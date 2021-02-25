"День скорби и стыда". Письмо немецкой общественности к годовщине 22 июня

"Заново понять счастье мира". Под таким заголовком во вторник, 22 июня, в российской газете "Коммерсант" будет опубликован на правах рекламы призыв Германо-российского форума (DRF) и Международного бюро мира (IPB), приуроченный к 80-й годовщине нападения нацистской Германии на Советский Союз. В этот же день текст появится и на страницах газеты Berliner Zeitung, однако под несколько иным в немецком варианте названием - "Давайте творить мир".

Минимальные различия есть и в тексте. "Эта война (Германии против СССР. - Ред.) принесла людям бесконечные страдания, - говорится в варианте на немецком языке. - Только в Советском Союзе она потребовала более 27 миллионов жертв, в первую очередь в России, Украине и Беларуси". В русской версии после "жертв" поставлена точка, упоминание России, Украины и Беларуси отсутствует.

Призыв имеет форму открытого письма, под которым уже подписались более 1300 ученых, публицистов, политиков и общественных деятелей Германии.

"В одной только Беларуси было 200 "Орадуров" и "Лидице"

"Для нас, нижеподписавшихся, этот день - день скорби, стыда и размышлений о собственной исторической вине. На германской территории была инициирована беспрецедентная война на уничтожение, порожденная политической спесью и расизмом, направленными против народов Советского Союза, особенно против евреев и других меньшинств", - говорится в призыве.

На пресс-конференции в Берлине 21 июня: Антье Фольмер, Петер Брандт, Райнер Браун и Мартин Хоффман (слева направо)

Рассказывая на пресс-конференции в Берлине в понедельник, 21 июня, о мотивах выступления с таким призывом, директор IPB Райнер Браун (Reiner Braun) заявил, что об Орадуре и Лидице в Германии, в общем и целом, люди знают, но не о том, что в одной только Беларуси было 200 "Орадуров" и "Лидице", а всего на территории Советского Союза в годы войны нацисты разграбили и стерли с лица земли около двух тысяч городов и населенных пунктов.

А вторым мотивом, по словам Брауна, стала растущая напряженность в Европе, новые угрозы миру, создание образов врага, политика конфронтации, которая ему все больше напоминает времена холодной войны. "И мы хотели этим призывом возобновить и реанимировать идею политики разрядки, показать, что мир в Европе немыслим без мира с Россией", - сказал Браун.

Третьим мотивом он назвал тот факт, что германский бундестаг не стал проводить памятную церемонию, приуроченную к 80-й годовщине нападения на Советский Союз, а ограничился дебатами на эту тему, которые состоялись 9 июня.

Президент Штайнмайер выступил со "смелой речью"

Бывшая вице-председатель германского бундестага Антье Фольмер (Antje Vollmer) - она тоже относится к числу инициаторов призыва - обратила в этой связи внимание на недавнюю речь президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier), которую он приурочил к годовщине нападения нацистов на СССР, сделав акцент на судьбе советских военнопленных.

18 июня Франк-Вальтер Штайнмайер выступил с речью в Германо-российском музее "Берлин-Карлсхорст"

Эту речь Фольмер назвала "очень примечательной" и "смелой". "Он (президент ФРГ. - Ред.) очевидно понял, - сказала она, - что при всей хорошо развитой культуре памяти в Германии все-таки есть затененные места, в которых остаются незамеченными народы Советского Союза, причем, он говорил именно о народах Советского Союза".

Текст призыва на обоих языках начинается так: "22 июня 2021 года исполнится 80 лет с момента нападения нацистской Германии на Россию и народы Советского Союза". Может быть, имело смысл опубликовать такой текст также в Беларуси и Украине? Вопрос корреспондента DW вызвал некоторое замешательство.

Почему нет украинского и белорусского вариантов призыва?

Первым нашелся управляющий директор и член правления Германо-российского форума Мартин Хоффман (Martin Hoffmann): "Совершенно ясно, что для нас, как Германо-российского форума, одного из инициаторов призыва, на первом плане была российская газета… К тому же именно в отношениях с Россией в последние годы произошло резкое обострение, поэтому Россия была для нас в главном фокусе".

Райнер Браун в свою очередь сослался на недостаток времени (идея призыва появилась, мол, только три недели назад), а также на нехватку сил и финансовых средств, ведь призыв публикуется на правах рекламы, за которую надо платить. А Антье Фольмер добавила, что у Германии сейчас "скорее хорошие отношения со всеми народами (бывшего СССР. - Ред.) за исключением России". Поэтому именно россиянам, считает она, надо было послать такой сигнал.

Что же касается некоторых расхождений в тексте призыва на русском и на немецком языках, то, как оказалось, русский текст согласовывался с "российской стороной". Об этом сказал Мартин Хоффман, указав, что целью было избежать каких-либо различий между народами бывшего СССР, а для немецкой публики было важно упомянуть Беларусь и Украину.

Сын Вилли Брандта о Польше и "пакте Молотова-Риббентропа"

На пресс-конференции в Берлине присутствовал также Петер Брандт (Peter Brandt) - историк и сын социал-демократического канцлера Вилли Брандта (Willy Brandt), при котором началась разрядка отношений между СССР и Западом. Ему задавали вопросы на исторические темы, в частности, об исторической концепции российского президента.

Петер Брандт

Брандт невысокого мнения о спущенных сверху "историко-политических директивах", сталинский режим он назвал "экстремально тираничной формой политического порядка", но и Польшу тех лет он не считает "мирным, демократическим порядком". По оценке этого историка, которую разделяют далеко не все в Германии, она была "слегка завуалированной агрессивной военной диктатурой с сильной антисемитской ориентацией". Что, однако, добавил он, нисколько не умаляет вероломность нападения нацистской Германии на Польшу и преступность самого гитлеровского режима.

Зашла на пресс-конференции речь и о подписанном в 1939 году германо-советском пакте о ненападении. Выступая 9 июня в упомянутых парламентских дебатах, сопредседатель фракции правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Александер Гауланд (Alexander Gauland) назвал этот пакт со стороны Сталина "учитывающим политические реалии правильным решением для собственного выживания" и тем самым фактически оправдал тогдашний сговор Берлина с Москвой.

Во время подписания "пакта Молотова-Риббентропа" 24 августа 1939 года

Отвечая на вопрос DW, Петер Брандт заявил, что не разделяет оценку Гауланда. Во-первых, заявил историк, политики вообще не должны свысока выносить вердикты и выступать в роли непогрешимых судей, оценивая исторические события. Но широкую общественную дискуссию на такие темы он считает целесообразной и полезной.

Договоренности между нацистской Германией и Советским Союзом, по его словам, содержали "элементы союзнической коалиции", это было больше, чем пакт о ненападении. Вместе с тем, признает историк, в то время у СССР не было свободы выбора между пактом о ненападении с Германией, с одной стороны, и союзом с Великобританией и Францией - с другой.

Что же касается самого договора о ненападении, который часто называют "пактом Гитлера со Сталиным" или "пактом Молотова-Риббентропа", то, заявил Брандт, "следует различать между договором и его секретным протоколом, направленным на раздел Восточной Европы", который развязал Гитлеру руки для нападения на Польшу, а Сталину - для включения в состав СССР, в частности, стран Балтии и части Польши.

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