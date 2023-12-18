Ненобелевская речь Дмитрия Муратова в Бонне: что нужно знать

Лауреат Нобелевской премии мира прочел в Бонне Лекцию имени Вилли Брандта. В ней он призвал спасать политзаключенных, вернуться к "менеджменту мира" и раскритиковал приверженность Запада "реальной политике".

"Прежде всего я хочу предупредить вас, что 1 сентября меня объявили врагом народа, то есть иностранным агентом. Поэтому общение со мной токсично и небезопасно, и я сделаю короткую паузу, чтобы те из вас, кто обладает некрепкой нервной системой, могли выйти из зала", - с этих слов начал свое выступление лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов перед слушателями, собравшимися в начале декабря в главном актовом зале Боннского университета, чтобы послушать Лекцию имени Вилли Брандта (Willy-Brandt-Vortrag).

Цикл этих лекций был начат два года назад немецким Фондом имени Фридриха Эберта (Friedrich-Ebert-Stiftung) по случаю 50-летия присуждения Вилли Брандту Нобелевской премии мира в 1971 году. Ежегодными выступлениями нобелевских лауреатов премии мира в рамках этого мероприятия его устроители хотят не только отдать дань уважения бывшему канцлеру ФРГ, но и связать его имя с сегодняшними мировыми политическими событиями.

Речь в защиту российских политзаключенных

Лекция Дмитрия Муратова называлась "Завтра будет хуже, чем послезавтра. Новый мировой порядок формируется в борьбе между блоком диктатур и альянсом демократий". Но главный редактор закрытой российскими властями "Новой газеты" говорил не только о том, как великие политики прошлого могут помочь в борьбе с современными диктаторами. Он выступил в крайне важном для себя качестве правозащитника, произнеся страстную речь в защиту российских политических заключенных.

В самом начале выступления Дмитрия Муратова в зале возникли неполадки со звуком - в наушниках у слушателей не звучал синхронный перевод. Пока решали эту проблему, Муратов достал из папки большие фотографии россиян, приговоренных к тюремным срокам по "политическим" статьям, и показал их собравшимся в зале. "Вот те люди, о которых я сегодня буду говорить, - обратился он к аудитории. - Вначале я покажу вам их фотографии, а потом расскажу о них". На снимках, сделанных в зале суда, были Алексей Навальный и Владимир Кара-Мурза, Алексей Горинов и Эван Гершкович, Евгения Беркович и Светлана Петрийчук… Одну за другой Муратов поднимал фотографии вверх. В зале повисла такая напряженная тишина, что Муратов вынужден был разрядить ее, заметив, что "это - не минута молчания".

"Мы очень быстро привыкли к своему бессилию"

После того, как проблема со звуком была решена, Дмитрий Муратов, как и обещал, рассказал истории целого ряда российских политзаключенных, вновь сопровождая рассказ фотографиями. Он показал снимок сильно исхудавшего после нескольких лет заключения Алексея Навального, подчеркнув, что сидеть в тюрьме оппозиционер вынужден будет еще 19 лет. Муратов рассказал о муниципальном депутате Алексее Горинове, приговоренном к семи годам заключения "за то, что произнес слово, которое запрещено в России произносить: первое слово в известном романе Льва Толстого, в котором второе слово "мир".

Он напомнил собравшимся о Жене Беркович и Светлане Петрийчук - "блестящих, потрясающих режиссерке и драматурге", которые уже больше полугода сидят по обвинению в "оправдании терроризма" - за пьесу о том, как "одиноких беззащитных женщин вербуют террористы в террористические организации". Выразил поддержку американскому корреспонденту Wall Street Journal в Москве Эвану Гершковичу, обвиненному в шпионаже, и призвал международное сообщество прилагать больше усилий по его освобождению или обмену. "Мы вообще рано научились опускать руки. Мы очень быстро привыкли к своему бессилию. Мы оправдываем себя тем, что мы ничего не можем", - констатировал Дмитрий Муратов.

"Это публичная месть! Ну, хотите я вам скажу, что это публичная казнь?" - с гневом воскликнул нобелевский лауреат, когда рассказывал о том, что к 25 годам тюремного заключения Владимира Кара-Мурзу приговорил судья Сергей Подопригоров, попавший под санкции США из-за "дела Магнитского", раскрыть которое помогал именно Кара-Мурза.

Приговор художнице Саше Скочиленко, осужденной на семь лет за замену ценников в супермаркете антивоенными наклейками, Муратов назвал "приговором статье конституции, где сказано, что каждый имеет право на свои убеждения". "Она больной человек. У нее в камере висел холтер - монитор сердечной деятельности, и ей не дали поменять в нем батарейки. Ее не пускали в туалет. Откуда эта беспощадность? Она для того, чтобы люди не участвовали в судьбе своей страны. Чтобы каждый видел перед глазами Сашу Скочиленко и понимал: если за такую бумажечку дали семь лет, надо молчать", - горько констатировал главред запрещенной в РФ "Новой газеты".

Вернуться к "менеджменту мира"

В своем выступлении Дмитрий Муратов обратился к современным политикам с призывом вернуться к "менеджменту мира", который сформировали выдающиеся политики прошлого: Вилли Брандт, Франсуа Миттеран, Михаил Горбачев, Джимми Картер и ряд других государственных деятелей. В 1960-1970-е годы мир тоже не раз был охвачен кризисами, которые лишь на шаг отделяли человечество от ядерной войны, напомнил нобелевский лауреат, но политикам, которые "думали не о себе и не о своей власти, а о жизни на планете и о судьбе людей", удавалось предотвратить катастрофу.

Муратов предложил заново подписать соглашения между СССР и США о предотвращении ядерной войны - единственные соглашения между Россией и Соединенными Штатами в области ядерной безопасности, действующие до сих пор. "Мне интересно, сумеют ли найти в себе силы Путин и Байден поставить свои подписи так же, как когда-то поставили Никсон и Брежнев", - сказал нобелевский лауреат премии мира.

Он также призвал "вернуть к жизни великие документы, которые сумели создать великие политики", в частности, Хельсинкские соглашения. Во времена, когда "на каждом шагу говорят о строительстве нового мирового порядка", Муратов предложил вспомнить основные принципы соглашений, подписанных в 1975 году 35 государствами, в том числе СССР и Западной Германией: "Неприменение силы и угрозы силы. Нерушимость границ. Мирное урегулирование споров. Невмешательство во внутренние дела. Уважение прав человека и основных свобод, включая свободу мысли, свободу совести и убеждений. Равноправие народов. Согласие между государствами". "Положите снова на стол Хельсинкские соглашения. И Женевские соглашения. А не создавайте свой мировой порядок", - обратился Дмитрий Муратов к современным политикам.

"Нельзя решать судьбу Украины, не учитывая мнение украинцев"

Еще одной темой, которую главный редактор "Новой газеты" затронул в своем выступлении, стала ситуация в Украине. Муратов не раз говорил, что как гражданин страны, ведущей боевые действия на территории Украины, он считает абсолютно неприемлемым давать какие-то советы украинским политикам и украинскому народу.

Однако в то время, когда в публичном пространстве стали все чаще появляться призывы к Украине о прекращении огня и мирных переговорах, Муратов подчеркнул: "Невозможно давить на президента Зеленского или следующего президента, Байдена или Путина без учета мнения украинского народа. Невозможно решать ситуацию с Украиной, вопросы войны и мира в офисах, под ковром. Жители Украины окончательно стали субъектом политики. И без учета мнения украинского народа ничего не получится".

Запад должен "вытаскивать политзаключенных"

Вторая часть выступления Дмитрия Муратова проходила в виде дискуссии c участием профессора политологии Боннского университета Франка Деккера (Frank Decker). В ней Муратов снова затронул тему обмена политзаключенными. "Политика вызволения политических заключенных должна стать международной", - заявил нобелевский лауреат. Он уверен в том, что "методы обмена должны быть тайными, а намерения - открытыми".

Западу следует заявить о том, что он намерен "вытаскивать политзаключенных", при этом не только в России, но и в Беларуси, в Иране и в других странах. "Достаточно посмотреть карту "Репортеров без границ", чтобы понять, что происходит, - констатировал он. - Политики должны заявить, что не бросят людей в беде. А уж как конкретно это будет происходить, кого, на кого и по какому курсу будут менять - оставим это профессионалам".

"Демократические ценности надо защищать заново"

В выступлении Муратова прозвучала и существенная доля критики в адрес западных политиков. Ведь именно их приверженность "реальной политике" и готовность и дальше иметь дело с Путиным придали президенту РФ изрядную долю уверенности в том, что ему никто не возразит, если он будет отстаивать интересы России "так, как он их понимает", считает Дмитрий Муратов. "С одной стороны, политики говорили о правах человека, а с другой стороны, все, что им было нужно, - это надежное торговое партнерство. А Путин всегда был отличным торговым партнером", - констатировал Муратов.

"Запретить войну", - потребовал Горбачев с трибуны ООН Фото: Marina Baranovska/DW

По его словам, ведя торговлю с рядом стран, у которых есть энергоресурсы, весь мир закрывает глаза на права человека, чтобы получать энергоносители. И эта политика привела к тому, что "странам, у которых есть энергоносители, можно было игнорировать права человека". "Все забыли великую триаду академика Андрея Сахарова: мир, прогресс и права человека. Не будет прогресса без мира и не будет мира без прав человека".

Демократия была ценностью, когда она была синонимом комфорта, считает Муратов. Сейчас она перестает быть ценностью, поскольку стала доставлять дискомфорт. Именно этим он объясняет рост популярности правых партий и уверенную позицию Владимира Путина на международной арене. "Мир оказался в ситуации, когда демократические ценности необходимо защищать заново", - уверен лауреат Нобелевской премии мира.

Выступление Горбачева в ООН

Свое выступление Дмитрий Муратов завершил тем, что подарил ведущему дискуссии Франку Деккеру фотографию Михаила Горбачева, снятую в тот момент, когда тот говорил "о главном праве человека". Муратов рассказал историю создания этого снимка.

В тот день Горбачев пришел в редакцию "Новой газеты" на какой-то праздник. Когда все уже сидели за столом, Горбачев сказал, что вначале хочет прочитать свою речь в ООН. "Я сказал: "Михаил Сергеевич, может, вначале выпьем, а потом речь?" - вспоминал Муратов. - Но Горбачев сказал: "Вначале - речь", - и достал толстую пачку бумаг. Он открыл первую страницу и прочитал: "Выступление Горбачева в Организации Объединенных Наций". Перевернул страницу и прочитал еще: "Запретить войну". "И это все?", - спросил Муратов. А Горбачев ответил: "А чего тебе еще?"

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