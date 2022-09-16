ФРГ готова стать лидером в обеспечении безопасности Европы

Вооруженные силы Германии должны быть оснащены лучше всех в Европе, заявил канцлер Олаф Шольц. Он назвал Россию главной угрозой для НАТО и призвал Европу взять на себя больше ответственности в альянсе.

Германия готова взять на себя роль лидера в обеспечении безопасности Европы. "Бундесвер должен стать фундаментом неядерной обороны в Европе и самой хорошо оснащенной армией в Европе", - заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) на конференции бундесвера в Берлине в пятницу, 16 сентября.

По словам Шольца, это необходимо на фоне угрозы со стороны путинской России. "От путинской России в настоящее время исходит самая большая угроза для НАТО. Путем войны против Украины вооруженная до зубов ядерная держава пытается перекроить границы в Европе. Если Россия добьется своего, то мир в Европе будет надолго потерян. В этом может сомневаться лишь тот, кто не слушает и не читает того, что говорит и пишет президент Путин", - сказал федеральный канцлер.

Защита свободы в Европе - основная задача бундесвера

Олаф Шольц подчеркнул, что вооруженные силы Германии должны вернуться к своей основополагающей задаче - защите страны и НАТО. "Наша страна долгое время избегала расстановки подлинных приоритетов для бундесвера. Бурить колодцы, охранять гуманитарную помощь, бороться с последствиями наводнений, помогать в вакцинации во времена пандемии - все это умеет такая хорошая армия, как бундесвер. Но не в этом заключается его ключевая задача. Его ключевая задача - защита свободы в Европе!" - заявил канцлер ФРГ.

Он призвал Европу взять на себя значительно больше ответственности в НАТО и вновь пообещал, что Германия выполнит обязательство отчислять на оборонные нужды два процента ее ВВП.

Олаф Шольц также высказался за усиление сотрудничества с партнерами по НАТО в сфере разработки новых систем вооружений. Он выразил готовность ослабить жесткие экспортные ограничения в Германии, которые, по мнению критиков, препятствуют расширению такого сотрудничества.

Смотрите также: