Штурм Капитолия: сторонника Трампа приговорили к пяти годам тюрьмы

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На приговор Роберту Скотту Палмеру не повлияло его раскаяние. Американец атаковал полицейских во время штурма Капитолия 6 января.
Сторонник Дональда Трампа - 54-летний Роберт Скотт Палмер - приговорен к пяти годам тюремного заключения за нападение на полицейских во время атаки на Капитолий 6 января. Федеральный суд американского округа Колумбия под председательством судьи Тани Чаткэн вынес в пятницу, 17 декабря, соответствующий вердикт.
Речь идет о самом суровом наказании в отношении фигуранта дела, связанного со штурмом здания Конгресса США в начале года. При этом к смягчению приговора не привели доводы защиты о том, что у Палмера было трудное детство, а также принесенные им письменные извинения, в которых утверждалось, что его доверие обманул занимавший на тот момент пост президента США Трамп.
В день штурма мужчина вначале бросал в полицейских у Капитолия доски, огнетушитель и другие предметы. Затем Роберт Скотт Палмер попытался проникнуть в здание Конгресса США, однако в итоге был оттеснен перцовым аэрозолем, который применили сотрудники службы безопасности. После этого он продолжил бросать предметы в полицейских, пока в него не попала резиновая пуля.
Прокуроры отметили, что даже после признания вины 4 октября Палмер защищал свои действия, называя полицейских агрессорами.
Радикально настроенные сторонники Дональда Трампа, проигравшего выборы президента США, после его речи на митинге в Вашингтоне 6 января прорвались к Капитолию, где участники совместного заседания Сената и Палаты представителей утверждали итоги выборов. Протестующим удалось ворваться в здание, дебаты в Конгрессе были приостановлены на несколько часов, а законодатели эвакуированы.
Участники беспорядков вступили в столкновения с полицейскими, те в ответ применили слезоточивый газ. В Вашингтон прибыла Национальная гвардия. В ходе столкновений погибли пять человек, среди них - один служащий полиции. Власти вновь взяли здание Конгресса под контроль спустя несколько часов. Еще два полицейских совершили самоубийство в последующие недели. После беспорядков были задержаны около 50 человек, нескольким из них предъявили обвинения.
До слушаний с Палмером максимально суровый приговор был вынесен "шаману" конспирологического движения QAnon - Джейкобу Энтони Чансли, запечатленному на кадрах январских беспорядков в меховой шапке с рогами и американским флагом на копье. Так, 17 ноября суд приговорил 34-летнего Чансли к 41 месяцу тюремного заключения.
Сторонники движения QAnon верят в тайное мировое правительство и считают Трампа спасителем мира.
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