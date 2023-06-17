Книга о том, как Путин завербовал Шрёдера и часть элиты ФРГ

Если с Путиным пришли "питерские", то у Шрёдера были "ганноверские". С ними связан пророссийский курс социал-демократов. Они привели Германию к газовой зависимости от России.

Как Германия могла попасть в столь большую газовую зависимость от России и проявить столько наивности в оценке режима Путина? Это была крупнейшая внешнеполитическая ошибка ФРГ со времени ее основания в 1949 году, считают два журналиста немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). О том, кто и как ее совершил, они написали книгу, которая тут же стала бестселлером. Она вышла в солидном мюнхенском издательстве C.H.Beck под названием "Московские связи. Сеть контактов Шрёдера и путь Германии в зависимость" ("Die Moskau-Connection. Das Schröder-Netzwerk und Deutschlands Weg in die Abhängigkeit").

У Путина - "питерские", у Шрёдера - "ганноверские"

Из подзаголовка и фотографии на обложке сразу же становится ясно, что ключевая фигура книги - бывший канцлер ФРГ и лидер немецких социал-демократов Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder). К описанию его роли в продвижении интересов Кремля авторы подошли с двух сторон. Маркус Венер (Markus Wehner) пять лет был корреспондентом FAZ в Москве, с тех пор работает в берлинском бюро газеты, в 2016 году в книге "Холодная война Путина" настоятельно предупреждал о растущей агрессивности российского режима. Он подошел к теме как журналист-международник и как эксперт по политике Германии на федеральном уровне.

Обложка книги "Московские связи. Сеть контактов Шрёдера и путь Германии в зависимость" Фото: C.H.Beck

А Райнхард Бингенер (Reinhard Bingener) вот уже почти десять лет работает корреспондентом FAZ в Ганновере, столице западногерманской федеральной земли Нижняя Саксония. Казалось бы, причем здесь один из немецких регионов, когда речь идет о Путине, геополитике, "Газпроме", двух "Северных потоках", войне в Украине? Большая заслуга книги: она показала, насколько велика роль как всей Социал-демократической партии Германии (СДПГ), так особенно ее нижнесаксонской партийной организации, в том, что путинская Россия добилась в минувшие два десятилетия столь значительного влияния на политику и экономику Германии.

Кем для Путина оказались "питерские", тем для Шрёдера стали "ганноверские". Если у одного был кооператив "Озеро", то у другого имелась VIP-ложа на стадионе футбольного клуба Hannover 96, где крепилась нерушимая дружба между набирающими власть партийцами и крупными бизнесменами. "Будь то Ганновер, Берлин или Шверин - у Шрёдера всюду были свои люди. Его внутрипартийная власть не закончилась вместе с его канцлерством", - подчеркивается в книге.

"Энциклопедия" российских связей СДПГ

В ней нет новых сенсационных разоблачений, абсолютное большинство фактов было известно и ранее - и про то, как Шрёдер продвигал на руководящие партийные и государственные посты многочисленных ганноверских товарищей, как для некоторых из них сотрудничество с Россией становилось бизнес-моделью их фирм, как ведущие социал-демократы занимали должности во всевозможных германо-российских организациях и там лоббировали интересы России, в частности, активно выступая после 2014 года против санкций ЕС, как в Шверине был создан фейковый экологический фонд, призванный на самом деле обеспечить завершение строительства "Северного потока - 2".

Кельн, 15.06.2023. Райнхард Бингенер представляет книгу "Москвоские связи" в Форуме им. Льва Копелева Фото: Andrey Gurkov/DW

Однако в книге "Московские связи" буквально тысячи разрозненных фактов впервые методично собраны воедино и систематизированы. В результате получилась своего рода "энциклопедия" российских контактов немецких социал-демократов. И это настолько впечатляющий сгусток информации, что швейцарская газета NZZ в своей рецензии предположила: "Немецкие читатели наверняка задались вопросом, в какой стране они до сих пор жили".

За подробное описание в книге всех этих "сетей контактов Шрёдера" отвечал именно Райнхард Бингенер. На них же он и сосредоточился на встрече с читателями, состоявшейся в Кёльне в Форуме им. Льва Копелева. Журналист консервативной FAZ сразу же указал на то, о чем сказано и в книге: немалую часть ответственности за ошибки в энергетической и внешней политике Германии несут также партии консервативного блока ХДС/ХСС, которым руководила многолетний канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). Но их роль требует отдельного исследования, а в данной книге авторы сосредоточились на СДПГ, хотя и приводят целый ряд примеров пророссийских заявлений и действий немецких консерваторов.

Коррупция, антиамериканизм и культ "восточной политики"

Встреча в Кельне транслировалась в интернете, и один из вопросов журналисту был задан по-немецки зрителем из Украины. Он спросил, чем объяснить пророссийский настрой немецких социал-демократов: идеологическими установками, политической близорукостью или коррумпированностью.

Германия и Россия: отчуждение растет To play this audio please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 audio

"За рубежом все обычно сводят к коррупции, мы в Германии смотрим на это несколько иначе", - ответил Райнхард Бингенер. Так, политические взгляды Шрёдера с ранней молодости отличает "латентный антиамериканизм". К тому же "антиамериканизм глубоко укоренен во всей социал-демократической партии", добавил журналист. Одновременно СДПГ долго была буквально "зафиксирована на России", что связано как с чувством вины за преступления гитлеровского режима, так и с мифологизацией реальных успехов восточной политики выдающегося лидера партии Вилли Брандта (Willy Brandt) в 1970-х годах.

Что же касается коррупции, продолжил Райнхард Бингенер, то она наверняка имела место, но ее еще надо доказать, и "тут возможности журналистов ограничены". Тем более, что в прошлом тот же Шрёдер не раз подавал в суд на СМИ. К тому же подкупать можно, как показано на многих страницах книги, самыми разными способами: предлагать выгодные или почетные должности, давать заказы фирмам друзей, обеспечивать им выгодные связи или, к примеру, жертвовать деньги научному институту, руководитель которого напишет затем весьма хвалебную биографию Шрёдера.

Расследовать прошлое никто не хочет

Москва, 9 мая 2005. Владимир и Людмила, Дорис и Герхард Фото: D. Sinyakov/AFP/Getty Images

Пролить дополнительный свет на прошлое могла бы парламентская комиссия, которая, к примеру, вправе потребовать доступа к данным спецслужб, но в бундестаге ни у одной из партий нет желания ее создавать, отметил журналист. Социал-демократы и консерваторы ее не хотят, поскольку в последние два десятилетия подолгу были у власти и, соответственно, несут ответственность за кардинальные просчеты в отношениях с Россией. "Зеленые" и либералы могли бы потребовать расследования, но они не хотят разрушать нынешнюю правящую коалицию с СДПГ.

"Путин нашел правильный подход к Шрёдеру, сумел нажать на нужные кнопки", - считает Райнхард Бингенер. В качестве одного из примеров он привел посредничество президента России при усыновлении Шрёдером и его тогдашней женой Дорис двух детей из Санкт-Петербурга.

Завербовав бывшего канцлера (прежде всего, надо полагать, постами в "Газпроме" и "Роснефти"), Кремль получил "доступ к его обширной сети контактов, которые выходят далеко за рамки немецкой социал-демократии", указывается в книге. В ней употребляется именно слово "вербовка" (Anwerbung).

Люди Шрёдера возглавляли ключевые министерства

Главным капиталом бывшего канцлера было все же сохранившееся огромное влияние в СДПГ, в которой он на разных уровнях сумел позиционировать своих людей, отметил журналист. Так, к "ганноверским" относится Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier), нынешний президент ФРГ, а в прошлом - министр иностранных дел, поддерживавший особо тесные отношения со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. "Штайнмайера как политика сотворил именно Шрёдер", - подчеркнул на встрече с читателями в Кельне Райнхард Бингенер.

Москва, 9.03.2017. Владимир Путин беседует с Зигмаром Габриэлем, ставшим министром иностранных дел ФРГ Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Еще один "ганноверский" - Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel), ставший председателем СДПГ, вице-канцлером ФРГ, в какой-то момент - главой МИД. Именно в 2013-2017 годах, когда он еще был министром экономики, доля российского газа в импорте Германии стала стремительно расти и за считанные годы увеличилась с менее 35% до почти 55%. Именно Габриэль дал в 2015 году, через год после аннексии Крыма, разрешение на передачу "Газпрому" ряда немецких газохранилищ, в том числе крупнейшего во всем Евросоюзе ПХГ Rehden.

"Несмотря на то, что они десятилетиями ошибались, практически все социал-демократы сумели выйти сухими из воды", - констатировал Райнхард Бингенер на встрече с читателями. На вопрос одного из них, насколько сильно был связан с Россией нынешний социал-демократический канцлер ФРГ, соавтор книги "Московские связи" ответил, что Олаф Шольц (Олаф Шольц) не поддерживал тесных контактов с Кремлем, но и не противостоял им внутри партии. В то же время "он фактически сыграл положительную роль", когда в ходе внутрипартийной борьбы положил конец политической карьере Зигмара Габриэля.

На вопрос DW, как могут повести себя немецкие социал-демократы после того, как война в Украине закончится и Путин перестанет быть президентом РФ, Райнхард Бингенер ответил, что отношение к России как в Германии, так и в СДПГ весьма серьезно изменилось: "Не думаю, что года через два кто-то скажет: давайте опять запустим газопровод". Если же говорить о Шрёдере, который 9 мая вместе с правыми и левыми популистами вновь, как будто ничего не случилось, пошел на прием в посольство РФ в Берлине, то журналист FAZ честно признался: "Его поведение остается для нас загадкой". В книге сказано, что это, возможно, некая смесь своенравия, алчности и упрямства.

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