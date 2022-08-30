Главред "Новой" о "деле Заякина": Он многим перешел дорогу

В понедельник, 29 августа, стало известно об уголовном деле против Андрея Заякина. Ученого-физика, сооснователя общества "Диссернет" и автора "Новой газеты" подозревают в финансировании экстремистской деятельности (ч.1 ст. 282.3 УК РФ, наказание - до восьми лет лишения свободы) - а именно, в денежном переводе "Фонду борьбы с коррупцией" Алексея Навального. В квартире Заякина прошел обыск, суд запретил ему пользоваться интернетом и покидать квартиру в ночное время.

О последнем расследовании Заякина и о его возможных врагах DW рассказал главный редактор "Новой газеты. Европа" Кирилл Мартынов.

DW: Как бы вы описали Андрея Заякина и его работу?

Кирилл Мартынов: Андрей Заякин - удивительный человек, совершенно необычный. Мне кажется, он один такой в нашем культурном пространстве. Тем более было неприятно услышать новость о том, что у российских властей есть претензии к нему. Дело в том, что Андрей - нормальный академический ученый-физик. У него большое количество научных публикаций.

В какой-то момент внутренняя потребность в том, чтобы бороться за справедливость, привела его из очень серьезной академической науки в журналистику и активизм, я бы даже сказал, в правозащиту. Самый известный проект, который Андрей делал и делает, - это "Диссернет". Проект, в рамках которого в течение многих лет ловят академических жуликов - людей, которые украли свои диссертации. "Диссернет" раскрывал фабрики по производству ненастоящих диссертаций.

Кирилл Мартынов Фото: DW

Обычно какому-нибудь уважаемому человеку - чиновнику, например - пишут диссертацию на заказ. Он потом всем говорит, что он большой ученый. Кампания по поиску плагиата в такого рода работах идет очень успешно. После 24 февраля у Андрея с его коллегами были планы расширять этот проект.

Причем задача его - стратегическая, если учесть, что когда-то будет переоценка отношений мировой академической науки с российской, которая сейчас более или менее невозможна. Это задача побороться за реальные научные ценности для тех людей, которые в России считают себя учеными.

- Чем он занимается в "Новой газете"?

- Он, мне кажется, получает удовольствие от того, что в принципе находит какую-то сложную новую информацию, структурирует ее, разбирается и публикует. Он предполагает, что его расследования могут менять ситуацию в мире и делать российское общество лучше. По крайне мере так было до войны.

В "Новой газете" в Москве он был руководителем дата-отдела. То есть он занимался современными расследованиями, построенными вокруг больших данных. Эту работу он продолжил, когда стал автором и нашим коллегой по "Новой газете. Европа".

Например, в тексте, опубликованном как раз в день задержания, Андрей пишет о том, как на предстоящих выборах будет работать система электронного голосования, которая позволила фальсифицировать выборы в Москве в прошлом году. Тогда, например, в результате фальсификация в Госдуме не оказалось ни одного человека, который выступил бы против войны (в Украине. - Ред.). И тогда вся схема была вскрыта, в том числе с участием Заякина.

- В числе многих заслуг Заякина вы упомянули разоблачение фальсификаций на выборах. В сентябре россияне снова будут выбирать, в том числе муниципальных депутатов в Москве. Можно ли рассматривать дело против Заякина как его дисквалификацию перед выборами?

- Тяжело здесь строить причинно-следственные. Я не думаю, что наши правоохранительные органы так замечательно работают, что утром ты публикуешь текст, а уже к вечеру тебя арестовывают в Москве. Думаю, что модель другая. В его преследовании есть две составляющие. С одной стороны, дело против Андрея Заякина стало первым делом за пожертвования ФБК, который российские власти объявили экстремистским.

В этом смысле преследование Заякина - это удобный для российских властей инструмент террора, потому что десятки тысяч человек в России жертвовали Навальному. Сейчас они все тоже в подвешенном состоянии. Если есть первое дело, то может появиться второе и десятое. Это серьезный шаг. И в данном случае они решили бить по лучшим - по журналисту-расследователю.

Мы, тем не менее, связываем преследование Заякина с его профессиональной деятельностью. Потому что выбор вот этого первого жертвователей ФБК - явно не случайный. Я бы сказал, что Заякин в целом многим людям дорогу перешел именно в контексте своей работы в "Диссернете". Наверное, обидно, когда ты себя годами называешь большим ученым, а выясняется, что твоя диссертация липовая и какие-то несерьезные люди, не обладающие государственными чинами, требуют отобрать у тебя научную степень.

Правильнее было бы сказать, что это дело возникло по совокупности заслуг. "Диссернет", расследования… И вообще Заякин - заметный, умный, активный человек, который создает проблему российским властям.

- А выбор статьи УК о финансировании экстремистской организации связан с тем, что ничего другого на Заякина не нашлось? Или это может быть началом большой кампании?

- Мы скоро увидим, будет ли какое-то продолжение преследования людей, которые донатили ФБК. К сожалению, базы доноров были опубликованы. Так что есть большое пространство для давления и манипуляций со стороны российских властей. Понятно, что все это совершенно незаконно, что ФБК никакие не экстремисты и донатить им можно было абсолютно легально.

Это просто финансирование политической деятельности в России гражданами Российской Федерации в полном соответствии с конституцией нашей страны. Думаю, что пока Заякина выбрали одного, а дальше они посмотрят, как им понравятся итоги, и будут искать себе новых обвиняемых.

- Силовики в России сейчас многим намекают на необходимость отъезда за рубеж. Того же Леонида Гозмана вчера в очередной раз задержали. Может ли это быть и в случае Заякина?

- В контексте уголовной статьи отъезжать уже гораздо тяжелее. Когда избрана мера пресечения и у тебя, скорее всего, изъят загранпаспорт, то отъезд из России - совсем не простое и не веселое приключение. К тому же оно может закончиться тем, что ты окажешься в следственном изоляторе. Поэтому случай с Заякиным пока больше похож на ситуацию Евгения Ройзмана, который практически в таком же положении.

Только статья Ройзмана не такая тяжелая, там нет санкции до восьми лет лишения свободы. И еще это напоминает уже старое дело против (студенческого интернет-СМИ. - Ред.) DOXA, которое длилось с начала прошлого года, когда ситуация в России совсем была другой. Их тоже фактически посадили под домашний арест и как бы пытали вот этим бессмысленным делом, когда ты должен ходить на допросы в течение года, и больше ничего не происходит. И ты понятия не имеешь, когда это кончится.

Учитывая, что следствие не запросило для Заякина меру пресечениях виде заключения в следственный изолятор, то это относительно софт-версия террора.

- Андрей Заякин - автор "Новой газеты. Европа" и работал из России. Дело против него повлияет на работу газеты с авторами, которые остались там?

- Это сложный вопрос. Не секрет, что Андрей не находился в России постоянно, и мне кажется, что его эта поездка туда состоялась, наверное, по личным или семейным причинам. Мне кажется, что для его работы без этой поездки можно было спокойно обойтись. И у нас бы просто не было этой проблемы. Но ему было виднее. Он не первый раз ездил в Россию за это время, но в данной ситуации я не знал, например, что он уехал в Москву. Конечно, мы стараемся быть осторожными.

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