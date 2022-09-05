"Новая газета" о лишении лицензии: Наших коллег вновь убили

"Новая газета" будет существовать и после действующей в России власти и судей, заявила редакция в ответ на решение Басманного суда Москвы лишить издание лицензии печатной версии по иску Роскомнадзора.

Редакция "Новой газеты" резко осудила решение Басманного суда Москвы аннулировать лицензию печатной версии этого издания. "Сегодня убили газету. Украли 30 лет жизни у ее сотрудников. Лишили читателей права на получение информации", - говорится в заявлении редакционного коллектива, опубликованном в понедельник, 5 сентября. "Сегодня повторно убили наших коллег, уже убитых этим государством за исполнение своего профессионального долга", - указали журналисты.

"Новой газете" не нужны ваши бумажки. Она была, есть и будет. Даже тогда, когда не будет ни этой власти, ни этих судей, ни этих клерков. Свободный дух веет где хочет и как пожелает", - резюмировала редакция. Журналисты особо выделили долгую историю издания и присутствие двух лауреатов Нобелевской премии - Михаила Горбачева и Дмитрия Муратова - среди основателей газеты.

Суд удовлетворил требование Роскомнадзора

Несколькими часами ранее Басманный суд признал недействительной и аннулировал лицензию печатной версии "Новой газеты", удовлетворив требование Роскомнадзора. По версии ведомства, газета не представила устав редакции в 2006 году, после смены учредителя.

По словам редакции, нарушения нет. "Все документы у этих клерков, которые мнят себя государевыми опричниками, есть. Что мы и доказали в суде", - отметили журналисты. Главный редактор Дмитрий Муратов заверил, что решение суда будет обжаловано.

В марте, спустя несколько дней после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, "Новая газета" объявила, что приостанавливает до окончания войны в Украине выпуск издания на сайте, в соцсетях и в бумажном виде. Она объяснила это решение тем, что получила второе предупреждение от Роскомнадзора, из-за чего "газета не может продолжать работать". Покинувшие Россию журналисты НГ запустили зарубежный проект "Новая газета. Европа".

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