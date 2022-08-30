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Фото: Trischberger Rupert/Zoonar/picture alliance
Правосудие и законРоссия

Суд запретил ряд действий журналисту "НГ. Европа" Заякину

Александр Дельфинов
52 мин. назад

Сооснователя "Диссернета" и автора "НГ. Европа" Андрея Заякина обвиняют в переводе 1000 рублей ФБК Алексея Навального. Ему запретили выходить из дома, общаться по делу, пользоваться средствами связи.

https://www.dw.com/ru/sud-zapretil-rad-dejstvij-zurnalistu-ng-evropa-zaakinu/a-62966110

Басманный районный суд Москвы назначил одному из основателей проекта "Диссернет" Андрею Заякину, задержанному по уголовному делу о финансировании экстремистской деятельности, запрет определенных действий. Об этом сообщает в понедельник, 29 августа, издание "Новая газета. Европа", автором которого является Заякин.

Как уточняется в публикации, мужчине, среди прочего, запрещено выходить из дома с 20.00 до 8.00, общаться по делу, отправлять и получать корреспонденцию, пользоваться телефоном и интернетом. Он был задержан 28 августа после обыска, в ходе которого у Заякина изъяли все электронные устройства.

СК открыл дело о переводе 1000 рублей ФБК

Следственный комитет России 8 агуста возбудил в отношении Заякина уголовное дело о финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК), обвинив в переводе 1000 рублей Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Заякин якобы перевел эту сумму на счет ФБК уже после признания организации "экстремистской".

Как заявил адвокат задержанного Михаил Бирюков, "каких-либо свидетелей по делу нет". Он считает назначенную меру пресечения "пресекательным запретом на профессию". Обвиняющая сторона не привела никаких доказательств того, что обвиняемый якобы может скрыться, уничтожить доказательства по делу и помешать проведению расследования.

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