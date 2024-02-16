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Франция заключила с Украиной соглашение о безопасности

Александр Дельфинов
17 февраля 2024 г.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский подписали документ о гарантиях безопасности. Париж также обещает Киеву дополнительную военную помощь.

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Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон в Париже
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон в ПарижеФото: Thibault Camus/AP Photo/picture alliance

Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский встретились в Елисейском дворце в Париже, где в пятницу, 16 февраля, подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Кроме того, Франция пообещала Украине дополнительное вооружение и помощь в обороне против российской агрессии.

Как заверил Макрон по окончании переговоров, "Франция будет поддерживать Украину в долгосрочной перспективе". В свою очередь, Зеленский назвал подписанное соглашение "амбициозным и конкретным", отметив, что Франция уже оказывает Украине очень большую помощь, поставляя ракеты, артиллерию и системы ПВО. Кроме того, президент Франции уточнил, что свой визит в Киев намерен провести до середины марта.

Объемы французской помощи

По словам главы французского государства, в текущем году Украина получит военную помощь от Франции на сумму до 3 миллиардов евро. В 2023 году французская военная помощь оценивалась в 2,1 млрд евро, в 2022-м - 1,7 млрд евро, заявил Макрон.

Соглашение Германии и Украины

Накануне в тот же день аналогичное соглашение с Зеленским подписал канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в Берлине. Оно ставит на договорную основу военную помощь, которую оказывает Германия Украине в отражении российской агрессии, и предусматривает ее оказание в случае повторного нападения России на Украину. Соглашение призвано обеспечить безопасность Украины на тот период, пока страна не станет полноправным членом НАТО.

Ранее, 12 января, соглашение о безопасности подписали Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Великобритания стала первой страной, подписавшей с Украиной подобный договор в соответствии с декларацией, принятой странами-участницами "большой семерки", по которой каждая из стран G7 взяла на себя обязательство предоставить Украине гарантии в сфере безопасности.

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