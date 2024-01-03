Почему Берлин медлит с поставками ракет Taurus Украине

На фоне беспрецедентно массированных в последние дни российских авиаударов по объектам гражданской инфраструктуры в Украине в Германии стали снова все громче требовать от правительства поставить, наконец, Киеву немецкие крылатые ракеты Taurus. Считается, что с помощью таких ракет, способных поражать цели на расстоянии до 500 километров, ВСУ смогли бы перерезать российской армии каналы доставки боеприпасов к передовой и поражать командные центры в глубине противника.

Официальный Берлин однако уклончиво отвечает на вопросы журналистов на эту тему, говорит, что внимательно отслеживает ситуацию и находится в постоянном контакте с другими странами, оказывающими Украине военную помощь, в первую очередь, - с США.

И депутаты правящих партий - за поставки "Таурусов" Киеву

"Украине требуется больше боеприпасов, больше запчастей, и "Таурусы" необходимо немедленно отправить, чтобы наконец затруднить пополнение российских арсеналов", - заявила председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Mari-Agnes Strack-Zimmermann) из фракции СвДП, одной из правящих в Германии партий.

Украине нужны не только ракеты "Таурус", но и самолеты F-16, считает председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман Фото: Ozan Kose/AFP/Getty Images

Обещание поддерживать Киев столь долго, сколь это потребуется, превратится, по ее словам, "в пустой звук, если вместе с нашими европейскими партнерами мы не будем и далее помогать Украине, причем значительно больше". Чтобы лишить Россию преимущества в воздухе, считает Штрак-Циммерман, должна быстрее начать действовать коалиция стран, изъявивших готовность поставить Украине боевые самолеты F-16.

Такие требования поддерживают и представители партнера СвДП по правящей коалиции - партии "Союз-90"/"зеленые", в частности, эксперт их парламентской фракции по вопросам безопасности Сара Нанни (Sara Nanni).

Промедление с Taurus - "дефицит стратегического мышления"

Резко критикуют правительство социал-демократа Олафа Шольца (Olaf Scholz) за промедление с поставками ракет оппозиционные консерваторы. Норберт Рёттген (Norbert Röttgen), например, считает, что если в 2024 году правительство ФРГ не изменит свою политику в том, что касается поставок Киеву вооружений более дальнего радиуса действия, то будет продолжаться "обескровливание, разрушение и изнашивание Украины".

С помощью ракет "Таурус" можно перекрыть каналы снабжения войск РФ в Крыму, считает Родерих Кизеветтер Фото: AP/dpa/picture alliance

Эксперт фракции ХДС/ХСС по вопросам обороны, полковник в отставке Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) говорит, что "с помощью "Таурусов" можно перерезать пути снабжения Крыма и тем самым вынудить российскую армию в Крыму сдаться".

Нежелание канцлера поставить Украине такие ракеты он называет не только "неоказанием помощи", но и "дефицитом стратегического мышления, поскольку с помощью "Таурусов" можно было бы сдержать Россию, а не делая этого, побуждают ее только расширять военные действия". К числу дальнейших потенциальных военных целей Путина Кизеветтер относит не только Молдову и страны Балтии, но и Германию.

Даже дипломаты - за наращивание военной помощи Украине

Не только депутаты бундестага и политики, но и немецкие дипломаты, вообще-то склонные решать конфликты за столом переговоров, стали теперь высказываться за наращивание военной помощи Украине.

Вольфганг Ишингер Фото: Richard Walker/DW

Так, бывший руководитель Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger) критикует пассивность западных союзников Украины, призывает их переключиться с "пассива" на "актив" и предъявить Путину своего рода ультиматум: если он будет продолжать налеты на объекты гражданской инфраструктуры Украины, то "на следующий же день" Киев получит ракеты "Таурус".

Бывший немецкий посол в Москве Рюдигер фон Фритч (Rüdiger von Fritsch) в свою очередь встревожен далекоидущими последствиями в случае победы России: "Это проложило бы путь для продолжения неоимпериалистической силовой политики Владимира Путина". Российская победа означала бы не только конец свободной, независимой Украины, считает бывший посол, поскольку Путин взял на прицел самоопределение и свободу всего Запада.

Удары ВСУ по России? Спикер канцлера: без комментариев

Но и на фоне беспрецедентных авианалетов на гражданские объекты в Украине на рубеже годов правительство Германии не изменило своего сдержанного отношения к возможным поставкам ракет "Таурус" Киеву.

"В настоящий момент в том, что касается ПВО, мы передали (Украине. - Ред.) все, что могли, - заявил на правительственной пресс-конференции 3 января официальный представитель канцлера Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit). - На тему же ракет "Таурус" я ничего нового сказать не могу... Германия до сих пор не поставляла Киеву ракеты "Таурус". Мы отслеживаем ситуацию и действуем соответствующим образом".

В Белгороде после авианалета Фото: Russia Emergency Situations Ministry via Telegram/AP/picture alliance

Тезисы о том, что с помощью таких ракет Украина могла бы перерезать пути снабжения российской армии, поражать ее командные центры на самой российской территории и атаковать, например, Белгород, Хебештрайт комментировать отказался: "Немецкое правительство не высказывалось на эту тему, и я сегодня этого тоже делать не буду".

В военных поставках Киеву правительство Германии, напомнил вместо этого он, руководствуется тремя принципами: "Поддерживать Украину в силу возможностей, второй принцип - Германия, а также НАТО, не должны стать одной из сторон войны. А, в третьих, все это мы делаем в тесной координации и при согласовании с нашими зарубежными партнерами, в первую очередь, - с США".

Киев, по словам Хебештрайта, вполне доволен той военной помощью, которую ему оказывает Германия: "Германии себя упрекнуть не в чем, и Украина ни в чем не упрекает Германию". А пресс-секретарь МИД ФРГ Себастьян Фишер (Sebastian Fischer) постарался развеять бытующие в Германии впечатления об отсутствии успехов ВСУ на поле боя.

"Начиная с апреля 2022 года Украине удалось освободить более половины оккупированных Россией территорий, - напомнил он. - Украина смогла в последние месяцы обеспечить безопасный коридор через Черное море, в том числе и благодаря улучшенной ПВО... Я думаю, что в феврале около двух лет назад никто бы не поверил, что Украина добьется таких успехов".

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