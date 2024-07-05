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Лейбористская партия лидирует на выборах в Британии

Ася Миллер
5 июля 2024 г.

По данным экзитполов, лейбористы получили 410 из 650 мест в Палате общин. Правящей Консервативной партии во главе с премьер-министром Риши Сунаком достается 131 место.

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Флаг Великобритании у здания парламента в Лондоне (архивное фото)
Флаг Великобритании у здания парламента в Лондоне (архивное фото)Фото: Kin Cheung/AP Photo/picture alliance

Оппозиционная Лейбористская партия лидирует на парламентских выборах в Великобритании. По данным экзитполов, опубликованных после закрытия избирательных участков в четверг, 4 июля, лейбористы получили 410 из 650 мест в Палате общин. Правящей Консервативной партии во главе с премьер-министром страны Риши Сунаком достается 131 место, третий результат у либерал-демократов - 61 мандат, четвертой стала правопопулистская партия Найджела Фараджа Reform UK ("Реформировать Соединенное Королевство") - в ее активе 13 мест.

Если предварительные данные экзитполов подтвердятся, то после официального объявления итогов выборов лейбористы спустя 14 лет вернутся во власть и король Карл III поручит главе Лейбористской партии Киру Стармеру сформировать новое правительство.

Стармер обещает новую главу в истории страны

В ходе предвыборной кампании 61-летний Кир Стармер указывал на необходимость перемен, обещая избирателям открыть новую главу в истории Великобритании.

Результаты экзитполов оказались для лейбористов хуже, чем предсказывал распространенный в преддверии выборов опрос общественного мнения социологического института YouGov. Согласно опросу, оппозиционная партия могла рассчитывать на 431 мандат, что превысило бы рекорд 1997 года, установленный при Тони Блэре (419). Партии премьера Сунака социологическое исследование предсказывало всего 102 места.

Все места в Палате общин - нижней палате парламента - распределяются по результатам прямого голосования. Победа присуждается кандидату, получившему большинство голосов в каждом из 650 округов. Абсолютное большинство в Палате общин составляет 326 мест.

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