В бундестаге вновь призвали к поставкам Киеву ракет Taurus

Глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) вновь призвала правительство ФРГ одобрить поставки Украине крылатых ракет Taurus, передает агентство AFP во вторник, 2 января.

С соответствующим призывом Штрак-Циммерман выступила на фоне усиления российских авиаударов по Украине, подчеркивает AFP. "Украине нужно больше боеприпасов, больше запчастей, и Taurus должны начать передавать немедленно, чтобы окончательно затруднить российскую логистику", - заявила политик.

По ее словам, данное Германией обязательство поддерживать Украину столько, сколько необходимо, "станет пустым звуком", если ФРГ с союзниками не продолжат поддерживать Украину "значительно сильнее". Это касается и европейской коалиции по поставкам истребителей F-16, которая должна "значительно быстрее набирать скорость", сказала глава комитета бундестага по обороне.

"Зеленые" и ХДС/ХСС поддерживают поставки ракет

Член комитета бундестага по обороне из партии "Союз-90"/"зеленые" Сара Нанни (Sara Nanni) подчеркнула, что немецкая поддержка Украины столкнулась с проблемами при планировании из-за "напряженных дебатов по бюджету". Сейчас Украина остро нуждается в боеприпасах для артиллерии, ракетах Taurus и запчастях для поставленной нами тяжелой техники, перечислила Нанни.

Блок ХДС/ХСС также намерен возобновить свои требования по поставкам Украине ракет большей дальности, пишет AFP. Список требований блока, среди которых будет и увеличение военной помощи Киеву, в ХДС/ХСС намерены принять на своем съезде в начале января.

Обсуждение поставок Taurus Украине

Дискуссии о необходимости поставок Германией ракет Taurus Украине продолжаются много месяцев. Как писали СМИ, в частности Frankfurter Allgemeine Zeitung, правительство канцлера Олафа Шольца (OIaf Scholz) не решается по двум причинам: "из-за возможности наносить этими крылатыми ракетами удары по целям, расположенным в глубине российской территории и из-за того, что Украине, по-видимому, пришлось бы предоставлять геоданные или обслуживающий персонал".

По мнению издания, "это две серьезные проблемы, от которых нельзя просто так отмахнуться. Возможность того, что Германию могут начать рассматривать как участника войны, является легитимной причиной отказаться от поставок определенной системы оружия".

Смотрите также: