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Нобелевский комитет: РФ хочет заставить Муратова замолчать

Александра Иванова
2 сентября 2023 г.

Обвинения российских властей в адрес главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова, признанного "иноагентом", Нобелевский комитет назвал "политически мотивированными".

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Главред "Новой газеты", лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов
Главред "Новой газеты", лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий МуратовФото: Philipp Boell/DW

Российские власти хотят заставить замолчать главного редактора "Новой газеты", лауреата Нобелевской премии мира 2021 года Дмитрия Муратова. Так в субботу, 2 сентября, председательница Нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен прокомментировала решение российских властей объявить Муратова "иноагентом".

Дмитрий Муратов был награжден премией мира "за усилия в продвижении свободы слова и информации, а также независимой журналистики", говорится в заявлении Рейсс-Андерсен. Тот факт, что "российские власти пытаются заставить его замолчать", она называет прискорбным и подчеркивает, что выдвинутые против Муратова обвинения являются "политически мотивированными".

По словам Рейсс-Андерсен, Нобелевский комитет продолжит поддерживать важную работу, которую проделывают Дмитрий Муратов и независимое издание "Новая газета".

Внесение Дмитрия Муратова в список "иноагентов"

Минюст РФ объявил о присвоении главреду "Новой газеты" статуса "иноагента" 1 сентября. По данным министерства, Муратов участвовал "в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, использовал иностранные площадки для распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике Российской Федерации".

В 2021 году Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира совместно с филиппинской журналисткой Марией Ресса. Тогда он заявил, что посвящает награду своим коллегам, которые "отдали жизни за свою профессию".

В июне 2022 года Дмитрий Муратов продал медаль Нобелевской премии мира с аукциона торгового дома Heritage Auctions за 103,5 млн долларов (98,4 млн евро). Деньги он направил на помощь украинским детям-беженцам.

Закон об "иностранных агентах" появился в России в 2012 году. Как правило, Минюст РФ пополняет списки "иноагентов" еженедельно, по пятницам. Статус "иноагента" налагает на человека множество обязанностей и ограничений. С 1 декабря 2022 года закон позволяет объявлять "иноагентами" не только тех, кто получает средства из-за рубежа, но и тех, кто получает иностранную "поддержку", а также "находится под иностранным влиянием".

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