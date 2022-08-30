Суд запретил ряд действий журналисту "НГ. Европа" Заякину

Сооснователя "Диссернета" и автора "НГ. Европа" Андрея Заякина обвиняют в переводе 1000 рублей ФБК Алексея Навального. Ему запретили выходить из дома, общаться по делу, пользоваться средствами связи.

Басманный районный суд Москвы назначил одному из основателей проекта "Диссернет" Андрею Заякину, задержанному по уголовному делу о финансировании экстремистской деятельности, запрет определенных действий. Об этом сообщает в понедельник, 29 августа, издание "Новая газета. Европа", автором которого является Заякин.

Как уточняется в публикации, мужчине, среди прочего, запрещено выходить из дома с 20.00 до 8.00, общаться по делу, отправлять и получать корреспонденцию, пользоваться телефоном и интернетом. Он был задержан 28 августа после обыска, в ходе которого у Заякина изъяли все электронные устройства.

СК открыл дело о переводе 1000 рублей ФБК

Следственный комитет России 8 агуста возбудил в отношении Заякина уголовное дело о финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК), обвинив в переводе 1000 рублей Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Заякин якобы перевел эту сумму на счет ФБК уже после признания организации "экстремистской".

Как заявил адвокат задержанного Михаил Бирюков, "каких-либо свидетелей по делу нет". Он считает назначенную меру пресечения "пресекательным запретом на профессию". Обвиняющая сторона не привела никаких доказательств того, что обвиняемый якобы может скрыться, уничтожить доказательства по делу и помешать проведению расследования.

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