 ″Шаман″ движения QAnon приговорен к 41 месяцу тюрьмы за штурм Капитолия | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 17.11.2021

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Мир

"Шаман" движения QAnon приговорен к 41 месяцу тюрьмы за штурм Капитолия

Суд в Вашингтоне вынес обвинительный приговор в отношении жителя Аризоны Джейкоба Чансли, запечатленного на кадрах штурма Капитолия в меховой шапке с рогами и флагом США на копье.

Джейкоб Чансли во время беспорядков в Вашингтоне

Джейкоб Чансли во время беспорядков в Вашингтоне 6 января

Спустя более 10 месяцев после штурма Капитолия сторонниками Трампа в Вашингтоне вынесен приговор в отношении "шамана" конспирологического движения QAnon Джейкоба Энтони Чансли, запечатленного на кадрах январских беспорядков в меховой шапке с рогами и американским флагом на копье. В среду, 17 ноября, суд приговорил 34-летнего Чансли к 41 месяцу тюремного заключения.

Министерство юстиции США ранее требовало назначить Чансли за участие в беспорядках наказание в виде 51 месяца тюрьмы.

Один из самых известных участников штурма здания Конгресса США был задержан 9 января. В тот же день ему предъявили обвинения, с тех пор он находится под стражей. Провозгласивший себя "шаманом" QAnon житель Аризоны в суде признал свою вину. Его адвокат Алберт Уоткинс подчеркивал, что у Чансли нет судимостей, он не был организатором беспорядков и не совершал в их ходе насильственных действий. Он также называл его "мирным человеком с реальными психологическими проблемами", из-за которых подпал под влияние теорий заговора.

Штурм Капитолия сторонниками Трампа

Радикально настроенные сторонники Дональда Трампа, проигравшего выборы президента США, после его речи на митинге в Вашингтоне 6 января прорвались к Капитолию, где участники совместного заседания Сената и Палаты представителей утверждали итоги выборов. Протестующим удалось ворваться в здание, дебаты в Конгрессе были приостановлены на несколько часов, а законодатели эвакуированы.

Участники беспорядков вступили в столкновения с полицейскими, те в ответ применили слезоточивый газ. В Вашингтон прибыла Национальная гвардия. В ходе столкновений погибли пять человек, среди них один служащий полиции. Власти вновь взяли здание Конгресса под контроль спустя несколько часов. Еще два полицейских совершили самоубийство в последующие недели. После беспорядков были задержаны около 50 человек, нескольким из них предъявили обвинения.

Сторонники движения QAnon верят в тайное мировое правительство и считают Трампа спасителем мира.

Смотрите также:

  • Дебаты в здании Конгресса по результатам президентских выборов в США

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    Дебаты по результатам президентских выборов в США, проходившие в здании Конгресса в Вашингтоне 6 января, были прерваны из-за беспорядков у Капитолия.

  • Сторонники Трампа у Капитолия в Вашингтоне

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Сторонники действующего президента Дональда Трампа после его выступления на митинге в столице Соединенных Штатов прорвались к Капитолию через заграждения.

  • Столкновения полицейских и протестующих у Капитолия в Вашингтоне

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Демонстранты вступили в столкновения с полицией.

  • Полицейский у Капитолия в Вашингтоне распыляет слезоточивый газ

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    Стражи порядка применили слезоточивый газ.

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    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    По данным полиции Вашингтона, в результате беспорядков погибли пять человек, вт том числе один полицейский. Более 50 человек были ранены, около 80 задержаны.

  • Сторонники Трампа пытаются ворваться в здание Конгресса.

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Сторонники Трампа пытаются ворваться в здание Конгресса.

  • Демонстрант в здании Конгресса с флагом в поддержку Дональда Трампа

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Демонстрантам удалось проникнуть в здание. Конгрессмены были эвакуированы.

  • Сторонники действующего главы Белого дома в здании Конгресса США

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Сторонники действующего главы Белого дома в здании Конгресса США.

  • Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.

  • Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.

  • Участники протестов в Вашингтоне после штурма Капитолия

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Участники протестов в Вашингтоне после штурма Капитолия.

  • К Капитолию в Вашингтон прибыла Национальная гвардия

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    В Вашингтон прибыла Национальная гвардия.

  • В Конгрессе США возобновилось обсуждение итогов выборов

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Через несколько часов после беспорядков здание Конгресса США вновь перешло под контроль властей. Обсуждение итогов выборов возобновилось.

  • Лидер демократов в Сенате Чак Шумер

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Лидер демократов в Сенате Чак Шумер осудил штурм Капитолия, назвав случившееся "пятном на нашей стране, которое будет нелегко смыть".

    Автор: Павел Мыльников


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