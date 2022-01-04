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Вилли Брандт
Фото: picture-alliance/K. Rose

Вилли Брандт

Вилли Брандт (1913-1992)- немецкий социал-демократ, федеральный канцлер Германии в 1969-1974 годах.

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Контекст

Дмитрий Муратов показывает зрителям в зале фотографию Владимира Кара-Мурзы

Ненобелевская речь Дмитрия Муратова в Бонне: что нужно знать

Ненобелевская речь Дмитрия Муратова в Бонне: что нужно знать

Лауреат Нобелевской премии мира прочел в Бонне Лекцию имени Вилли Брандта.
Культура18 декабря 2023 г.
Вилли Брандт 7 декабря 1970 года в Варшаве

Почему канцлер ФРГ встал на колени

Почему канцлер ФРГ встал на колени

7 декабря 1970 года Вилли Брандт опустился на колени перед памятником жертвам подавленного восстания в Варшавском гетто.
История7 декабря 2022 г.
Варшава, 1970 год

Вилли Брандт - внебрачный сын, эмигрант, бургомистр, канцлер

Вилли Брандт - внебрачный сын, эмигрант, бургомистр, канцлер

Ключевым моментом в биографии Вилли Брандта стало коленопреклонение в Варшаве. | 26 фотографий
История8 октября 2022 г.
Слева направо: статс-секретарь в ведомстве федерального канцлера ФРГ Эгон Бар, канцлер ФРГ Вилли Брандт, министр иностранных дел ФРГ Вальтер Шеель, дипломат Рюдигер фон Вехмар и статс-секретарь в МИД ФРГ Пауль Франк на Красной площади в Москве (фото из архива)

СДПГ и Россия: фиаско Восточной политики Вилли Брандта?

СДПГ и Россия: фиаско Восточной политики Вилли Брандта?

"Перемены через сближение" - так звучал лейтмотив политики СДПГ по отношению к СССР. Был ли такой подход ошибкой?
Политика26 марта 2022 г.
Фотоколлаж Олаф Шольц - Владимир Путин

Какой будет политика ФРГ в отношении РФ при канцлере Шольце?

Какой будет политика ФРГ в отношении РФ при канцлере Шольце?

Выработка единой "новой восточной политики" будет первым серьезным испытанием для канцлера ФРГ и главы германского МИДа.
Политика11 января 2022 г.
Отец и сын Навальные

Журналу Der Spiegel исполнилось 75 лет

Журналу Der Spiegel исполнилось 75 лет

Навальный дал свое первое интервью после отравления именно изданию Der Spiegel. Еще факты о журнале - в галерее DW.
Культура4 января 2022 г.
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