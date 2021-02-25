 ″День скорби и стыда″. Письмо немецкой общественности к годовщине 22 июня | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 21.06.2021

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Германия

"День скорби и стыда". Письмо немецкой общественности к годовщине 22 июня

В России и в ФРГ 22 июня будет опубликован немецкий призыв, приуроченный к 80-й годовщине нападения гитлеровской Германии на Советский Союз. Почему эта тема до сих пор вызывает споры?

22 июня 1941 года. Начало вторжения вермахта на территорию СССР

22 июня 1941 года. Начало вторжения вермахта на территорию СССР

"Заново понять счастье мира". Под таким заголовком во вторник, 22 июня, в российской газете "Коммерсант" будет опубликован на правах рекламы призыв Германо-российского форума (DRF) и Международного бюро мира (IPB), приуроченный к 80-й годовщине нападения нацистской Германии на Советский Союз. В этот же день текст появится и на страницах газеты Berliner Zeitung, однако под несколько иным в немецком варианте названием - "Давайте творить мир".

Минимальные различия есть и в тексте. "Эта война (Германии против СССР. - Ред.) принесла людям бесконечные страдания, - говорится в варианте на немецком языке. - Только в Советском Союзе она потребовала более 27 миллионов жертв, в первую очередь в России, Украине и Беларуси". В русской версии после "жертв" поставлена точка, упоминание России, Украины и Беларуси отсутствует.

Призыв имеет форму открытого письма, под которым уже подписались более 1300 ученых, публицистов, политиков и общественных деятелей Германии.

"В одной только Беларуси было 200 "Орадуров" и "Лидице"

"Для нас, нижеподписавшихся, этот день - день скорби, стыда и размышлений о собственной исторической вине. На германской территории была инициирована беспрецедентная война на уничтожение, порожденная политической спесью и расизмом, направленными против народов Советского Союза, особенно против евреев и других меньшинств", - говорится в призыве.

На пресс-конференции в Берлине 21 июня: Антье Фольмер, Петер Брандт, Райнер Браун и Мартин Хоффман (слева направо)

На пресс-конференции в Берлине 21 июня: Антье Фольмер, Петер Брандт, Райнер Браун и Мартин Хоффман (слева направо)

Рассказывая на пресс-конференции в Берлине в понедельник, 21 июня, о мотивах выступления с таким призывом, директор IPB Райнер Браун (Reiner Braun) заявил, что об Орадуре и Лидице в Германии, в общем и целом, люди знают, но не о том, что в одной только Беларуси было 200 "Орадуров" и "Лидице", а всего на территории Советского Союза в годы войны нацисты разграбили и стерли с лица земли около двух тысяч городов и населенных пунктов.

А вторым мотивом, по словам Брауна, стала растущая напряженность в Европе, новые угрозы миру, создание образов врага, политика конфронтации, которая ему все больше напоминает времена холодной войны. "И мы хотели этим призывом возобновить и реанимировать идею политики разрядки, показать, что мир в Европе немыслим без мира с Россией", - сказал Браун.

Третьим мотивом он назвал тот факт, что германский бундестаг не стал проводить памятную церемонию, приуроченную к 80-й годовщине нападения на Советский Союз, а ограничился дебатами на эту тему, которые состоялись 9 июня.

Президент Штайнмайер выступил со "смелой речью"

Бывшая вице-председатель германского бундестага Антье Фольмер (Antje Vollmer) - она тоже относится к числу инициаторов призыва - обратила в этой связи внимание на недавнюю речь президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier), которую он приурочил к годовщине нападения нацистов на СССР, сделав акцент на судьбе советских военнопленных.

18 июня Франк-Вальтер Штайнмайер выступил с речью в Германо-российском музее Берлин-Карлсхорст

18 июня Франк-Вальтер Штайнмайер выступил с речью в Германо-российском музее "Берлин-Карлсхорст"

Эту речь Фольмер назвала "очень примечательной" и "смелой". "Он (президент ФРГ. - Ред.) очевидно понял, - сказала она, - что при всей хорошо развитой культуре памяти в Германии все-таки есть затененные места, в которых остаются незамеченными народы Советского Союза, причем, он говорил именно о народах Советского Союза".

Текст призыва на обоих языках начинается так: "22 июня 2021 года исполнится 80 лет с момента нападения нацистской Германии на Россию и народы Советского Союза". Может быть, имело смысл опубликовать такой текст также в Беларуси и Украине? Вопрос корреспондента DW вызвал некоторое замешательство.

Почему нет украинского и белорусского вариантов призыва?

Первым нашелся управляющий директор и член правления Германо-российского форума Мартин Хоффман (Martin Hoffmann): "Совершенно ясно, что для нас, как Германо-российского форума, одного из инициаторов призыва, на первом плане была российская газета… К тому же именно в отношениях с Россией в последние годы произошло резкое обострение, поэтому Россия была для нас в главном фокусе".

Райнер Браун в свою очередь сослался на недостаток времени (идея призыва появилась, мол, только три недели назад), а также на нехватку сил и финансовых средств, ведь призыв публикуется на правах рекламы, за которую надо платить. А Антье Фольмер добавила, что у Германии сейчас "скорее хорошие отношения со всеми народами (бывшего СССР. - Ред.) за исключением России". Поэтому именно россиянам, считает она, надо было послать такой сигнал.

Что же касается некоторых расхождений в тексте призыва на русском и на немецком языках, то, как оказалось, русский текст согласовывался с "российской стороной". Об этом сказал Мартин Хоффман, указав, что целью было избежать каких-либо различий между народами бывшего СССР, а для немецкой публики было важно упомянуть Беларусь и Украину.

Сын Вилли Брандта о Польше и "пакте Молотова-Риббентропа"

На пресс-конференции в Берлине присутствовал также Петер Брандт (Peter Brandt) - историк и сын социал-демократического канцлера Вилли Брандта (Willy Brandt), при котором началась разрядка отношений между СССР и Западом. Ему задавали вопросы на исторические темы, в частности, об исторической концепции российского президента.

Петер Брандт

Петер Брандт

Брандт невысокого мнения о спущенных сверху "историко-политических директивах", сталинский режим он назвал "экстремально тираничной формой политического порядка", но и Польшу тех лет он не считает "мирным, демократическим порядком". По оценке этого историка, которую разделяют далеко не все в Германии, она была "слегка завуалированной агрессивной военной диктатурой с сильной антисемитской ориентацией". Что, однако, добавил он, нисколько не умаляет вероломность нападения нацистской Германии на Польшу и преступность самого гитлеровского режима.

Зашла на пресс-конференции речь и о подписанном в 1939 году германо-советском пакте о ненападении. Выступая 9 июня в упомянутых парламентских дебатах, сопредседатель фракции правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Александер Гауланд (Alexander Gauland) назвал этот пакт со стороны Сталина "учитывающим политические реалии правильным решением для собственного выживания" и тем самым фактически оправдал тогдашний сговор Берлина с Москвой.

Во время подписания пакта Молотова-Риббентропа 24 августа 1939 года

Во время подписания "пакта Молотова-Риббентропа" 24 августа 1939 года

Отвечая на вопрос DW, Петер Брандт заявил, что не разделяет оценку Гауланда. Во-первых, заявил историк, политики вообще не должны свысока выносить вердикты и выступать в роли непогрешимых судей, оценивая исторические события. Но широкую общественную дискуссию на такие темы он считает целесообразной и полезной.

Договоренности между нацистской Германией и Советским Союзом, по его словам, содержали "элементы союзнической коалиции", это было больше, чем пакт о ненападении. Вместе с тем, признает историк, в то время у СССР не было свободы выбора между пактом о ненападении с Германией, с одной стороны, и союзом с Великобританией и Францией - с другой.

Что же касается самого договора о ненападении, который часто называют "пактом Гитлера со Сталиным" или "пактом Молотова-Риббентропа", то, заявил Брандт, "следует различать между договором и его секретным протоколом, направленным на раздел Восточной Европы", который развязал Гитлеру руки для нападения на Польшу, а Сталину - для включения в состав СССР, в частности, стран Балтии и части Польши.

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  • Вермахт и Красная армия. 1939 г.

    Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года

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  • Вермахт и Красная армия. 1939 г.

    Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года

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    На трибуне: комбриг Семен Кривошеин (в темной кожанке), генералы Хайнц Гудериан, командующий пехотной дивизией Мориц фон Викторин и командир танковой группы Вальтер Неринг. Все эти немецкие генералы воевали позже на Восточном фронте. Особенно отличился Неринг, за что был неоднократно награжден, и Гудериан, который в 1941 году дошел до Москвы.

  • Вермахт и Красная армия. 1939 г.

    Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года

    Переводчик не нужен

    Генерал Гудериан и комбриг Кривошеин отлично понимали друг друга и вели беседу без переводчика. Оба хорошо знали французский язык: Гудериан - с детства, а Кривошеин учил его в Военной академии и совершенствовал в 1935 году во Франции, где был в служебной командировке. Французский был его рабочим языком и во время Гражданской войны в Испании, где Кривошеин командовал танковым отрядом.

  • Вермахт и Красная армия. 1939 г.

    Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года

    Междубурье

    В 1964 году Семен Кривошеин (на снимке справа), к тому времени генерал-лейтенант запаса, кавалер трех орденов Ленина, трех орденов Красного Знамени и других наград, выпустил книгу воспоминаний под названием "Междубурье". О вторжении в Польшу и совместном военном параде в Брест-Литовске пишет скупо, утверждая, что парада никакого не было, а было "прохождение торжественным маршем".

  • Вермахт и Красная армия. 1939 г.

    Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года

    Свастика рядом с серпом и молотом

    Так приветствовали самих себя в городке Янов войска вермахта и РККА. Через неделю после подписания в Москве "пакта Молотова-Риббентропа" с его секретным протоколом Гитлер напал на Польшу. 17 сентября без объявления войны польскую границу перешли с востока части Красной армии: 21 стрелковая и 13 кавалерийских дивизий, 16 танковых и 2 моторизованные бригады, более 600 тысяч человек.

  • Вермахт и Красная армия. 1939 г.

    Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года

    Перекур союзников

    Братания в сентябре 1939 года, конечно, не было: этого не допускали командиры. Уж очень крутым был поворот. Еще совсем недавно в СССР писали о "кровавом фашистском режиме", а в нацистской Германии - о "еврейском большевизме", а теперь "третий рейх" и сталинский Советский Союз - союзники.

  • Вермахт и Красная армия. 1939 г.

    Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года

    Любопытно познакомиться

    Немецкие мотоциклисты и командирский танк Красной армии Т-26.

  • Вермахт и Красная армия. 1939 г.

    Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года

    Обязательный политработник

    Из Москвы была дана команда, чтобы в переговорах с немцами в Брест-Литовске обязательно участвовал и политработник. Им стал батальонный комиссар Филипп Боровенский. На снимке он на переднем плане в шлеме, рядом с броневиком.

  • Вермахт и Красная армия. 1939 г.

    Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года

    За кулисами переговоров

    Договоривались офицеры обеих армий не только о том, как установить демаркационную линию, какую музыку будут играть на параде военные оркестры, и о других подобных формальностях. За кулисами остались переговоры о выдаче гестапо немецких и австрийских коммунистов, бежавших из "третьего рейха" в Советский Союз. Об этих последствиях германо-советского "братства по оружию" тоже пишет Герхард Пауль.

  • Вермахт и Красная армия. 1939 г.

    Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года

    Довольны не все

    Обстановка в Бресте (тогда он назывался Брест-Литовск) 20-22 сентября была теплая. Но, похоже, не всем это новое "боевое товарищество" было по душе. Или офицер Красной армии на снимке просто недоволен тем, что его снимает немецкий военный фотограф?

  • Вермахт и Красная армия. 1939 г.

    Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года

    Выезд в народ

    В командирской легковушке офицера вермахта. На заднем плане - местные жители. В кадр явно попали случайно.

    Автор: Ефим Шуман


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