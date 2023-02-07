Мосгорсуд окончательно лишил лицензии "Новую газету"

Московский городской суд отклонил жалобу "Новой газеты" (НГ) и окончательно лишил лицензии печатную версию издания и журнала "Новая рассказ-газета", сообщил корреспондент "Новой газеты Европа" из зала суда. Тем самым оставлено без изменений решение Басманного суда Москвы, вынесенное в сентябре 2022 года. В жалобе на вердикт суда первой инстанции представитель "Новой газеты" настаивал на его незаконности, просил апелляционный суд отменить его и вынести по делу новое решение.

Роскомнадзор добивался лишения лицензий обоих изданий, используя формальные поводы, подчеркнули журналисты. "Новую газету" обвинили в том, что она не предоставила обновленный устав издания после смены учредителей в 2006 году. А нарушение "Новой рассказ-газеты", по мнению ведомства, заключалось в том, что она не выходила больше года. В свою очередь сотрудники редакции заявляли, что все необходимы документы были в распоряжении чиновников.

Второе предупреждение от Роскомнадзора

В марте 2022 года, спустя несколько дней после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, "Новая газета" объявила, что приостанавливает до окончания войны в Украине выпуск издания на сайте, в соцсетях и в бумажном виде. Она объяснила это решение тем, что получила второе предупреждение от Роскомнадзора, из-за чего "газета не может продолжать работать". Покинувшие Россию журналисты НГ запустили в Латвии зарубежный проект "Новая газета Европа".

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов в 2021 году стал одним из лауреатов Нобелевской премии мира. В обосновании Нобелевского комитета указывалось, что Муратов не отказался от независимой политики "Новой газеты", несмотря на неоднократные угрозы в адрес сотрудников издания и убийства нескольких журналистов.

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