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Политик Леонид ГозманФото: DW
ПолитикаРоссия

В Москве вновь задержали Леонида Гозмана

Ольга Лебедева
1 ч. назад

По данным "ОВД-Инфо", Гозман задержан из-за поста в Facebook, в котором он заявил, что сталинский режим был хуже гитлеровского. Политика оставили в ОВД на ночь.

https://www.dw.com/ru/v-moskve-vnov-zaderzali-leonida-gozmana/a-62964397

В Москве вновь задержали политика и общественного деятеля Леонида Гозмана. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщила адвокат "ОВД-Инфо" Юлия Трегубова. По ее информации, Гозмана подозревают в нарушении административной статьи, запрещающей отождествление действий СССР и нацистской Германии. На ночь он останется в ОВД "Тверской", суд назначен на следующий день, указывается далее.

По данным Telegram-канала SOTAvision, Гозман был задержан на выходе из больницы. Он отказался проследовать в отделение и заявил сотрудникам правоохранительных органов, что у него нет с собой документов и ему надо вернуться в больницу. В медучреждении политик дождался адвоката и отправился с ней в отдел полиции.

По данным "ОВД-Инфо", административное преследование Гозмана касается его поста в Facebook о сталинском и гитлеровском режимах. "Гитлер - абсолютное зло, но Сталин еще хуже. СС - преступники, но НКВД еще страшнее, потому что чекисты убивали своих. Гитлер развязал войну с человечеством. Коммунисты объявили тотальную войну своему собственному народу", - написал он.

Гозмана задерживали в конце июля из-за второго гражданства

25 июля в базе МВД России появилась запись с информацией об объявлении Гозмана в федеральный розыск, в тот же день он был задержан в московском метро, а затем отпущен на свободу. Его обвинили в несвоевременном уведомлении властей о втором гражданстве, затем аналогичное дело было возбуждено против его жены.

В мае власти РФ признали Леонида Гозмана "иностранным агентом". Политик обжаловал это решение, однако в конце июня Замоскворецкий суд Москвы отказал Гозману в удовлетворении исковых требований. В 2014 году политик в интервью DW отмечал, что особый евразийский путь для России - дорога в тупик.

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