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Человек держит в руках печатный выпуск "Новой газеты" с изображением России на первой полосе
Печатный выпуск "Новой газеты" (март 2022 года)Фото: Dmitry Feoktistov/TASs/dpa/picture alliance
СМИРоссия

"Новая газета" о лишении лицензии: Наших коллег вновь убили

Павел Мыльников
31 мин. назад

"Новая газета" будет существовать и после действующей в России власти и судей, заявила редакция в ответ на решение Басманного суда Москвы лишить издание лицензии печатной версии по иску Роскомнадзора.

https://www.dw.com/ru/novaa-gazeta-ob-annulirovanii-licenzii-nasih-kolleg-povtorno-ubili/a-63021661

Редакция "Новой газеты" резко осудила решение Басманного суда Москвы аннулировать лицензию печатной версии этого издания. "Сегодня убили газету. Украли 30 лет жизни у ее сотрудников. Лишили читателей права на получение информации", - говорится в заявлении редакционного коллектива, опубликованном в понедельник, 5 сентября. "Сегодня повторно убили наших коллег, уже убитых этим государством за исполнение своего профессионального долга", - указали журналисты.

"Новой газете" не нужны ваши бумажки. Она была, есть и будет. Даже тогда, когда не будет ни этой власти, ни этих судей, ни этих клерков. Свободный дух веет где хочет и как пожелает", - резюмировала редакция. Журналисты особо выделили долгую историю издания и присутствие двух лауреатов Нобелевской премии - Михаила Горбачева и Дмитрия Муратова - среди основателей газеты.

Суд удовлетворил требование Роскомнадзора

Несколькими часами ранее Басманный суд признал недействительной и аннулировал лицензию печатной версии "Новой газеты", удовлетворив требование Роскомнадзора. По версии ведомства, газета не представила устав редакции в 2006 году, после смены учредителя.

По словам редакции, нарушения нет. "Все документы у этих клерков, которые мнят себя государевыми опричниками, есть. Что мы и доказали в суде", - отметили журналисты. Главный редактор Дмитрий Муратов заверил, что решение суда будет обжаловано.

В марте, спустя несколько дней после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, "Новая газета" объявила, что приостанавливает до окончания войны в Украине выпуск издания на сайте, в соцсетях и в бумажном виде. Она объяснила это решение тем, что получила второе предупреждение от Роскомнадзора, из-за чего "газета не может продолжать работать". Покинувшие Россию журналисты НГ запустили зарубежный проект "Новая газета. Европа".

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