрозолем, который применили сотрудники службы безопасности. После этого он продолжил бросать предметы в полицейских, пока в него не попала резиновая пуля.

Прокуроры отметили, что даже после признания вины 4 октября Палмер защищал свои действия, называя полицейских агрессорами.

Штурм Капитолия 

Радикально настроенные сторонники Дональда Трампа, проигравшего выборы президента США, после его речи на митинге в Вашингтоне 6 января прорвались к Капитолию, где участники совместного заседания Сената и Палаты представителей утверждали итоги выборов. Протестующим удалось ворваться в здание, дебаты в Конгрессе были приостановлены на несколько часов, а законодатели эвакуированы.

Участники беспорядков вступили в столкновения с полицейскими, те в ответ применили слезоточивый газ. В Вашингтон прибыла Национальная гвардия. В ходе столкновений погибли пять человек, среди них - один служащий полиции. Власти вновь взяли здание Конгресса под контроль спустя несколько часов. Еще два полицейских совершили самоубийство в последующие недели. После беспорядков были задержаны около 50 человек, нескольким из них предъявили обвинения.

Приговор "шаману"

До слушаний с Палмером максимально суровый приговор был вынесен "шаману" конспирологического движения QAnon - Джейкобу Энтони Чансли, запечатленному на кадрах январских беспорядков в меховой шапке с рогами и американским флагом на копье. Так, 17 ноября суд приговорил 34-летнего Чансли к 41 месяцу тюремного заключения.

Сторонники движения QAnon верят в тайное мировое правительство и считают Трампа спасителем мира.

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    Сторонники действующего президента Дональда Трампа после его выступления на митинге в столице Соединенных Штатов прорвались к Капитолию через заграждения.

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    Демонстранты вступили в столкновения с полицией.

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    Стражи порядка применили слезоточивый газ.

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    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    По данным полиции Вашингтона, в результате беспорядков погибли пять человек, вт том числе один полицейский. Более 50 человек были ранены, около 80 задержаны.

  • Сторонники Трампа пытаются ворваться в здание Конгресса.

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Сторонники Трампа пытаются ворваться в здание Конгресса.

  • Демонстрант в здании Конгресса с флагом в поддержку Дональда Трампа

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    Демонстрантам удалось проникнуть в здание. Конгрессмены были эвакуированы.

  • Сторонники действующего главы Белого дома в здании Конгресса США

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Сторонники действующего главы Белого дома в здании Конгресса США.

  • Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.

  • Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.

  • Участники протестов в Вашингтоне после штурма Капитолия

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Участники протестов в Вашингтоне после штурма Капитолия.

  • К Капитолию в Вашингтон прибыла Национальная гвардия

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  • В Конгрессе США возобновилось обсуждение итогов выборов

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  • Лидер демократов в Сенате Чак Шумер

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    Автор: Павел Мыльников


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