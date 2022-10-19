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ПолитикаГермания

Социал-демократы ФРГ: прежний подход к России был ошибкой

Андрей Гурков
36 мин. назад

Партия канцлера Олафа Шольца полностью пересматривает свой взгляд на РФ и систему безопасности в Европе. Сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль выступил в Берлине с программной речью.

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Немецкие социал-демократы на протяжении десятилетий ошибались в отношении России. Такое признание давно назревало - и вот теперь оно прозвучало с высокой трибуны. Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil) выступил вечером 18 октября в Берлине перед однопартийцами с программной речью.

В ней 44-летний политик, занявший этот пост в декабре 2021 года, призвал к полному пересмотру подхода к России на фоне войны в Украине и перечислил четыре кардинальных заблуждения партии, политику которой долго определял экс-канцлер Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder). Многие влиятельные члены СДПГ годами занимали руководящие должности в различных германо-российских организациях и обществах и нередко лоббировали интересы РФ и "Газпрома". Сегодня ключевой фигурой партии является нынешний политический лидер Германии канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Четыре кардинальные ошибки СДПГ в отношении России

После окончания холодной войны руководство партии решило, что впредь взаимоотношения с Россией будут только улучшаться, напомнил Ларс Клингбайль и подчеркнул: "Это привело к ошибкам в подходе к России". Он признал: "В поиске того, что объединяет, мы часто не замечали того, что разъединяет".

По мнению Клингбайля, немецкие социал-демократы допустили четыре кардинальные ошибки. Во-первых, они полагали, что трагические страницы в истории отношений Германии и России накладывают на обе страны особые взаимные обязательства. При этом СДПГ не осознавала, что у российского президента Владимира Путина - совсем иной подход и что он инструментализирует историю для автократической консолидации внутри страны и для великодержавной политики на международной арене.

Сопредседатель Социаль-демократической партии Германии Ларс Клингбайль
Сопредседатель Социаль-демократической партии Германии Ларс КлингбайльФото: Hannibal Hanschke/AFP/Getty Images

Ошибочной оказалась и концепция "изменений через сближение" (Wandel durch Annäherung), признал далее Ларс Клингбайль, который уже подверг ее развернутой критике в марте вскоре после нападения России на Украину. Эта концепция, напомним, была сформулирована в 1960-е годы видными социал-демократами и впоследствии стала основой успешной "восточной политики" канцлера Вилли Брандта (Willy Brandt), которая привела к разрядке напряженности в отношениях ФРГ с СССР, социалистической Польшей и ГДР, а также в целом на европейском континенте. Однако в новых условиях, констатировал сопредседатель СДПГ, все более тесные экономические связи с Россией не привели к более стабильному международному порядку в Европе.

Третьей ошибкой он считает энергетическую политику, из-за которой Германия оказалась зависимой от России. "Подобной односторонней зависимости никогда больше нельзя допускать", - подчеркнул Ларс Клингбайль. Четвертой ключевой ошибкой партии стало, по его мнению, то, что она недостаточно учитывала интересы партнеров в Восточной и Центральной Европе. Это очень серьезно подорвало их доверие к СДПГ.

"Европе нужна безопасность от России"

Ошибочной оказалась и программная установка социал-демократов, согласно которой "обеспечение мира в Европе возможно не против, а только вместе с Россией". Это был один из тех лозунгов, под которыми СДПГ вела избирательную кампанию 2021 года, которая и привела Олафа Шольца в кресло канцлера.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время посещения 25 августа 2022 года полигона бундесвера, где обучают солдат из Украины
Олаф Шольц во время посещения 25 августа 2022 года полигона бундесвера, где обучают солдат из УкраиныФото: Marcus Brandt/dpa/picture alliance

Теперь же, год спустя, сопредседатель СДПГ провозгласил в своей речи в Берлине разворот на 180 градусов во внешнеполитической доктрине партии. "Сегодня задача состоит в том, чтобы организовать безопасность от России", - заявил он. Можно не сомневаться, что этот тезис станет одним из основополагающих пунктов тех предложений, которые комиссия по международной политике партии готовит к намеченному на конец 2023 года съезду социал-демократов. На нем они намерены принять новый программный документ по вопросам внешней политики и безопасности.

Ведь в принятой в 2007 году и по сей день действующей программе социал-демократической партии "стратегическое партнерство" с Россией объявляется "незаменимым" для Германии и Европейского Союза. Там сказано, что открывающаяся внешнему миру Россия "обеспечивает мир и стабильность на нашем континенте".

Выступая в Берлине, Ларс Клингбайль не оставил сомнений в том, что эта часть партийной программы полностью устарела: "Не может быть и не будет возвращения в отношениях с Россией к статусу-кво, существовавшему до войны против Украины". 

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Андрей Гурков
Андрей Гурков Экономический обозреватель DW.
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