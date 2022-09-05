"Новая газета" о лишении лицензии: Наших коллег вновь убили

Редакция "Новой газеты" резко осудила решение Басманного суда Москвы аннулировать лицензию печатной версии этого издания. "Сегодня убили газету. Украли 30 лет жизни у ее сотрудников. Лишили читателей права на получение информации", - говорится в заявлении редакционного коллектива, опубликованном в понедельник, 5 сентября. "Сегодня повторно убили наших коллег, уже убитых этим государством за исполнение своего профессионального долга", - указали журналисты.
"Новой газете" не нужны ваши бумажки. Она была, есть и будет. Даже тогда, когда не будет ни этой власти, ни этих судей, ни этих клерков. Свободный дух веет где хочет и как пожелает", - резюмировала редакция. Журналисты особо выделили долгую историю издания и присутствие двух лауреатов Нобелевской премии - Михаила Горбачева и Дмитрия Муратова - среди основателей газеты.
По словам редакции, нарушения нет. "Все документы у этих клерков, которые мнят себя государевыми опричниками, есть. Что мы и доказали в суде", - отметили журналисты. Главный редактор Дмитрий Муратов заверил, что решение суда будет обжаловано.
В марте, спустя несколько дней после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, "Новая газета" объявила, что приостанавливает до окончания войны в Украине выпуск издания на сайте, в соцсетях и в бумажном виде. Она объяснила это решение тем, что получила второе предупреждение от Роскомнадзора, из-за чего "газета не может продолжать работать". Покинувшие Россию журналисты НГ запустили зарубежный проект "Новая газета. Европа".