Социал-демократы и Россия: фиаско Восточной политики Вилли Брандта?

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"Перемены через сближение" - когда-то так звучал лейтмотив политики СДПГ, направленной на разрядку напряженности в отношениях с СССР. Этот подход провалился? Вторжение РФ в Украину заставляет о многом задуматься.
Признавать ошибки всегда трудно. Политику делать это еще труднее. Именно поэтому столь примечательна речь, которую сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil) произнес 18 марта по случаю столетия со дня рождения Эгона Бара (Egon Bahr) - статс-секретаря в ведомстве федерального канцлера и полномочного представителя федерального правительства в Берлине в то время, когда правительство ФРГ возглавлял Вилли Брандт (Willy Brandt). Бар считается архитектором Восточной политики Брандта, результатом которой стали договоры ФРГ с Советским Союзом и Польшей, а впоследствии и с ГДР.
Уже в 1963 году Бар призывал к "переменам через сближение", вызывая возмущение многих в еще молодой Федеративной Республике Германии всего через два года после возведения Берлинской стены и в разгар холодной войны. Но стратег из СДПГ придерживался мнения, что жесткие противоречия не могут быть разрешены посредством нагнетания давления и ответного давления.
Политика разрядки была основана на признании статус-кво и убеждении, что по мере развития экономических связей с внешним миром в СССР начнется и процесс политической и социальной либерализации. Для Эгона Бара успешная дипломатия означала трезвый баланс интересов. Однажды он сказал школьникам: "Международная политика никогда не бывает связана с демократией или правами человека. Главное - это интересы государств. Помните об этом, что бы вам ни рассказывали на уроках истории".
В соответствии с этим принципом, вплоть до своей смерти в 2015 году, Бар выступал за интеграцию даже все более авторитарной России в европейскую архитектуру безопасности. Среди социал-демократов было много сторонников такого подхода. Однако сегодня Ларс Клингбайль считает его ошибочным. "Перемены посредством торговли" - это был главный принцип того времени. Однако такая концепция оказалась несостоятельной", - заявил политик на мероприятии в память об Эгоне Баре в Фонде Фридриха Эберта 18 марта.
Была ли СДПГ слишком наивной? "Оглядываясь назад, мы, конечно, должны спросить себя, должны ли мы были иначе оценить российское вторжение в Грузию в 2008 году, аннексию Крыма в 2014 году или заказные убийства в Лондоне и Берлине", - самокритично говорит Клингбайль. - Не ошиблись ли мы в знамениях времени?"
"Понимающие Россию" - так называли тех, кто всегда находил оправдание и объяснение действиям президента России Владимира Путина и отмахивался от всех опасений по поводу постоянно растущей зависимости Германии от поставок российских энергоносителей. Особенно много их было в восточногерманских землях, на территории бывшей ГДР.
Но самым главным "понимающим Россию" был и остается Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder), член СДПГ, занимавший с 1998 по 2005 год должность канцлера ФРГ. Вместе с Путиным он сыграл важную роль в продвижении строительства двух газопроводов "Северный поток". Они соединяют Германию и Россию напрямую через Балтийское море, что делает менее значимыми другие газопроводы, проходящие через Украину и Польшу.
"Мы всегда предупреждали насчет "Северного потока", - говорит украинка Людмила Мельник, научный сотрудник Института европейской политики в Берлине. - Мы говорили, что когда трубопровод будет построен, в Украине появятся российские войска".
Раскаяние в СДПГ велико. И все же успех Восточной политики не стоит сбрасывать со счетов, считают в партии. "Бар и Брандт жили в другое время и были дальновидными стратегами и сторонниками примирения. К тому же они понимали, что сближение и сотрудничество предполагают наличие собственной силы, - подчеркивает глава СДПГ Клингбайль. - Во времена Вилли Брандта оборонный бюджет составлял более трех процентов от нашей экономической мощи".
В последние десятилетия Германия никогда не достигала согласованного в НАТО уровня расходов на оборону в два процента ВВП. Теперь это должно измениться. Канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) говорит о "поворотном моменте" во внешней политике и политике безопасности и объявляет о выделении 100 миллиардов евро на перевооружение бундесвера. Кроме того, в Германии планируется снизить зависимость от России в энергетическом секторе, найти новых поставщиков газа и нефти и расширить использование возобновляемых источников энергии.
Выступая на памятном мероприятии в Фонде Фридриха Эберта, Шольц сказал, что задается вопросом о том, что посоветовали бы Эгон Бар и Вилли Брандт при нынешнем развитии событий. Даже после начала войны сам он остается при мнении, что мир в Европе возможен только вместе с Россией, но не против нее, добавил Шольц.
"Но в то же время мы должны признать, что нынешняя политика российского руководства представляет собой реальную угрозу безопасности в Европе. Это прискорбная отправная точка для выработки политики в отношении России, которая должна начинаться с трезвого взгляда на реальность в духе Эгона Бара, но которая на этом не остановится", - продолжил канцлер Германии. Если хочешь мира, нужно быть готовым к переговорам, подчеркнул он и приобщил: "Мы тоже держим каналы связи открытыми и используем все возможности для посредничества".
Для Олафа Шольца очень важно не отождествлять Путина с Россией: "Не российский народ принял роковое решение о вторжении в Украину. Эта война - война Путина". Делать такое различие очень важно, "чтобы не поставить под угрозу примирение между немцами и русскими после Второй мировой войны". Но это столь же важно и для тех, кто выходит на демонстрации в России против войны и Путина, отметил глава правительства Германии.
Во время своего визита в Москву в середине февраля канцлер также пообщался с представителями российского гражданского общества. Один из них сказал ему: "Знаешь, демократия вырастает из нас, людей", - вспоминает Шольц. Это - факт, который после падения Берлинской стены было нелегко осознать и Эгону Бару, и другим ведущим западногерманским социал-демократам.
В 1989 году, когда на улицах ГДР уже давно шли демонстрации с участием десятков тысяч людей, СДПГ все еще держалась за Социалистическую единую партию Германии (СЕПГ) как за предпочтительного партнера по диалогу в Восточном Берлине. Позже Эгон Бар назвал это ошибкой. Слишком мало внимания уделялось растущей оппозиции, то есть борцам за гражданские права в ГДР, признал он.
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