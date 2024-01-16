Эксперт: соглашение Киева и Лондона - дипломатический жест

Визит британского премьера Риши Сунака в Украину 12 января ознаменовался подписанием обеими странами соглашения о безопасности, которое обещает Украине долгосрочную поддержку Великобритании в защите от российской агрессии. Соглашение рассчитано на 10 лет и должно гарантировать стабильную военную помощь Киеву со стороны Лондона. Украинский президент Владимир Зеленский охарактеризовал соглашение как большой прорыв, "фиксирующий наши сильные позиции по безопасности на весь период до вступления Украины в НАТО".

Однако скептики называют документ декларативным, сравнивая его с Будапештским меморандумом, который вместе с Украиной в 1994 году подписали США, Великобритания и Россия, гарантируя территориальную целостность Украины в обмен на ее отказ от ядерного оружия. О том, как новое соглашение может повлиять на ход войны с Россией и приближает ли документ вступление Украины в НАТО, DW поговорила с экспертом по оборонным исследованиям в Королевском колледже Лондона Мариной Мирон.

DW: Великобритания стала первой страной "большой семерки", подписавшей с Украиной соглашение о более серьезных двусторонних "заверениях по безопасности". Что это значит для Украины и ее безопасности?

Марина Мирон: По сути, Риши Сунак пообещал Украине больше дальнобойных ракет, больше дронов и консультативной помощи для армии, в сфере кибербезопасности и, возможно, больший обмен разведданными. Многое из этого было и раньше - украинские войска обучали за границей, страны НАТО также оказывают Украине определенную консультативную поддержку. Что же касается дронов и дальнобойных ракет, это, конечно, очень важно для Украины. Впрочем, мы не знаем, когда Украина станет их получать и в каком количестве. Учитывая действия России, время - это важный фактор для того, насколько это повлияет на ситуацию в Украине.

Марина Мирон Фото: DW

С другой стороны, проблематичным моментом многолетнего двустороннего соглашения между Великобританией и Украиной является то, что Риши Сунак не будет всегда премьером. И интересно, как следующий премьер, в зависимости от того, какую партию он или она будет представлять, будет смотреть на это соглашение и будет ли его уважать и в какой степени. Мы ведь уже видели обещания со стороны европейских стран и США о том, что они будут стоять на стороне Украины "столько, сколько нужно". А сейчас мы видим блокирование помощи Украине в США, тяжелую ситуацию по помощи в ЕС. Поэтому я думаю, что это двустороннее соглашение между Украиной и Великобританией призвано подтолкнуть другие европейские страны к таким же шагам. Это, скорее, стратегический сигнал. И тогда вместо того, чтобы выуживать деньги из общей корзины ЕС, каждая страна, у которой есть возможность помочь Украине, есть оружие и деньги, могла бы подписать отдельное соглашение с Украиной и сказать: мы вышлем вам то, что имеем в запасе.

- Это подтверждают и слова президента Украины Владимира Зеленского, который во время встречи с Риши Сунаком сказал, что британо-украинское соглашение создает основу для предстоящей работы с другими партнерами. Насколько вероятны подобные соглашения с США, Францией, Германией?

- Это зависит от каждой конкретной страны и ее возможностей. И я думаю, что у Германии есть, что дать Украине, но Берлин очень боится эскалации. А Россия уже сейчас отреагировала на соглашение с Великобританией, сказав, что это едва ли не прямое вмешательство, перейденные "красные линии" и так далее. Поэтому я думаю, что другие европейские страны будут действовать очень осторожно. Франция также очень осторожна относительно того, чтобы предоставлять Украине некоторые вещи. В Германии до сих пор не решен вопрос с дальнобойными ракетами Taurus - непонятно, будут поставки или нет. То есть очень трудно предсказать, о чем именно будет идти речь в этих соглашениях, о каком оружии, о каких сроках его предоставления.

Вопрос с поставкой ракет Taurus Украине до сих пор не решен в Берлине Фото: Bernhard Huber/MBDA

Эта ситуация очень напоминает мне прошлый год, когда Великобритания была первой страной, заявившей о предоставлении Украине 14 танков Challenger 2. И после этого Германия все равно колебалась. И только после согласия со стороны США Германия решила дать зеленый свет (на поставку Украине танков немецкого производства. - Ред.) Поэтому я думаю, что в этой ситуации действия США также будут решающими для того, что будут делать европейские партнеры, особенно Германия.

А что касается США, то здесь ситуация не выглядит хорошо по причине блокады в Конгрессе, но также из-за других проблем, появившихся в последнее время. Я говорю и о Газе, и о хуситах в Красном море, а также о проблемах в Латинской Америке - в Венесуэле и Гайане, а также в Эквадоре, где началась гражданская война, и в меньшей степени также о Китае и Тайване, а также Северной и Южной Корее. Есть много горячих точек, и я думаю, что США будет очень трудно согласовать любую помощь.

- В Украине слышны критические голоса, которые говорят, что соглашение с Великобританией не предусматривает ратификации в британском парламенте. И вы уже упомянули, что неизвестно, каким будет отношение к ней нового премьера, если он, например, будет лейбористом. Насколько критичен вопрос ратификации?

Британский Challenger 2 был первым боевым танком стандарта НАТО, о предоставлении которого Киеву объявили страны Запада Фото: Ben Birchall/PA/picture alliance

- Я думаю, что он может быть критичным. Ведь у Великобритании тоже проблемы с армией, в частности с флотом и выводом из эксплуатации кораблей. То есть существуют проблемы в британской армии, которые она должна решать сама. И это могут быть аргументы против соглашения с Украиной, особенно против его многолетнего характера. Ведь как можно предсказать будущее? Невозможно знать, в какой экономической ситуации Великобритания окажется через два года с нынешней инфляцией и экономической ситуацией в мире. Поэтому для меня это соглашение - это, скорее, дипломатический жест, чем что-либо другое. Я очень сомневаюсь, что это как-то поможет украинской безопасности и украинской армии, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.

- Повлияет ли, по вашему мнению, новое соглашение на тактические шаги России в войне против Украины?

- Не думаю. Кроме как дополнить нарратив об "англо-саксонском враге" в российском информационном пространстве, я не думаю, что на этой стадии еще как-то повлияет. Мы ведь не знаем, что и когда Украина получит. А также мы не можем предположить, в какой стадии будет находиться война в тот момент, когда украинцы начнут что-либо получать.

Проблема в том, что Украина не просто нуждается в дронах или ПВО. У меня есть впечатление, что союзники словно пытаются затыкать дыры, когда возникает потребность. Мол, мы предоставим вам системы ПВО, но недостаточно. Но все же мы кое-что предоставили. Так что пункт выполнен. Вам нужны артиллерийские снаряды? Хорошо, мы предоставим вам, чтобы украинская армия могла сохранять паритет с российской артиллерией в течение нескольких месяцев. А потом говорят: мы ведь уже предоставили вам артснаряды, почему вы просите их снова? Сейчас Украина пытается компенсировать проблему с артиллерией применением дронов.

- Как новое соглашение с Великобританией приближает Украину к членству в НАТО?

- Я думаю, что это мало связано с членством в НАТО как таковым. Есть четкие критерии, которые Украина должна выполнить для вступления в НАТО. И Украина пытается с 2008 года получить план действий по членству. С тех пор было немало попыток реформ, в том числе по борьбе с коррупцией. Ведь речь идет не только об армии. Но есть еще один немаловажный момент: нет четко определенной территории. Поэтому пока идет война, я не думаю, что у Украины есть какой-то шанс присоединиться к НАТО.

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