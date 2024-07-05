Как новый британский премьер Стармер изменит отношения с ЕС?

Новым премьер-министром Великобритании 5 июля стал лидер лейбористов Кир Стармер. О том, как он относится к Brexit и каким образом попытается поменять отношения Лондона и ЕС - DW.

Кир Стармер, возможно, не самый яркий политик, но это, похоже, не оттолкнуло британских избирателей, решивших положить конец 14-летнему правлению консерваторов. Лейбористская партия с огромным перевесом выиграла выборы в Палату общин, состоявшиеся 4 июля. На следующий день Стармер возглавил правительство Соединенного Королевства. И все это несмотря на весьма скудную информацию о том, как он собирается выполнять свои предвыборные обещания - добиться устойчивого роста и спасти британскую экономику, все еще испытывающую негативные последствия Brexit.

61-летний Кир Стармер, который выступал против выхода Великобритании из Европейского Союза, большую часть избирательной кампании упорно отмалчивался по поводу того, будет ли он пересматривать это решение, принятое на референдуме в 2016 году. Однако в итоге исключил возвращение Лондона в ЕС.

Почему Стармер избегал темы Brexit

"Есть много вещей, о которых он не упомянул и которые требуют решения.", - отметил в интервью DW Димитрий Зенгелис, экономист и эксперт по Brexit в Лондонской школе экономики (LSE). По его оценке, новому премьеру будет гораздо сложнее добиться роста британской экономики, если Соединенное Королевство останется вне Евросоюза и его единого рынка.

Стармер, по общему мнению, избегал дискуссий о последствиях Brexit, чтобы получить голоса консервативных избирателей, раздраженных тори из-за череды кризисов. Длинные очереди при получении базовых медицинских услуг и высокая стоимость жизни - на первых местах в этом списке.

Эксперты говорят, что тори ввергли страну в экономический кризис. После сокрушительного поражения на выборах премьер Сунак ушел в отставку. Фото: DARREN STAPLES/AFP/Getty Images

"Ввергнув страну в экономический кризис, консерваторы вручили Стармеру вазу периода династии Мин. Все, что ему нужно было сделать, - это благополучно перенести ее на другую сторону ледового катка", - так образно резюмировал итоги кампании Майк Голсуорси, председатель Европейского движения Великобритании, выступающего за улучшение связей с ЕС.

"Именно поэтому он не стал поднимать тему Brexit", - добавил Голсуорси, имея в виду то, что Стармер лидировал в опросах и не хотел затрагивать проблему, которая могла бы вызвать обратный эффект и снизить шансы лейбористов. Однако Голсуорси прогнозирует, что давление со стороны бизнеса, известных экономистов и тех, кто голосовал против выхода Лондона из ЕС, может в конечном счете убедить его заняться этой проблемой.

Лейбористы, возможно, установили "красные линии", предположил глава Европейского движения Великобритании, говоря о прямом отказе от вхождении страны в единый рынок ЕС. Но на эти линии, по его выражению, будут давить различные группы общества, поскольку люди будут требовать ответов и повышения уровня жизни.

Заставят ли Стармера прийти к решению о пересмотре Brexit?

Многие полагают, что сближение с ЕС необходимо Великобритании для улучшения положения ее экономики. Хотя существуют различные оценки масштабов ущерба, нанесенного ей Brexit, все согласны с тем, что он привел к увеличению бюрократической работы и расходов британских предприятий, а также сократил объем торговли между Лондоном и его крупнейшим торговым партнером.

Мэр Лондона Садик Хан Фото: Stefan Rousseau/PA Wire/dpa/picture alliance

По данным британского Национального института экономических и социальных исследований, после выхода из Евросоюза ВВП страны сократился на 2-3%, и ожидается, что к 2035 году этот показатель достигнет 5-6%. Исследование Cambridge Econometrics, проведенное по заказу мэра Лондона Садика Хана, тоже лейбориста, показало, что к 2035 году Brexit приведет к сокращению инвестиций в Великобритании на треть, и это вызовет потерю 3 млн рабочих мест.

Согласно исследованию бухгалтерской компании Menzies, каждая пятая британская компания хочет, чтобы новое правительство вернуло страну на единый европейский рынок. Британская торговая палата утверждает, что руководители двух третей фирм, торговавших с ЕС в 2023 году, сочли связанные с этим процедуры обременительными, а почти половина опрошенных топ-менеджеров не согласна с тем, что Brexit помог развитию их компаний. Напротив, 41% заявили, что выход из ЕС усложнил процесс покупки и продажи товаров у партнеров из Евросоюза.

"Не будет никакого кардинального пересмотра"

"Выход из ЕС сделал более дорогой и забюрократизированной продажу наших товаров и услуг через Ла-Манш, - констатировал гендиректор Британской торговой палаты Шеваун Хэвиленд на ежегодной конференции этой лоббистской организации, представляющей интересы тысяч предприятий. - Мы должны перестать проявлять чрезмерную осторожность и начать говорить все как есть".

Профессор европейской политики в Королевском колледже Лондона Ананд Менон Фото: picture-alliance/PA Wire/G. Caddick

Но, судя по тому, что британская общественность очень чувствительна к вопросам миграции и компетенции Европейского суда в Люксембурге, Стармер, предполагают наблюдатели, вряд ли будет проявлять авантюризм в данном случае и займется более выигрышными для него темами, чем возможный отказ от Brexit.

Ананд Менон, профессор европейской политики в Королевском колледже Лондона и директор аналитического центра "Соединенное Королевство в изменяющейся Европе" (UK in a Changing Europe), полагает, что "не будет никакого кардинального пересмотра" существующих отношений. "Он (Кир Стармер. - Ред.) хочет очень немногого", - уточнил Менон.

Чего же хочет Стармер, и что он может получить?

Лейбористская партия намерена улучшить соглашение о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией, подписанное в конце 2020 года тогдашним премьер-министром Борисом Джонсоном. Среди относительно бесспорных изменений, к которым она стремится, - изменения в сфере ветеринарного контроля, направленные на сокращение бумажной работы и погранпроверок продуктов животного происхождения, а также взаимное признание дипломов.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон Фото: Amanda Rose/Avalon/Photoshot/picture alliance

Программные документы лейбористов содержат и призыв к заключению нового оборонного пакта между Лондоном и Брюсселем с прицелом на укрепление коллективной безопасности, а также Европейского оборонного фонда (EDF). "Если Великобритания заключит с Евросоюзом более широкое соглашение в области обороны и безопасности, то можно будет добиваться и полноправного участия в инициативах ЕС по оборонным закупкам в рамках EDF", - указывается в недавнем документе Института глобальных перемен имени Тони Блэра.

Но не все верят, что Брюссель тут пойдет навстречу. В частности, профессор Менон сомневается, что ЕС согласится на сотрудничество в экономической стороне оборонной деятельности. Кроме того, уходящее в отставку консервативное правительство в 2023 году уже вызывало возмущенную реакцию Брюсселя, когда попыталось подписать с некоторыми европейскими странами двусторонние соглашения в области мобильности молодежи. В апреле нынешнего года Еврокомиссия выразила протест против дифференцированного отношения Лондона в этой сфере к разным странам-членам и предложила свой вариант соответствующей программы.

Брюссель не готов на серьезные уступки

Мелани Фогельбах (Melanie Vogelbach), глава отдела международной экономической политики Торгово-промышленной палаты Германии, считает, что ЕС и Великобритания должны сотрудничать, поскольку "расхождения между британской нормативной базой и законодательством ЕС" будут продолжать создавать новые торговые барьеры.

Но когда дело доходит до товаров с оборотом на большие суммы, Брюссель не готов на серьезные уступки. "Лондон не может пользоваться преимуществами общего рынка, если он в нем не участвует, - пояснил DW один из европейских экспертов по промышленности. - Это может создать плохой прецедент, а в объединении из 27 стран мы не можем себе этого позволить".

В свою очередь, Майк Голсуорси из Европейского движения Великобритании надеется, что со временем общественное мнение способно измениться, и это даст Киру Стармеру возможность постепенно отменить Brexit, если он того пожелает. Однако безотносительно намерений Стармера, по мере того, как протекционизм во взаимной торговле набирает обороты, ЕС может не захотеть пойти на это. Аналитики уверены, что Брюссель не горит желанием отправляться в нелегкий путь по возможному возвращению Великобритании в свои ряды.