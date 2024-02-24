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Париж и Лондон заявили о неослабевающей поддержке Украины

Александра Иванова
24 февраля 2024 г.

"Украина борется за себя, за свои идеалы, за нашу Европу. Наша приверженность борьбе на ее стороне не ослабевает", - написал президент Франции Макрон в соцсети X.

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Президенты Украины и Франции - Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон - в Париже, 16 февраля 2024 года
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон в ПарижеФото: Thibault Camus/AP Photo/picture alliance

Франция продолжит оказывать поддержку Украине, уже два года защищающейся от российской агрессии. Такое заявление сделал президент Франции Эмманюэль Макрон в соцсети X ранним утром субботы, 24 февраля - во вторую годовщину начала полномасштабного российского вторжения в соседнее государство.

"Два года войны. Избитая и израненная, но все еще стоящая на ногах. Украина борется за себя, за свои идеалы, за нашу Европу. Наша приверженность борьбе на ее стороне не ослабевает", - говорится в посте глава французского государства, опубликованном на французском и английском языках.

В заявлении Елисейского дворца, которое цитирует агентство AFP, говорится также, что Франция намерена продолжать оказывать Украине поддержку "по всем направлениям, включая поставки военного оборудования, сотрудничество между оборонными предприятиями путем развития совместного производства, обучение, разведку и гражданскую помощь".

Президенту РФ Владимиру Путину не стоит "рассчитывать на усталость европейцев" в ходе войны РФ против Украины, предупреждают в Париже.

Эмманюэль Макрон 16 февраля встретился в Париже с президентом Украины Владимиром Зеленским, и оба лидера подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Кроме того, Франция пообещала Украине дополнительное вооружение и помощь в защите от российской агрессии.

Британский премьер Сунак призвал к решимости в поддержке Киева

Аналогичное заявление накануне второй годовщины начала российского вторжения в Украину, поздним вечером 23 февраля, сделал и премьер-министр Великобритании Риши Сунак. "Когда два года назад Путин начал свое незаконное вторжение, свободный мир был един в своем ответе. Мы вместе поддержали Украину. И в эту мрачную годовщину мы должны вновь заявить о своей решимости", - подчеркнул он.

По словам Сунака, украинские военные платят высокую цену, "не только чтобы защитить свою страну от абсолютно неоправданного вторжения, но и чтобы защитить сами принципы свободы, суверенитет и верховенство закона, от которого мы все зависим".

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