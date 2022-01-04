You need to enable JavaScript to run this app.
Перейти к содержанию
Перейти к главному меню
К другим проектам DW
Последние видео
Последние аудио
Регионы
Россия
Украина
Беларусь
Германия
Европа
Темы
Права человека
Геополитика
Экология
Рубрики
Политика и экономика
Культура и стиль жизни
По Германии
Последние аудио
Последние видео
В фокусе
Война в Украине
Теракт в "Крокус Сити Холле"
Ситуация в Беларуси
Реклама
Фото: picture-alliance/K. Rose
Вилли Брандт
Вилли Брандт (1913-1992)- немецкий социал-демократ, федеральный канцлер Германии в 1969-1974 годах.
Пропустить раздел Контекст
Контекст
Ненобелевская речь Дмитрия Муратова в Бонне: что нужно знать
Ненобелевская речь Дмитрия Муратова в Бонне: что нужно знать
Лауреат Нобелевской премии мира прочел в Бонне Лекцию имени Вилли Брандта.
Культура
18.12.2023
18 декабря 2023 г.
Почему канцлер ФРГ встал на колени
Почему канцлер ФРГ встал на колени
7 декабря 1970 года Вилли Брандт опустился на колени перед памятником жертвам подавленного восстания в Варшавском гетто.
История
07.12.2022
7 декабря 2022 г.
Вилли Брандт - внебрачный сын, эмигрант, бургомистр, канцлер
Вилли Брандт - внебрачный сын, эмигрант, бургомистр, канцлер
Ключевым моментом в биографии Вилли Брандта стало коленопреклонение в Варшаве. | 26 фотографий
История
08.10.2022
8 октября 2022 г.
СДПГ и Россия: фиаско Восточной политики Вилли Брандта?
СДПГ и Россия: фиаско Восточной политики Вилли Брандта?
"Перемены через сближение" - так звучал лейтмотив политики СДПГ по отношению к СССР. Был ли такой подход ошибкой?
Политика
26.03.2022
26 марта 2022 г.
Какой будет политика ФРГ в отношении РФ при канцлере Шольце?
Какой будет политика ФРГ в отношении РФ при канцлере Шольце?
Выработка единой "новой восточной политики" будет первым серьезным испытанием для канцлера ФРГ и главы германского МИДа.
Политика
11.01.2022
11 января 2022 г.
Журналу Der Spiegel исполнилось 75 лет
Журналу Der Spiegel исполнилось 75 лет
Навальный дал свое первое интервью после отравления именно изданию Der Spiegel. Еще факты о журнале - в галерее DW.
Культура
04.01.2022
4 января 2022 г.
Показать больше
Реклама