Муратов и Ресса призвали Красный Крест помочь Навальному

Отбывающий срок Алексей Навальный часто подвергается наказаниям "по любому поводу" и не получает всей необходимой медицинской помощи, говорится в открытом письме Дмитрия Муратова и Марии Рессы.

Лауреаты Нобелевской премии мира за 2021 год Дмитрий Муратов и Мария Ресса призвали Международный комитет Красного Креста вмешаться в ситуацию с российским оппозиционером Алексеем Навальным. "Невозможно чувствовать себя человеком, когда рядом, в тюрьмах и лагерях, мучают политических заключенных", - говорится в открытом письме Муратова и Рессы, обнародованном во вторник, 24 января. Его авторы указали, что отбывающий срок политик часто подвергается наказаниям "по любому поводу", а также не получает всей необходимой медицинской помощи.

"Поступите так, как вам подсказывает ваш универсальный гуманитарный принцип: "Предотвращение страданий людей", - отмечается в обращении к гуманитарной организации, трижды получавшей Нобелевскую премию мира. "Воспользуйтесь своим правом. Пока мучения продолжаются, все мы - соучастники палачей", - подчеркнули Муратов и Ресса.

Несколько уголовных дел и неоднократное помещение в ШИЗО

Алексей Навальный в январе 2021 года вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после атаки с помощью отравляющего вещества "Новичок". В феврале 2021-го суд заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев. Политик находится в колонии №6 в Мелехово Владимирской области.

В марте 2022 года Навальному добавили еще 9 лет по делу о мошенничестве: власти считают, что оппозиционер тратил на личные нужды средства, собранные на деятельность основанного им Фонда борьбы с коррупцией. В октябре 2022-го стало известно, что в отношении политика возбуждено новое уголовное дело по обвинению в пропаганде терроризма. За время содержания в ИК-6 c июня прошлого года Навального неоднократно отправляли в штрафной изолятор (ШИЗО).

Днем ранее стало известно об открытом письме адвокатов в поддержку российского оппозиционера. Документ, подписи под которым поставили 103 человека, направлен лично президенту России Владимиру Путину, рассказал DW инициатор обращения. А соратники политика ко второй годовщине его возращения в РФ инициировали кампанию солидарности с Навальным и другими политическими заключенными в России.

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