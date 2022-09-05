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Один из экземпляров "Новой газеты" в газетном киоске
Один из экземпляров "Новой газеты" в газетном киоске (фото из архива)Фото: Vladimir Gerdo/ITAR-TASS/IMAGO
ПолитикаРоссия

Суд в Москве аннулировал лицензию печатной "Новой газеты"

Ольга Лебедева
16 мин. назад

Басманный суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о лишении "Новой газеты" лицензии, выданной в 2006 году. Главный редактор Дмитрий Муратов пообещал обжаловать решение.

https://www.dw.com/ru/sud-v-moskve-annuliroval-licenziu-pecatnoj-versii-novoj-gazety/a-63019725

Басманный суд Москвы признал недействительной и аннулировал лицензию печатной версии "Новой газеты". В понедельник, 5 сентября, он удовлетворил соответствующее требование Роскомнадзора.

Как отмечает "Медиазона", иск российского ведомства основывался на смене в 2006 году учредителя редакции. При этом "Новая газета" не предоставило в Роскомнадзор устав, как это требует закон "О СМИ". В свою очередь защита издания заявила, что "Новая газета" начала выходить в 2002 году, а четыре года спустя в редакции произошли незначительные изменения, которые не требовали подачи нового устава для регистрации.

Муратов пообещал обжаловать решение

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов назвал решение Басманного суда "ничтожным", "заказным" и "политическим". Оно не имеет под собой " ни малейшего законного основания" и будет обжаловано, указал он.

В марте, спустя несколько дней после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, "Новая газета" объявила, что приостанавливает выпуск газеты на сайте, в соцсетях и в бумажном виде до окончания войны в Украине. Издание объяснило это решение тем, что получила второе предупреждение от Роскомнадзора, из-за чего "газета не может продолжать работать". Покинувшие Россию журналисты НГ запустили зарубежный проект "Новая газета. Европа".

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