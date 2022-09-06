Суд в Москве отозвал регистрацию "Новой рассказ-газеты"

Басманный суд Москвы во вторник, 6 сентября, аннулировал свидетельство о регистрации издания "Новая рассказ-газета" - проекта редакции "Новой газеты", начатого после прекращения ее выпуска. Соответствующий иск подал Роскомнадзор.

Претензии ведомства были связаны с тем, что первый выпуск издания, зарегистрированного в 2009 году, вышел в свет в июле 2022-го. При этом лишь в конце мая текущего года Роскомнадзор установил в ходе мониторинга, что журнал не издавался длительное время. В свою очередь представитель редакции предоставил суду несколько экземпляров издания, в частности августовский номер. Он также сообщил, что РКН был уведомлен 1 июля о планирующемся июльском выпуске и что у властей нет оснований для признания СМИ недействительным.

Суд лишил лицензии печатную версию "Новой газеты"

Накануне Басманный суд по требованию Роскомнадзора лишил лицензии печатную версию "Новой газеты", которая была выдана в 2006 году. Иск основывался на смене в 2006 году учредителя редакции. При этом "Новая газета" не предоставило в Роскомнадзор устав, как это требует закон "О СМИ". В свою очередь защита издания заявила, что "Новая газета" начала выходить в 2002 году, а четыре года спустя в редакции произошли незначительные изменения, которые не требовали подачи нового устава для регистрации.

В марте, спустя несколько дней после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, "Новая газета" объявила, что приостанавливает выпуск газеты на сайте, в соцсетях и в бумажном виде до окончания войны в Украине. Издание объяснило это решение тем, что получила второе предупреждение от Роскомнадзора, из-за чего "газета не может продолжать работать". Покинувшие Россию журналисты НГ запустили зарубежный проект "Новая газета. Европа", а оставшиеся в РФ члены редакции начали выпускать журнал "Новая рассказ-газета".

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