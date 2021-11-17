"Шаман" движения QAnon приговорен к 41 месяцу тюрьмы за штурм Капитолия

Спустя более 10 месяцев после штурма Капитолия сторонниками Трампа в Вашингтоне вынесен приговор в отношении "шамана" конспирологического движения QAnon Джейкоба Энтони Чансли, запечатленного на кадрах январских беспорядков в меховой шапке с рогами и американским флагом на копье. В среду, 17 ноября, суд приговорил 34-летнего Чансли к 41 месяцу тюремного заключения.

Министерство юстиции США ранее требовало назначить Чансли за участие в беспорядках наказание в виде 51 месяца тюрьмы.

Один из самых известных участников штурма здания Конгресса США был задержан 9 января. В тот же день ему предъявили обвинения, с тех пор он находится под стражей. Провозгласивший себя "шаманом" QAnon житель Аризоны в суде признал свою вину. Его адвокат Алберт Уоткинс подчеркивал, что у Чансли нет судимостей, он не был организатором беспорядков и не совершал в их ходе насильственных действий. Он также называл его "мирным человеком с реальными психологическими проблемами", из-за которых подпал под влияние теорий заговора.

Штурм Капитолия сторонниками Трампа

Радикально настроенные сторонники Дональда Трампа, проигравшего выборы президента США, после его речи на митинге в Вашингтоне 6 января прорвались к Капитолию, где участники совместного заседания Сената и Палаты представителей утверждали итоги выборов. Протестующим удалось ворваться в здание, дебаты в Конгрессе были приостановлены на несколько часов, а законодатели эвакуированы.

Участники беспорядков вступили в столкновения с полицейскими, те в ответ применили слезоточивый газ. В Вашингтон прибыла Национальная гвардия. В ходе столкновений погибли пять человек, среди них один служащий полиции. Власти вновь взяли здание Конгресса под контроль спустя несколько часов. Еще два полицейских совершили самоубийство в последующие недели. После беспорядков были задержаны около 50 человек, нескольким из них предъявили обвинения.

Сторонники движения QAnon верят в тайное мировое правительство и считают Трампа спасителем мира.

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