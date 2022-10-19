Социал-демократы ФРГ: прежний подход к России был ошибкой

Немецкие социал-демократы на протяжении десятилетий ошибались в отношении России. Такое признание давно назревало - и вот теперь оно прозвучало с высокой трибуны. Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil) выступил вечером 18 октября в Берлине перед однопартийцами с программной речью.

В ней 44-летний политик, занявший этот пост в декабре 2021 года, призвал к полному пересмотру подхода к России на фоне войны в Украине и перечислил четыре кардинальных заблуждения партии, политику которой долго определял экс-канцлер Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder). Многие влиятельные члены СДПГ годами занимали руководящие должности в различных германо-российских организациях и обществах и нередко лоббировали интересы РФ и "Газпрома". Сегодня ключевой фигурой партии является нынешний политический лидер Германии канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Четыре кардинальные ошибки СДПГ в отношении России

После окончания холодной войны руководство партии решило, что впредь взаимоотношения с Россией будут только улучшаться, напомнил Ларс Клингбайль и подчеркнул: "Это привело к ошибкам в подходе к России". Он признал: "В поиске того, что объединяет, мы часто не замечали того, что разъединяет".

По мнению Клингбайля, немецкие социал-демократы допустили четыре кардинальные ошибки. Во-первых, они полагали, что трагические страницы в истории отношений Германии и России накладывают на обе страны особые взаимные обязательства. При этом СДПГ не осознавала, что у российского президента Владимира Путина - совсем иной подход и что он инструментализирует историю для автократической консолидации внутри страны и для великодержавной политики на международной арене.

Сопредседатель Социаль-демократической партии Германии Ларс Клингбайль Фото: Hannibal Hanschke/AFP/Getty Images

Ошибочной оказалась и концепция "изменений через сближение" (Wandel durch Annäherung), признал далее Ларс Клингбайль, который уже подверг ее развернутой критике в марте вскоре после нападения России на Украину. Эта концепция, напомним, была сформулирована в 1960-е годы видными социал-демократами и впоследствии стала основой успешной "восточной политики" канцлера Вилли Брандта (Willy Brandt), которая привела к разрядке напряженности в отношениях ФРГ с СССР, социалистической Польшей и ГДР, а также в целом на европейском континенте. Однако в новых условиях, констатировал сопредседатель СДПГ, все более тесные экономические связи с Россией не привели к более стабильному международному порядку в Европе.

Третьей ошибкой он считает энергетическую политику, из-за которой Германия оказалась зависимой от России. "Подобной односторонней зависимости никогда больше нельзя допускать", - подчеркнул Ларс Клингбайль. Четвертой ключевой ошибкой партии стало, по его мнению, то, что она недостаточно учитывала интересы партнеров в Восточной и Центральной Европе. Это очень серьезно подорвало их доверие к СДПГ.

"Европе нужна безопасность от России"

Ошибочной оказалась и программная установка социал-демократов, согласно которой "обеспечение мира в Европе возможно не против, а только вместе с Россией". Это был один из тех лозунгов, под которыми СДПГ вела избирательную кампанию 2021 года, которая и привела Олафа Шольца в кресло канцлера.

Олаф Шольц во время посещения 25 августа 2022 года полигона бундесвера, где обучают солдат из Украины Фото: Marcus Brandt/dpa/picture alliance

Теперь же, год спустя, сопредседатель СДПГ провозгласил в своей речи в Берлине разворот на 180 градусов во внешнеполитической доктрине партии. "Сегодня задача состоит в том, чтобы организовать безопасность от России", - заявил он. Можно не сомневаться, что этот тезис станет одним из основополагающих пунктов тех предложений, которые комиссия по международной политике партии готовит к намеченному на конец 2023 года съезду социал-демократов. На нем они намерены принять новый программный документ по вопросам внешней политики и безопасности.

Ведь в принятой в 2007 году и по сей день действующей программе социал-демократической партии "стратегическое партнерство" с Россией объявляется "незаменимым" для Германии и Европейского Союза. Там сказано, что открывающаяся внешнему миру Россия "обеспечивает мир и стабильность на нашем континенте".

Выступая в Берлине, Ларс Клингбайль не оставил сомнений в том, что эта часть партийной программы полностью устарела: "Не может быть и не будет возвращения в отношениях с Россией к статусу-кво, существовавшему до войны против Украины".

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