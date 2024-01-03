Почему Берлин медлит с поставками ракет Taurus Украине
На фоне беспрецедентно массированных в последние дни российских авиаударов по объектам гражданской инфраструктуры в Украине в Германии стали снова все громче требовать от правительства поставить, наконец, Киеву немецкие крылатые ракеты Taurus. Считается, что с помощью таких ракет, способных поражать цели на расстоянии до 500 километров, ВСУ смогли бы перерезать российской армии каналы доставки боеприпасов к передовой и поражать командные центры в глубине противника.
Официальный Берлин однако уклончиво отвечает на вопросы журналистов на эту тему, говорит, что внимательно отслеживает ситуацию и находится в постоянном контакте с другими странами, оказывающими Украине военную помощь, в первую очередь, - с США.
И депутаты правящих партий - за поставки "Таурусов" Киеву
"Украине требуется больше боеприпасов, больше запчастей, и "Таурусы" необходимо немедленно отправить, чтобы наконец затруднить пополнение российских арсеналов", - заявила председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Mari-Agnes Strack-Zimmermann) из фракции СвДП, одной из правящих в Германии партий.
Обещание поддерживать Киев столь долго, сколь это потребуется, превратится, по ее словам, "в пустой звук, если вместе с нашими европейскими партнерами мы не будем и далее помогать Украине, причем значительно больше". Чтобы лишить Россию преимущества в воздухе, считает Штрак-Циммерман, должна быстрее начать действовать коалиция стран, изъявивших готовность поставить Украине боевые самолеты F-16.
Такие требования поддерживают и представители партнера СвДП по правящей коалиции - партии "Союз-90"/"зеленые", в частности, эксперт их парламентской фракции по вопросам безопасности Сара Нанни (Sara Nanni).
Промедление с Taurus - "дефицит стратегического мышления"
Резко критикуют правительство социал-демократа Олафа Шольца (Olaf Scholz) за промедление с поставками ракет оппозиционные консерваторы. Норберт Рёттген (Norbert Röttgen), например, считает, что если в 2024 году правительство ФРГ не изменит свою политику в том, что касается поставок Киеву вооружений более дальнего радиуса действия, то будет продолжаться "обескровливание, разрушение и изнашивание Украины".
Эксперт фракции ХДС/ХСС по вопросам обороны, полковник в отставке Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) говорит, что "с помощью "Таурусов" можно перерезать пути снабжения Крыма и тем самым вынудить российскую армию в Крыму сдаться".
Нежелание канцлера поставить Украине такие ракеты он называет не только "неоказанием помощи", но и "дефицитом стратегического мышления, поскольку с помощью "Таурусов" можно было бы сдержать Россию, а не делая этого, побуждают ее только расширять военные действия". К числу дальнейших потенциальных военных целей Путина Кизеветтер относит не только Молдову и страны Балтии, но и Германию.
Даже дипломаты - за наращивание военной помощи Украине
Не только депутаты бундестага и политики, но и немецкие дипломаты, вообще-то склонные решать конфликты за столом переговоров, стали теперь высказываться за наращивание военной помощи Украине.
Так, бывший руководитель Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger) критикует пассивность западных союзников Украины, призывает их переключиться с "пассива" на "актив" и предъявить Путину своего рода ультиматум: если он будет продолжать налеты на объекты гражданской инфраструктуры Украины, то "на следующий же день" Киев получит ракеты "Таурус".
Бывший немецкий посол в Москве Рюдигер фон Фритч (Rüdiger von Fritsch) в свою очередь встревожен далекоидущими последствиями в случае победы России: "Это проложило бы путь для продолжения неоимпериалистической силовой политики Владимира Путина". Российская победа означала бы не только конец свободной, независимой Украины, считает бывший посол, поскольку Путин взял на прицел самоопределение и свободу всего Запада.
Удары ВСУ по России? Спикер канцлера: без комментариев
Но и на фоне беспрецедентных авианалетов на гражданские объекты в Украине на рубеже годов правительство Германии не изменило своего сдержанного отношения к возможным поставкам ракет "Таурус" Киеву.
"В настоящий момент в том, что касается ПВО, мы передали (Украине. - Ред.) все, что могли, - заявил на правительственной пресс-конференции 3 января официальный представитель канцлера Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit). - На тему же ракет "Таурус" я ничего нового сказать не могу... Германия до сих пор не поставляла Киеву ракеты "Таурус". Мы отслеживаем ситуацию и действуем соответствующим образом".
Тезисы о том, что с помощью таких ракет Украина могла бы перерезать пути снабжения российской армии, поражать ее командные центры на самой российской территории и атаковать, например, Белгород, Хебештрайт комментировать отказался: "Немецкое правительство не высказывалось на эту тему, и я сегодня этого тоже делать не буду".
В военных поставках Киеву правительство Германии, напомнил вместо этого он, руководствуется тремя принципами: "Поддерживать Украину в силу возможностей, второй принцип - Германия, а также НАТО, не должны стать одной из сторон войны. А, в третьих, все это мы делаем в тесной координации и при согласовании с нашими зарубежными партнерами, в первую очередь, - с США".
Киев, по словам Хебештрайта, вполне доволен той военной помощью, которую ему оказывает Германия: "Германии себя упрекнуть не в чем, и Украина ни в чем не упрекает Германию". А пресс-секретарь МИД ФРГ Себастьян Фишер (Sebastian Fischer) постарался развеять бытующие в Германии впечатления об отсутствии успехов ВСУ на поле боя.
"Начиная с апреля 2022 года Украине удалось освободить более половины оккупированных Россией территорий, - напомнил он. - Украина смогла в последние месяцы обеспечить безопасный коридор через Черное море, в том числе и благодаря улучшенной ПВО... Я думаю, что в феврале около двух лет назад никто бы не поверил, что Украина добьется таких успехов".
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