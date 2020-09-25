Феномен QAnon: самая масштабная современная теория заговора

Сторонников движения QAnon сегодня можно чаще всего увидеть на демонстрациях против мер, направленных на борьбу с коронавирусом. Но подобные акции - не единственная площадка для их выступлений. Встретить людей, размахивающих флагом с огромной буквой Q, в США и Европе можно и на мероприятиях сторонников "Брекзита", и на протестах против сексуального насилия над детьми, и на многих других акциях. На плакатах активистов QAnon нередко красуются такие лозунги: "Свобода вместо страха" и "Остановите торговлю детьми".

Последний призыв отсылает к распространяемой сторонниками QAnon теории заговора, гласящей, что международная группа влиятельных педофилов под названием Deep State похищает детей, чтобы изготавливать из их крови эликсир вечной молодости. К подобным преступлениям, по мнению сторонников движения, причастны экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон и американский миллиардер Джордж Сорос.

Группировка Deep State, согласно этой теории, представляет собой что-то вроде мирового правительства, которое, подобно кукловоду, "дергает за веревочки" сильных мира сего. Власти же Deep State противостоит, прежде всего, действующий президент США Дональд Трамп, убеждены активисты QAnon.

Кто такой Q и что такое "Пиццагейт"

Зародилось это движение в интернете. В октябре 2017 года выступивший под ником Q пользователь форума под названием 4chan запустил первую теорию заговора.

Анонимный пользователь интернета, выступивший под ником Q, считается родоначальником движения QAnon

За основу он взял при этом зародившийся еще во время предвыборной кампании 2016 года миф о том, что в одной из пиццерий в штате Вашингтон действует группировка педофилов, связанная с Хиллари Клинтон ("Пиццагейт"). Несмотря на то, что утверждение о существовании подобной группировки не подтверждается никакими фактами, британский певец Робби Уильямс недавно заявил, что считает соответствующую информацию достоверной.

Сам Q называл себя сотрудником спецслужб, обладающим секретной информацией, и предрекал, что в скором времени Клинтон будет задержана. Несмотря на то, что этого так и не случилось, замысловатые теории Q и сегодня встречают отклик все большего числа сторонников по всему миру. По данным эксперта из Лондонского института стратегического диалога (ISD) Джейкоба Гуля, в последнее время сообщения, помеченные хэштегом QAnon, чаще всего распространяли в США и Великобритании. На втором и третьим местах в этом списке находятся Канада и Австралия, а за ними следует… Германия.

Движение QAnon в Германии

По мнению Гуля, причина популярности QAnon в Германии может заключаться в том, что здесь в отличие от многих других не англоязычных стран, уже существует благодатная почва для распространения различных теорий заговора.

Противники мер по борьбе с коронавирусом в Берлине

Так, антисемитская группировка "рейхсбюргеров", считает эксперт, могла бы найти много общего со сторонниками движения QAnon. Да и число корона-диссидентов в Германии не так уж и мало - не в последнюю очередь благодаря тому, что в их поддержку выступают тут многие известные личности, начиная с певца Ксавьера Найду (Xavier Naidoo) и заканчивая популярным телевизионным поваром Аттилой Хильдманом (Attila Hildmann).

По оценке Гуля, "ядро истинно верующих" в коронавирусные теории заговора в Германии составляет несколько сотен тысяч человек, однако число людей, которые с интересом могли бы воспринять теории, распространяемые сторонниками движения QAnon, в стране значительно выше.

В ФРГ, как и в других странах, на демонстрациях критиков правительственных мер по борьбе с коронавирусом часто можно встретить не только противников прививок, эзотериков и правых радикалов, но и сторонников QAnon. По данным Лондонского института стратегического диалога, на фоне пандемии COVID-19 движение QAnon существенно усилило свои позиции. С марта по июнь 2020 года в соцсетях Twitter, Facebook и Instagram было опубликовано больше связанных с QAnon постов, чем за аналогичный период любого из прошедших с зарождения движения годов, подсчитали ученые.

QAnon как мета-теория заговора

Особенность мифа QAnon состоит в том, что он постоянно обрастает новыми подробностями, нередко имеющими антисемитскую подоплеку. По словам Джейкоба Гуля, "теория QAnon - это такой сыр тофу среди различных онлайн-движений. Он может иметь различный вкус, в зависимости от того, с чем его смешивают".

Книга под названием "QAnon: великое пробуждение" стала бестселлером

Теории, в которые верят сторонники QAnon, опираются на локальные темы, указывает Гуль. При этом возникает своего рода мета-теория заговора, включающая в себя все остальные. В Германии это взгляды "рейхсбюргеров", в Британии - сторонников "Брекзита" и так далее. По словам Гуля, на демонстрациях сторонников выхода Соединенного Королевства из состава ЕС то и дело появлялись активисты QAnon, называвшие премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона союзником "спасителя мира" Трампа.

С точки зрения Саши Лобо (Sascha Lobo) - колумниста журнала Der Spiegel, специализирующегося на связанных с интернетом темах, возможность самостоятельно дополнять паззл QAnon новыми деталями стала ключевым фактором для того, чтобы он превратился в "самую успешную и самую опасную современную теорию заговора в сети".

После того как сторонники QAnon спланировали и осуществили в США ряд насильственных акций, в 2019 году ФБР заявило, что движение таит в себе потенциальную террористическую угрозу. Террорист, совершивший нападение на посетителей кальянных в феврале 2020 года в Ханау, перед совершением преступления также написал расистский памфлет, в котором нашли отражение некоторые теории заговора. Несмотря на то, что он не делал отсылку к QAnon, соответствующие ассоциации вызывает упоминание им "всемирной секретной службы", которая управляет людьми на расстоянии.

Движение QAnon и антисемитизм

Летом 2020 года Facebook и Twitter заблокировали тысячи аккаунтов сторонников движения QAnon, а 19 сентября уполномоченный федерального правительства Германии по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн (Felix Klein) призвал мессенджеры к тому, чтобы они чаще ограничивали распространение сообщений, связанных с движением QAnon.

Сторонники движения QAnon уверены, что богатые педофилы похищают детей, чтобы приготовить из их крови эликсир юности

Эксперт Лондонского института стратегического диалога Джейкоб Гуль считает такой шаг правильным, однако в то же время он обращает внимание на принципиальную проблему соцсетей, связанную с тем, что они приветствуют разнообразие контента. По мнению эксперта, для пользователей очень важно научиться умело обращаться с соцсетями и распознавать фейки. Но на фоне пандемии коронавируса, во время которой люди сталкиваются с самой разносторонней информацией, это не самая легкая задача, констатирует Гуль.

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