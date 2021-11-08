"Брекзит" (Brexit - выход Великобритании из ЕС)

1 февраля 2020 года в 00.00 часов Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии официально вышло из состава Европейского Союза.

Решение о выходе Великобритании из Европейского Союза ("Брекзит", "Брексит", Brexit) подданные Соединенного королевства приняли на референдуме 23 июня 2016 года. За него проголосовали 52%, против 48% участников плебисцита.



Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в марте 2017 года уведомила руководство ЕС о начале процедуры выхода Соединенного королевства из Евросоюза согласно статье 50 Лиссабонского договора. После этого начались переговоры по Brexit, которые планировалось завершить в апреле 2019 года. Однако в результате противоречий между Лондоном и Брюсселем, а также в парламенте Великобритании процесс затянулся. Тереза Мэй была вынуждена подать в отставку, ее преемником на посту премьера стал один из активных сторонников "Брекзита" Борис Джонсон. В итоге обновленное соглашение о Brexit, ратифицированное ранее всеми 27 странами ЕС и Европарламентом, было подписано лишь 17 октября 2019 года.



В ночь с 31 января на 1 февраля 2020 года ровно в 23.00 по лондонскому времени (02.00 мск 1 февраля) Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии официально вышло из состава Европейского Союза.