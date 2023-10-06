СМИ ФРГ: Шольц не дает ракеты Taurus из-за Крымского моста

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) принял решение пока не предоставлять Украине немецкие крылатые ракеты большой дальности Taurus, хотя Великобритания и Франция уже снабжают украинскую армию аналогичными ракетами Storm Shadow/Scalp. Это решение вызвало очень широкий резонанс в СМИ ФРГ, которые публикуют как комментарии, так и обзорные статьи с реакцией немецких политиков из различных партий.

"Канцлер надеется, что немцы еще будут его благодарить"

"Олаф Шольц медлит. В очередной раз. И слишком долго. Канцлер все никак не решится предоставить Украине столь нужные ей крылатые ракеты Taurus. Это дежавю", - констатирует общегерманская общественно-правовая радиостанция Deutschlandfunk и напоминает: "С поставкой боевых танков он тоже долго выжидал, а потом все-таки согласился. Затем он говорил о "красной линии", имея в виду предоставление западных боевых самолетов, а потом стал свидетелем того, как другие партнеры по НАТО давали свое согласие".

Боевой самолет бундесвера Tornado с ракетой класса "воздух-поверхность" Taurus Фото: Andrea Bienert/Bundeswehr/dpa/picture alliance

"Но на этот раз Шольц, похоже, полон решимости не отказываться от своего "нет", - считает Deutschlandfunk. Поскольку канцлер, по мнению радиостанции, не смог убедительно объяснить свою сдержанность, "остается подозрение, что он не доверяет украинскому президенту, который вновь и вновь заверяет, что не намерен использовать эти крылатые ракеты для ударов по российской территории".

К тому же, продолжает Deutschlandfunk, социал-демократ Шольц "по всей видимости, опасается также обстрела Крымского моста как важного пути снабжения русских. Он полагает, что Путин может расценить это как немецкое участие в войне. Канцлер надеется, что немцы еще будут его за это благодарить. К тому же он должен принимать во внимание многочисленных скептиков в собственной партии".

"Две легитимные причины не поставлять данное оружие"

Однако причин своего отказа канцлер публично не объясняет, сожалеет комментатор. За это же Олафа Шольца критикует и консервативная Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Как и в случае с другими поставками оружия Украине, дискуссия о ракетах Taurus страдает от недостатка прозрачности. Частично это вполне естественно. Даже в демократическом обществе нельзя и не следует публично обсуждать все военные детали, ведь может оказаться, что это идет на пользу только противнику, в данном случае России".

По Крымскому мосту уже не раз наносили удары и он частично был поврежден Фото: Alyona Popova/TASS/dpa/picture alliance

Опираясь на информацию, просочившуюся из ведомства федерального канцлера, Frankfurter Allgemeine Zeitung делает вывод, что Шольц медлит по двум причинам: "из-за возможности наносить этими крылатыми ракетами удары по целям, расположенным в глубине российской территории (а также по Керченскому мосту в Крым), и из-за того, что Украине, по-видимому, пришлось бы предоставлять геоданные или обслуживающий персонал". По мнению издания, "это две серьезные проблемы, от которых нельзя просто так отмахнуться. Возможность того, что Германию могут начать рассматривать как участника войны, является легитимной причиной отказаться (временно?) от поставок определенной системы оружия".

Указания на то, что Великобритания и Франция пришли к другим выводам, дискуссии в Германии не поможет, считает комментатор. "У них - другие правовые предпосылки, а главное - у них есть ядерное оружие. Это важный элемент сдерживания Путина. Именно потому, что Лондон и Париж предоставили крылатые ракеты, нельзя считать, что Украина вообще не получает от своих союзников данный тип вооружений", - отмечает Frankfurter Allgemeine Zeitung и подчеркивает: "Германии нечего стыдиться размеров своей военной помощи Киеву, она уже затмила в этом отношении все другие европейские страны".

"Неправильный сигнал Москве"

Бульварная газета Bild цитирует источники, согласно которым, Шольц на закрытом заседании комитета по внешней политике бундестага заявил, что Великобритания и Франция "могут то, на что мы не имеем права". Издание поясняет: "Шольц, видимо, имеет в виду то, что обе страны напрямую предоставляют собственные геоданные для наведения ракет на цель, а Великобритания еще и с помощью своего персонала прямо на месте". К тому же, по данным Bild, в окружении канцлера опасаются, что Крымский мост будет разрушен именно немецким оружием.

Считается, что в начале августа 2023 ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту британскими ракетами Storm Shadow. Этот мост соединяет аннексированный РФ Крым и оккупированную часть Херсонской области Фото: Acting Kherson Region Governor/dpa/picture alliance

Берлинская газета Tagesspiegel собрала реакцию немецких политиков на решение канцлера. Многие его критикуют, в том числе партнеры Социал-демократической партии Германии (СДПГ) по правящей коалиции. "Что за чушь, ни одному немцу не придется помогать при наведении на цель", - заявил Александер Мюллер (Alexander Müller), военный эксперт либеральной партии СвДП, входящей в правительственную коалицию вместе с социал-демократами и "зелеными".

"Я опасаюсь, что федеральный канцлер посылает Москве совершенно неправильный сигнал, - заявил в беседе с Tagesspiegel политик от партии "зеленых" Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter), возглавляющий в бундестаге комитет по делам Европы. - Путин может воспринять нерешительность канцлера как стимул продолжать свою брутальную агрессию".

"Канцлер не хочет отрезать Крым от путей снабжения"

Подборку заявлений известных политических деятелей публикует и сайт телеканала n-tv. Германия и весь Запад должны поддерживать Украину так, "чтобы она выиграла войну", считает известный политик "зеленых" и руководитель берлинского "Центра либеральной современности" (Zentrum Liberale Moderne) Ральф Фюкс (Ralf Fücks). Он подозревает, что Шольц хотел бы, чтобы Украина не проиграла войну, но чтобы "она ее и не выиграла".

По мнению Ральфа Фюкса, "высший приоритет канцлера - не втягивать Германию в войну. Однако если лишать Украину оружия для успешного контрнаступления, то это приведет к обратному результату. В случае успеха Путина в Украине возрастет опасность войны для всей Европы".

Сайт n-tv приводит также слова эксперта по внешней политике оппозиционной консервативной партии ХДС Норберта Рёттгена (Norbert Röttgen). Он подозревает, что "Шольц никогда и не собирался поставлять ракеты Taurus именно потому, что они были бы в Украине особо эффективными". Такую позицию он считает "безответственной и близорукой", а ссылки на технические аспекты назвал "отговорками".

Нет никаких технических или правовых причин не предоставлять Украине ракеты Taurus, Украина давно уже сама собрала необходимые ей геоданные, уверен и депутат бундестага от ХДС, полковник бундесвера в отставке Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter). В эфире информационного телеканала Welt он заявил, что Олаф Шольц руководствуется политическими мотивами: "Канцлер не хочет, чтобы Крым был отрезан от российских путей снабжения". По моему впечатлению, продолжил политик, "лично Шольц вместе с очень маленькой группой в СДПГ все еще верит, что с Путиным, с Россией можно будет договориться".

Смотрите также: